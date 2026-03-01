Închide meniul
Iuliu Mureșan a comentat decizia radicală luată de Gigi Becali și l-a avertizat pe patronul FCSB: „Nici de glumă nu e bună” - Antena Sport

Daniel Işvanca Publicat: 1 martie 2026, 13:15

Iuliu Mureșan și Gigi Becali / Colaj Antena Sport

Gigi Becali a izbucnit după greșelile de arbitraj din partida Farul Constanța – CFR Cluj, în urma căreia clubul din Gruia a obținut calificarea matematică în play-off.

Patronul celor de la FCSB a avut un discurs fără menajamente la adresa arbitrajului și a amenințat că gruparea roș-albastră nu se va prezenta la următoarele două meciuri din sezonul regular, ca formă de protest față de CCA.

Iuliu Mureșan i-a răspuns lui Gigi Becali

Gigi Becali este gata să ia o decizie radicală, după ce arbitrajul a făcut iar furori la un meci al celor de la CFR Cluj. Patronul campioanei României a amenințat că va protesta pentru aceste erori și că echipa sa nu se va prezenta la partidele cu UTA și Universitatea Cluj.

Iuliu Mureșan a venit cu o replică pentru finanțatorul roș-albaștrilor și a transmis ce sancțiune riscă formația antrenată de Elias Charalambous, dacă într-adevăr Becali va pune în aplicare acest plan.

„Să scoată… și Gigi Becali am înțeles că nu se mai prezintă. Dacă nu se prezintă la 2 meciuri consecutive riscă să-i fie scoasă echipa din competiție. Te retrogradează la Liga 2.

Gigi Becali sigur a vorbit la nervi. Nici de glumă nu e bună, la nervi spune tot felul de lucruri”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit fanatik.ro.

1 Filipe Coelho a făcut anunțul, după Craiova – Metaloglobus 2-1: „Este prima dată pentru acest club” 2 Excludere și retrogradare din Liga 1! Asta riscă FCSB dacă amenințările lui Gigi Becali devin realitate 3 “Caz penal” Ministrul Apărării s-a revoltat contra CSA, după ce a anunţat că vrea să schimbe legea pentru Steaua 4 Surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Jucătorul pe care l-ar convoca în premieră la naţională 5 FotoDan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro! 6 Gigi Becali a intrat în direct și a anunțat o decizie radicală după erorile de arbitraj de la Farul – CFR: „Nu ne mai prezentăm”
