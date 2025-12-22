Universitatea Craiova a urcat pe primul loc, dar s-a enervat la interviu: "Nu mă mai întrebați" - Antena Sport

Filipe Coelho, antrenorul celor de la Universitatea Craiova, s-a enervat la finalul meciului cu Csikszereda, câștigat de echipa sa cu 5-0. În urma acestui succes categoric, oltenii au revenit pe primul loc și vor încheia anul în postura de lideri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru acest ultim meci din 2025, Filipe Coelho a făcut mai multe schimbări. Printre absenți s-a numărat și Nsimba, cel despre care s-a scris că ar avea oferte și poate pleca de la Craiova în această iarnă.

Filipe Coelho s-a enervat după Universitatea Craiova – Csikszereda 5-0

Întrebat despre Nsimba după meci, antrenorul portughez și-a pierdut răbdarea și s-a enervat, spunând că nu contează dacă Nsimba joacă sau nu:

“Nsimba este un jucător ca toți ceilalți. Nu a jucat azi. Nu contează dacă joacă Nsimba sau altcineva.

Nu mă mai întrebați de ce nu joacă cineva. Trebuie să pun 11 jucători în teren, iar cei de pe bancă sunt pregătiți să intre. Pentru mine, toți jucătorii sunt buni”, a declarat Filipe Coelho, potrivit digisport.ro.