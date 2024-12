Ion Ţiriac a dezvăluit care a fost marea lui obsesie: "Eram disperat după ea!". Vis spulberat în doar 90 de secunde - Antena Sport

„Un puşti de 17 ani a luat-o într-un minut şi jumătate!”

Și, într-un final, am făcut rost de ea și chestia care m-a spulberat a fost că am luat cu mine un puști de 17 ani, fără carnet de conducere, iar nemții sunt foarte formali: ‘Este acest puști Boris Becker? Nu vrei un 959?’. Aproape fentasem, adică am fost foarte aproape să iau mașina, dar un puști de 17 ani a luat-o într-un minut și jumătate, impresionant.

A luat mașina și a făcut un lucru pe care nu ar fi trebuit să-l facă. Peste un an i-am făcut un contract uriaș de un milion de euro cu Ford. Așa că trebuia să conducă mașini Ford. Dar a fost prins în Elveția la volanul unui Porsche cu 200 de kilometri pe oră, la doar două luni după ce își luase permisul de conducere. Așa că următoarea zi a trebuit să vândă Porsche-ul (n.r. pentru a plăti amenda)”, a declarat Ion Ţiriac, într-un interviu pentru Ţiriac Collections.

Ion Ţiriac a donat sute de milioane de euro

Ion Ţiriac a fost în mai multe rânduri criticat în trecut că nu s-ar implica mai mult în sportul românesc. Magnatul s-a ferit să investească bani în cluburi din ţara noastră, dar a donat sute de milioane de euro, în ultimii 20 de ani, pentru a ajuta România

„Fundaţia Ţiriac donează anual, de peste 20 de ani, sume colosale către căminele de copii, azile de bătrâni, ajutoare pentru sportive, şcoli, grădiniţe, spitale, plantat milioane de copaci, biserici, maşini, avioane, campusuri sportive şi evenimente neaşteptate de dure (inundaţii, focare, cutremure etc).

Din 1990, sute de milioane şi, faptul că nu am făcut public, a fost alegerea noastră. Nu vă voi spune cât şi ce vom mai face, însă cel puţin 25 % din profitul nostru, după ce plătim toate taxele, merge către caritate sau ajutoare şi aşa va fi cât trăieşte Fundaţia.

Avem o echipă de peste 30 de oameni, care asta face de dimineaţa până seara. Şi să vă spun ceva: este cea mai mare realizare a noastră”, a spus Ţiriac Jr, în trecut.