Primul jucător care pleacă de la Rapid în această iarnă! Anunţul lui Victor Angelescu - Antena Sport

Victor Angelescu a anunţat care este primul jucător care va pleca de la Rapid, în pauza de iarnă, la capătul unui an pe care giuleştenii îl vor termina pe podiumul Ligii 1.

Dacă Dan Şucu l-a anunţat deja pe Costel Gâlcă faptul că nu va avea parte de transferuri în această perioadă de mercato, în care însă giuleştenii se vor despărţi de cel puţin un fotbalist.

Franz Stolz pleacă de la Rapid

Victor Angelescu a fost cel care a anunţat că sunt şanse extrem de mari ca Franz Stolz să se întoarcă la Genoa, portarul fiind nemulţumit că nu a mai jucat în Liga 1 de la finalul lunii august.

“Vom avea o discuție finală cu el. Normal, din ce știm, își dorește să apere și să fie, poate, împrumutat altundeva. Dacă își dorește să se ducă altundeva, vom vorbi. Bănuiesc că asta vrea, să fie împrumutat la altă echipă.”, a spus Angelescu, citat de fanatik.ro.

Franz Stolz, portarul de 24 de ani cotat la 350.000 de euro a adunat pentru Rapid 7 meciuri în Liga 1, ultimul fiind cel cu Metaloglobus, de pe 22 august. De atunci, în următoarele 14 partide din Liga 1, el nu a mai prins niciun minut, fiind rezerva lui Marian Aioani.