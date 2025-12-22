Napoli a câștigat Supercupa Italiei! Victorie pentru campioană în finala cu Bologna - Antena Sport

Închide meniul
Napoli a câștigat Supercupa Italiei! Victorie pentru campioană în finala cu Bologna

Publicat: 22 decembrie 2025, 23:36

Comentarii
Echipa lui Napoli / Profimedia

Campioana Italiei, Napoli, a cucerit luni seara Supercupa Italiei, după ce a învins-o în finală pe Bologna, scor 2-0.

Finala Supercupei Italiei s-a jucat la Riad, pe stadionul Al-Awwal Park, iar campioana Napoli a dominat prima repriză, deschizând însă scorul destul de târziu, în minutul 39, prin David Neres, care a înscris superb de la 20 de metri, din pasa lui Politano.

Napoli – Bologna 2-0, în finala Supercupei Italiei

Tot David Neres a majorat diferenţa în minutul 57, după o greşeală uriaşă a defensivei bologneze. Brazilianul a recuperat mingea în careul advers şi l-a lobat pe portarul Reveglia.

Acesta a fost şi scorul final, Napoli – Bologna 2-0, iar echipa lui Antonio Conte a câştigat a treia Supercupă a Italiei din istorie, după cele din 1990 şi 2014.

În acest Final 4 au participat și Inter și AC Milan. Echipa lui Cristi Chivu a fost eliminată de Bologna, la loviturile de departajare, în timp ce AC Milan a fost învinsă de Napoli în semifinale.

