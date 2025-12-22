Napoli a câștigat Supercupa Italiei! Victorie pentru campioană în finala cu Bologna - Antena Sport

Campioana Italiei, Napoli, a cucerit luni seara Supercupa Italiei, după ce a învins-o în finală pe Bologna, scor 2-0.

Finala Supercupei Italiei s-a jucat la Riad, pe stadionul Al-Awwal Park, iar campioana Napoli a dominat prima repriză, deschizând însă scorul destul de târziu, în minutul 39, prin David Neres, care a înscris superb de la 20 de metri, din pasa lui Politano.

Napoli – Bologna 2-0, în finala Supercupei Italiei

Tot David Neres a majorat diferenţa în minutul 57, după o greşeală uriaşă a defensivei bologneze. Brazilianul a recuperat mingea în careul advers şi l-a lobat pe portarul Reveglia.

Acesta a fost şi scorul final, Napoli – Bologna 2-0, iar echipa lui Antonio Conte a câştigat a treia Supercupă a Italiei din istorie, după cele din 1990 şi 2014.