De ce circuite vă e dor? Preferinţele lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Calendarul pentru 2026 îl știți, a fost publicat demult. Există o singură nouă venită, cursa de lângă Madrid, care va înlocui Imola. În acest calendar, există Mari Premii pe care le iubesc (Interlagos, Spa, Silverstone, Spielberg). Există însă și trasee care au dispărut din F1 și pe care le regret, căci întotdeauna au oferit spectacol.

Favoritele mele pentru revenirea în calendar sunt următoarele.

1. Sepang, Malaezia

A fost timp de 19 sezoane în Formula 1, iar ultimul Mare Premiu al Malaeziei a avut loc aici în 2017. Marele atu al acestei piste era faptul că oferea multe posibilități de depășire. Banda de asfalt era lată, depășind în unele zone 20 de metri. Existau, de asemenea, diferențe de nivel care măreau dificultatea abordării. Pista de la Sepang consta într-o combinație superbă de linii drepte terminate cu ”ace de păr” și înlănțuiri de viraje medii și rapide. Secțiunea mea favorită era combinația din virajele 1 și 2, pe coborâre, cu lansarea de viteză pe virajul larg 3, de dreapta. În 19 curse au fost la Sepang 10 învingători diferiți, de la Eddie Irvine la Max Verstappen.

Marea problemă era umiditatea extremă, dublată de temperaturi destul de ridicate, care punea motoarele la mare încercare. De asemenea, pe piloți, căci în cockpit-uri se atingeau și 50 de grade Celsius.

Era un Mare Premiu tehnic și complex. Ecuația era interesantă: se putea porni cu pneuri soft pentru a avea un ritm bun la începutul cursei. Sau se putea miza pe pneurile cu compoziție hard așteptând ploaia, astfel încât să poată face o oprire rapidă la boxe, pentru a fi primii care trec pe intermediare.