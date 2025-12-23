De ce circuite vă e dor? Preferinţele lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Calendarul pentru 2026 îl știți, a fost publicat demult. Există o singură nouă venită, cursa de lângă Madrid, care va înlocui Imola. În acest calendar, există Mari Premii pe care le iubesc (Interlagos, Spa, Silverstone, Spielberg). Există însă și trasee care au dispărut din F1 și pe care le regret, căci întotdeauna au oferit spectacol.
Favoritele mele pentru revenirea în calendar sunt următoarele.
1. Sepang, Malaezia
A fost timp de 19 sezoane în Formula 1, iar ultimul Mare Premiu al Malaeziei a avut loc aici în 2017. Marele atu al acestei piste era faptul că oferea multe posibilități de depășire. Banda de asfalt era lată, depășind în unele zone 20 de metri. Existau, de asemenea, diferențe de nivel care măreau dificultatea abordării. Pista de la Sepang consta într-o combinație superbă de linii drepte terminate cu ”ace de păr” și înlănțuiri de viraje medii și rapide. Secțiunea mea favorită era combinația din virajele 1 și 2, pe coborâre, cu lansarea de viteză pe virajul larg 3, de dreapta. În 19 curse au fost la Sepang 10 învingători diferiți, de la Eddie Irvine la Max Verstappen.
Marea problemă era umiditatea extremă, dublată de temperaturi destul de ridicate, care punea motoarele la mare încercare. De asemenea, pe piloți, căci în cockpit-uri se atingeau și 50 de grade Celsius.
Era un Mare Premiu tehnic și complex. Ecuația era interesantă: se putea porni cu pneuri soft pentru a avea un ritm bun la începutul cursei. Sau se putea miza pe pneurile cu compoziție hard așteptând ploaia, astfel încât să poată face o oprire rapidă la boxe, pentru a fi primii care trec pe intermediare.
2. Istanbul Park, Turcia
La fel, bandă lată de asfalt + diferențe de nivel + configurație bine întocmită = depășiri cu duiumul. În plus, delicatese precum virajul al optulea, un fel de Parabolica turcească (de altfel, i se spunea ”Diabolica”), după care veneau lupte roată la roată în următoarele două viraje. Ultima oară când s-a organizat o cursă de Formula 1 aici a fost în 2021.
Și câte dueluri memorabile au fost la Istanbul Park! Rularea în sens antiorar adăuga un strat suplimentar de neobișnuit. Se tot discută despre reintrarea Marelui Premiu al Turciei în calendar, dar, din păcate, acest fapt încă nu s-a petrecut.
3. Kyalami, Africa de Sud
Se tot discută despre organizarea unui Mare Premiu pe ”Continentul negru”. Sunt câteva națiuni africane, printre care Rwanda și Maroc, care aspiră să găzduiască un astfel de Mare Premiu în anii ce vin. Favorită e însă Africa de Sud, cu un circuit care a făcut parte cândva din caruselul competițional.
Numele ”Kyalami” vine de la ”kyala lami” (”casa mea”, în zulu). Circuitul, construit în 1961 lângă Johannesburg, a fost un circuit important de Formula 1, găzduind Marele Premiu al Africii de Sud între 1967 și 1985. E cunoscut pentru configurația sa care pune la mare încercare măiestria piloților. După o pauză din cauza sancțiunilor apartheidului, F1 s-a întors pentru scurt timp în 1992 și 1993, când au fost curse viu disputate acolo. Problemele financiare și schimbările de reglementări au pus însă capăt prezenței sale din calendar.
Layout-ul este excelent și circuitul are Gradul 2 de certificare FIA, care îi dă dreptul de a organiza diverse competiții de motorsport, dar nu și de F1. A fost supus în acest an unui proces de modernizare, pentru a îndeplini standardele gradului 1. Kyalami ar deveni, astfel, singura pistă africană unde s-ar putea organiza curse de F1. Se discută accederea acestui circuit în 2027 în calendarul competițional. Upgrade-ul la gradul 1 nu necesită modificări ale configurației circuitului, ci se concentrează pe îmbunătățirea zonelor de ieșire, a sistemelor de barieră, a gardurilor de protecție, a bordurilor și a sistemului de drenaj.
Altitudinea fiind la peste 1500 de metri, aceasta ar influența comportamentul motoarelor, ceea ce ar fi un alt factor strategic interesant. O bilă neagră ar fi infracționalitatea și criminalitatea, ridicate în Johannesburg.
Voi ce trasee v-ați dori să revină în Formula 1?
