Iuliu Mureșan a comentat decizia radicală luată de Gigi Becali și l-a avertizat pe patronul FCSB: „Nici de glumă nu e bună” - Antena Sport

Gigi Becali a izbucnit după greșelile de arbitraj din partida Farul Constanța – CFR Cluj, în urma căreia clubul din Gruia a obținut calificarea matematică în play-off.
Patronul celor de la FCSB a avut un discurs fără menajamente la adresa arbitrajului și a amenințat că gruparea roș-albastră nu se va prezenta la următoarele două meciuri din sezonul regular, ca formă de protest față de CCA.
Iuliu Mureșan i-a răspuns lui Gigi Becali
Gigi Becali este gata să ia o decizie radicală, după ce arbitrajul a făcut iar furori la un meci al celor de la CFR Cluj. Patronul campioanei României a amenințat că va protesta pentru aceste erori și că echipa sa nu se va prezenta la partidele cu UTA și Universitatea Cluj.
Iuliu Mureșan a venit cu o replică pentru finanțatorul roș-albaștrilor și a transmis ce sancțiune riscă formația antrenată de Elias Charalambous, dacă într-adevăr Becali va pune în aplicare acest plan.
„Să scoată… și Gigi Becali am înțeles că nu se mai prezintă. Dacă nu se prezintă la 2 meciuri consecutive riscă să-i fie scoasă echipa din competiție. Te retrogradează la Liga 2.
Gigi Becali sigur a vorbit la nervi. Nici de glumă nu e bună, la nervi spune tot felul de lucruri”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit fanatik.ro.
- Daniel Pancu, discurs la superlativ despre jucătorii săi, după calificarea în play-off: „Sunt niște lei”
- Daniel Pancu aruncă „bomba”, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți”
- Dinamo – FC Argeş LIVE TEXT (18:00). Miză uriaşă pentru play-off. Ultima şansă pentru FCSB
- Iuliu Mureșan, răspuns tăios după tirada Farului la adresa arbitrajului: „Au ratat prima de la FCSB?”
- Daniel Pancu a lipsit de la conferinţa de presă după Farul – CFR! A cerut ajutorul staff-ului medical