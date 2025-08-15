Giovanni Becali, val de laude pentru un jucător din Liga 1: "L-am propus la 3-4 echipe importante!" - Antena Sport

Giovanni Becali a venit cu un val de laude pentru un jucător din Liga 1. Acesta a dezvăluit că l-a propus pe fotbalist la mai multe cluburi importante din Europa, în această perioadă de mercato.
Este vorba despre Ștefan Baiaram, jucătorul celor de la Universitatea Craiova. Acesta a marcat în meciul „nebun” cu Spartak Trnava, încheiat cu scorul de 3-4, în favoarea slovacilor, după prelungiri.
Giovanni Becali a venit cu un val de laude pentru un jucător din Liga 1
În opinia lui Giovanni Becali, Ștefan Baiaram este unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1. Acesta a dezvăluit că a propus transferul acestuia și că mutarea s-ar putea realiza pentru o sumă cuprinsă între 5 și 7 milioane de euro.
„Da, Baiaram e unul dintre cei mai buni jucători din Superliga în momentul ăsta. E acolo, cel mai în formă e altceva. Cel mai bun… E acolo, printre alți câțiva. E bun, e tânăr, are 22 de ani.
Da (n.r. e cel mai bun produs de export din România), și mai e timp până se închid transferurile, Craiova să dea o lovitură. Da, e un jucător de 5,6,7 milioane, depinde de ce echipă găsește. Și unde e echipa care are nevoie de postul ăsta.
Eu l-am propus la 3-4 echipe importante. Le-am spus că prețul e între 5 milioane jumate, 6 milioane jumate, șapte. Și în cazul în care sunt interesați să intre pe fir cu domnul Rotaru, proprietarul clubului Craiova. Așteptăm.
L-am propus la trei sau patru echipe, trei foarte bune și a patra bună. Numai la campionate mari. La campionate mari intră și Turcia”, a spus Giovanni Becali, citat de fanatik.ro.
Marius Șumudică, sfaturi pentru Mirel Rădoi după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Este foarte important”
Marius Șumudică i-a dat sfaturi lui Mirel Rădoi, după ce Universitatea Craiova s-a calificat dramatic în play-off-ul Conference League. Oltenii au irosit un avantaj de 4-0 cu Spartak Trnava și au avut nevoie de prelungiri pentru a-i elimina pe slovaci. Pentru un loc în grupa principală a competiției, trupa din Bănie se va duela cu turcii de la Bașakșehir.