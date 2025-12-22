Universitatea Craiova a urcat pe primul loc, dar s-a enervat la interviu: "Nu mă mai întrebați" - Antena Sport

Filipe Coelho, antrenorul celor de la Universitatea Craiova, s-a enervat la finalul meciului cu Csikszereda, câștigat de echipa sa cu 5-0. În urma acestui succes categoric, oltenii au revenit pe primul loc și vor încheia anul în postura de lideri.
Pentru acest ultim meci din 2025, Filipe Coelho a făcut mai multe schimbări. Printre absenți s-a numărat și Nsimba, cel despre care s-a scris că ar avea oferte și poate pleca de la Craiova în această iarnă.
Filipe Coelho s-a enervat după Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0
Întrebat despre Nsimba după meci, antrenorul portughez și-a pierdut răbdarea și s-a enervat, spunând că nu contează dacă Nsimba joacă sau nu:
“Nsimba este un jucător ca toți ceilalți. Nu a jucat azi. Nu contează dacă joacă Nsimba sau altcineva.
Nu mă mai întrebați de ce nu joacă cineva. Trebuie să pun 11 jucători în teren, iar cei de pe bancă sunt pregătiți să intre. Pentru mine, toți jucătorii sunt buni”, a declarat Filipe Coelho, potrivit digisport.ro.
În ciuda victoriei categorice, Coelho își menține jucătorii cu picioarele pe pământ și este conștient că echipa nu traversează cea mai bună formă:
“Nu suntem în cea mai bună formă, trebuie să continuăm să muncim.
Sunt fotbaliști profesioniști și sunt foarte fericit pentru ei. Muncesc mult și trebuie să rămână pe acest drum. Uneori am jucat și slab, dar trebuie să continuăm munca. Sunt foarte multe echipe bune, jucători buni, antrenori.
Trebuie să mergem acasă și să ne odihnim. Au fost câteva luni intense, în care s-a muncit mult. Este timpul, în opinia mea, să ne deconectăm puțin de la fotbal și să pregătim următoarea parte a sezonului”, a mai spus Coelho.
- David Matei, în culmea fericirii după dubla din Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0: “Cadou de Crăciun pentru ei”
- Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0. Oltenii au făcut spectacol și au încheiat anul pe primul loc
- Mihai Stoica a anunțat cum îl va “pedepsi” pe Daniel Bîrligea, după ieșirea nervoasă cu Rapid: “Groaznic”
- Serie A, după “modelul” La Liga! Meciul lui AC Milan din Australia a fost anulat
- “Poate să fie mereu o opțiune” Denis Alibec, anunț despre viitorul său: “Normal”