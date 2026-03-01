Celebrul om de afaceri din România e blocat în Dubai, după riposta iraniană! Milionarul încearcă să revină acasă - Antena Sport

Mai mulţi români sunt blocaţi în Dubai, după riposta iraniană asupra bazelor militare ale Statelor Unite din Orientul Mijlociu. Printre ei se află şi patronul de la CFR Cluj, Neluţu Varga.
Preşedintele ardelenilor, Iuliu Mureşan, a oferit detalii despre situaţia în care se află omul de afaceri care nu poate momentan reveni în România. În Dubai, pot fi auzite sirenele anti-rachetă, atmosfera fiind una tensionată în continuare.
Toate detaliile despre războiul din Orientul Mijlociu sunt pe observatornews.ro!
Neluţu Varga e blocat în Dubai
“Neluţu nu avea cu ce să vină acum, el e în Dubai. Chiar am vorbit cu el și nu știa ce să facă. Toate zborurile au fost anulate. Era puțin speriat din cauza situației, sigur.
Bine, el cum stă de peste un an în Africa, nu cred că e foarte fricos. Încearcă să vină acasă. Chiar am văzut imaginile cu o dronă a atins clădiri importante, hoteluri. Vor fi probleme și cu organizarea Campionatului Mondial”, a spus Mureşan, citat de fanatik.ro.
O echipă CNN aflată la faţa locului în Dubai a auzit mai multe explozii pe parcursul dimineţii de duminică şi a observat fum pe cer. Resturi rezultate în urma interceptării aeriene deasupra zonei Business Bay au provocat un incendiu în principalul port comercial al oraşului, Jebel Ali, au anunţat autorităţile. Coloane de fum au putut fi văzute ridicându-se din port.
