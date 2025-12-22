Verdict în cazul fazei controversate din FCSB - Rapid 2-1: "Aş da penalty, e henţ" - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 22 decembrie 2025, 9:34

Verdict în cazul fazei controversate din FCSB – Rapid 2-1: Aş da penalty, e henţ

Duel între Adrian Şut şi Hromada în FCSB - Rapid 2-1/ Colaj Digisport

Basarab Panduru a oferit un verdict în cazul fazei controversate petrecute pe finalul duelului câştigat de FCSB cu Rapid, scor 2-1, în etapa a 21-a din Liga 1. Fostul internaţional consideră că giuleştenii ar fi trebuit să primească penalty în prelungirile meciului.

Concret, în minutul 90+3, Adrian Şut şi Jakub Hromada au avut un duel în careu, după o pasă lungă trimisă de Denis Ciobotariu. Mijlocaşul campioanei l-a îmbrâncit pe adversarul său, iar Istvan Kovacs nu a arătat punctul cu var, considerând că duelul nu a avut intensitate.

Verdict în cazul fazei controversate din FCSB – Rapid 2-1

Ulterior, mingea a sărit în braţul lui Adrian Şut, în interiorul careului, după ce acesta îl împinsese uşor pe Hromada. Basarab Panduru a analizat faza şi a transmis că ar fi acordat penalty pentru Rapid din cauza henţului comis de Şut.

“La fault mi s-a părut iniţial că nu, dar acum, când văd mai bine, nu este umăr la umăr, e un brânci în spate. Mi se pare la limită, parcă mai degrabă nu.

Eu aş da penalty pentru henţ. Mi se pare că are intenţie să ducă mâna dreaptă spre minge. Asta mă face să cred că e henţ.

Nu mingea vine în mână, ci el duce mâna spre minge. Uite, duce mâna spre minge, dă în ea, apoi îi e frică”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro, după FCSB – Rapid 2-1.

FCSB – Rapid 2-1

Arbitrul Istvan Kovacs a întrerupt jocul de pe Arena Naţională în minutul 8, pentru o petardă aruncată de galeria rapidistă în careul lui Târnovanu, iar campioana a dominat prima parte a derby-ului. Olaru şi-a reglat şutul în minutul 22, fără să producă mare pericol la poarta lui Aioani, pentru ca două minute mai târziu căpitanul roş-albaştrilor să înscrie cu un şut imparabil, după un un-doi cu Bîrligea. Rapid nu a reuşit să spargă defensiva gazdelor, iar repriza s-a încheiat cu intervenţia lui Aioani la şutul lui Toma, din minutul 45+2.

Bîrligea a fost aproape de gol în minutul 47, când şutul său a fost deviat de Aioani, iar giuleştenii au avut prima ocazie mare la şutul peste poartă al lui Christensen. Petrila a ratat şi el o şansă mare de gol, trimiţând cu capul pe lângă poartă, în minutul 57. Golul a venit tot la poarta lui Aioani, în minutul 75. La o fază în careul oaspeţilor, Edjouma a trimis în mâna lui Ciobotariu şi, după verificarea VAR, Istvan Kovacs a dictat penalty. A transformat Florin Tănase şi FCSB conducea cu 2-0. Graovac l-a faultat pe Petrila în careu şi Kovacs a dictat penalty şi pentru Rapid, iar Alex Dobre a redus din diferenţă, în minutul 86.

Marian a renunţat la ingineria auto pentru a da timp timpului. Afacerea care i-a adus succes: "Ceva deosebit"
Giuleştenii au cerut penalty la un contact în careu între Şut şi Hromada, dar arbitrul nu a dat nimic în minutul 90+4 şi FCSB – Rapid s-a terminat 2-1. Elevii lui Charalambous sunt pe locul 9, cu 31 de puncte, iar Rapid e lider, cu 39 de puncte.

