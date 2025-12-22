Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Universitatea Craiova a urcat pe primul loc, dar s-a enervat la interviu: "Nu mă mai întrebați" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Universitatea Craiova a urcat pe primul loc, dar s-a enervat la interviu: “Nu mă mai întrebați”

Universitatea Craiova a urcat pe primul loc, dar s-a enervat la interviu: “Nu mă mai întrebați”

Alex Masgras Publicat: 22 decembrie 2025, 23:19

Comentarii
Universitatea Craiova a urcat pe primul loc, dar s-a enervat la interviu: Nu mă mai întrebați

Filipe Coelho / Sport Pictures

Filipe Coelho, antrenorul celor de la Universitatea Craiova, s-a enervat la finalul meciului cu Csikszereda, câștigat de echipa sa cu 5-0. În urma acestui succes categoric, oltenii au revenit pe primul loc și vor încheia anul în postura de lideri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru acest ultim meci din 2025, Filipe Coelho a făcut mai multe schimbări. Printre absenți s-a numărat și Nsimba, cel despre care s-a scris că ar avea oferte și poate pleca de la Craiova în această iarnă.

Filipe Coelho s-a enervat după Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0

Întrebat despre Nsimba după meci, antrenorul portughez și-a pierdut răbdarea și s-a enervat, spunând că nu contează dacă Nsimba joacă sau nu:

“Nsimba este un jucător ca toți ceilalți. Nu a jucat azi. Nu contează dacă joacă Nsimba sau altcineva.

Nu mă mai întrebați de ce nu joacă cineva. Trebuie să pun 11 jucători în teren, iar cei de pe bancă sunt pregătiți să intre. Pentru mine, toți jucătorii sunt buni”, a declarat Filipe Coelho, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

În ciuda victoriei categorice, Coelho își menține jucătorii cu picioarele pe pământ și este conștient că echipa nu traversează cea mai bună formă:

“Nu suntem în cea mai bună formă, trebuie să continuăm să muncim.

Sunt fotbaliști profesioniști și sunt foarte fericit pentru ei. Muncesc mult și trebuie să rămână pe acest drum. Uneori am jucat și slab, dar trebuie să continuăm munca. Sunt foarte multe echipe bune, jucători buni, antrenori.

Un român a investit 5,4 milioane de euro în titlurile de stat FidelisUn român a investit 5,4 milioane de euro în titlurile de stat Fidelis
Reclamă

Trebuie să mergem acasă și să ne odihnim. Au fost câteva luni intense, în care s-a muncit mult. Este timpul, în opinia mea, să ne deconectăm puțin de la fotbal și să pregătim următoarea parte a sezonului”, a mai spus Coelho.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un român a investit 5,4 milioane de euro în titlurile de stat Fidelis
Observator
Un român a investit 5,4 milioane de euro în titlurile de stat Fidelis
Universitatea Craiova, campioană de toamnă după 35 de ani! Oltenii au câștigat ultimul titlu după ce au încheiat anul 1990 pe locul 1
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, campioană de toamnă după 35 de ani! Oltenii au câștigat ultimul titlu după ce au încheiat anul 1990 pe locul 1
23:36
Napoli a câștigat Supercupa Italiei! Victorie pentru campioană în finala cu Bologna
22:40
David Matei, în culmea fericirii după dubla din Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0: “Cadou de Crăciun pentru ei”
22:22
VideoJurnal Antena Sport | Amalia Lică își face toate poftele la târgurile de Crăciun
22:04
Nota primită de Siyabonga Ngezana, la debutul la Cupa Africii pe Națiuni 2025! Victorie pentru Africa de Sud în primul meci
21:51
Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0. Oltenii au făcut spectacol și au încheiat anul pe primul loc
21:41
VideoJurnal Antena Sport | Radu Drăgușin va avea toată familia alături de Crăciun
Vezi toate știrile
1 Decizia radicală luată de Dan Şucu la Rapid! Lovitură din plin pentru giuleşteni 2 Verdict în cazul fazei controversate din FCSB – Rapid 2-1: “Aş da penalty, e henţ” 3 Mihai Stoica, ironie devastatoare pentru Alexandru Dobre după FCSB – Rapid 2-1: “Faimosul căpitan care spunea…” 4 Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul. Anunţul făcut de Mihai Stoica: “E admirabil ce face” 5 Primul jucător care pleacă de la Rapid în această iarnă! Anunţul lui Victor Angelescu 6 Decizia finală luată de Gigi Becali în cazul lui Vlad Chiricheş. Ce se întâmplă cu fundaşul de la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de elUltimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el