Gigi Becali, acuze dure spre CFR Cluj, după cele 2 penalty-uri neacordate Farului: "Așa ceva nu își permitea nimeni" - Antena Sport

Gigi Becali susţine că CFR Cluj a fost ajutată să ajungă în play-off şi că cele două penalty neacordate Farului în meciul de sâmbătă seară au venit în urma intervenţiei “unei mâîni mult mai puternice decât Mureşan”.

„Bine, mă, ce vină are el? Să facem legături, dar mai sunt și alți lupi tineri. Eu cred că aici e o mână mult mai puternică decât Mureșan. Eu cred că el e prea mic pentru ce s-a întâmplat aseară. E direct de la capii capilor până la capii capilor. Capii capilor din politică și capii capilor din fotbal.

Capii capilor cu capii capilor! Așa ceva nu își permitea nimeni decât dacă era din capii capilor, să îți dea cu capul în față și să se facă că nu a văzut. Asta nu are nimeni curaj, decât capii capilor cu capii capilor.

Gigi Becali, acuze dure spre CFR Cluj

Eu sunt cum ar veni, eu putere nu am. De 100 de ori sunt mai tari decât mine (n.r. cei din așa-numitul grup de la Cluj). Sunt mai tari la ce? La hoție. Nu îmi place să fiu hoț. Că dacă voiam să fiu hoț îi furam eu, tată, de erau ei mici pitici în fața mea, dacă mă apucam și eu de așa ceva.

Organizat, de nu sufla nimeni, dar nu fac așa ceva. Eu vreau dreptatea. Dacă nu e dreptatea, nu îmi place cununa. Dacă nu merit cununa, nu o vreau. Să o iau, dar să o merit după legile jocului. Cum zice Sfântul Apostol Pavel: cine nu joacă după regulile jocului, nu primește cununa”, a spus Becali, citat de fanatik,ro.