Giovanni Becali, val de laude pentru un jucător din Liga 1: "L-am propus la 3-4 echipe importante!" - Antena Sport

Giovanni Becali a venit cu un val de laude pentru un jucător din Liga 1. Acesta a dezvăluit că l-a propus pe fotbalist la mai multe cluburi importante din Europa, în această perioadă de mercato.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Ștefan Baiaram, jucătorul celor de la Universitatea Craiova. Acesta a marcat în meciul „nebun” cu Spartak Trnava, încheiat cu scorul de 3-4, în favoarea slovacilor, după prelungiri.

Giovanni Becali a venit cu un val de laude pentru un jucător din Liga 1

În opinia lui Giovanni Becali, Ștefan Baiaram este unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1. Acesta a dezvăluit că a propus transferul acestuia și că mutarea s-ar putea realiza pentru o sumă cuprinsă între 5 și 7 milioane de euro.

„Da, Baiaram e unul dintre cei mai buni jucători din Superliga în momentul ăsta. E acolo, cel mai în formă e altceva. Cel mai bun… E acolo, printre alți câțiva. E bun, e tânăr, are 22 de ani.

Da (n.r. e cel mai bun produs de export din România), și mai e timp până se închid transferurile, Craiova să dea o lovitură. Da, e un jucător de 5,6,7 milioane, depinde de ce echipă găsește. Și unde e echipa care are nevoie de postul ăsta.