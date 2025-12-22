Verdict în cazul fazei controversate din FCSB - Rapid 2-1: "Aş da penalty, e henţ" - Antena Sport

Basarab Panduru a oferit un verdict în cazul fazei controversate petrecute pe finalul duelului câştigat de FCSB cu Rapid, scor 2-1, în etapa a 21-a din Liga 1. Fostul internaţional consideră că giuleştenii ar fi trebuit să primească penalty în prelungirile meciului.

Concret, în minutul 90+3, Adrian Şut şi Jakub Hromada au avut un duel în careu, după o pasă lungă trimisă de Denis Ciobotariu. Mijlocaşul campioanei l-a îmbrâncit pe adversarul său, iar Istvan Kovacs nu a arătat punctul cu var, considerând că duelul nu a avut intensitate.

Verdict în cazul fazei controversate din FCSB – Rapid 2-1

Ulterior, mingea a sărit în braţul lui Adrian Şut, în interiorul careului, după ce acesta îl împinsese uşor pe Hromada. Basarab Panduru a analizat faza şi a transmis că ar fi acordat penalty pentru Rapid din cauza henţului comis de Şut.

“La fault mi s-a părut iniţial că nu, dar acum, când văd mai bine, nu este umăr la umăr, e un brânci în spate. Mi se pare la limită, parcă mai degrabă nu.

Eu aş da penalty pentru henţ. Mi se pare că are intenţie să ducă mâna dreaptă spre minge. Asta mă face să cred că e henţ.