Daniel Pancu a anunțat care este clauza sa de reziliere la CFR Cluj: „E ușor și pentru club și pentru mine” - Antena Sport

Daniel Pancu a anunțat care este clauza sa de reziliere la CFR Cluj: „E ușor și pentru club și pentru mine"

Home | Fotbal | Liga 1 | Daniel Pancu a anunțat care este clauza sa de reziliere la CFR Cluj: „E ușor și pentru club și pentru mine”

Daniel Pancu a anunțat care este clauza sa de reziliere la CFR Cluj: „E ușor și pentru club și pentru mine”

Daniel Işvanca Publicat: 1 martie 2026, 14:44

Comentarii
Daniel Pancu a anunțat care este clauza sa de reziliere la CFR Cluj: E ușor și pentru club și pentru mine”

Daniel Pancu / Colaj Antena Sport

Daniel Pancu a avut un impact fantastic din momentul în care a fost instalat în funcția de antrenor principal la CFR Cluj, iar tehnicianul a reușit performanța de a duce echipa ardeleană în play-off, după o serie impresionantă de zece victorii consecutive.

Chiar și așa, în ciuda relației bune pe care o are cu Neluțu Varga, „Pancone” nu exclude o posibilă despărțire de clubul din Gruia la finalul acestui sezon. Acesta a anunțat și ce clauză de reziliere are.

Daniel Pancu nu exclude varianta plecării de la CFR Cluj

Daniel Pancu este calificat deja în play-off alături de CFR Cluj, însă gruparea ardeleană va avea parte de un meci de foc în ultima etapă a sezonului regular, atunci când va întâlni Dinamo București.

Tehnicianul a anunțat că ia în calcul totuși o despărțire de CFR Cluj la finalul stagiunii, însă a explicat și care sunt condițiile în care contractul său se prelungește automat, dar și care este clauza de reziliere pentru a părăsi formația din Gruia.

„Se prelungește (n.r. contractul, automat, în cazul calificării în cupele europene), dar nu am stat nicăieri. La Iași am renunțat la o sumă foarte mare pentru Poli Iași, aveam o clauză de reziliere. La Rapid o sumă și mai mare, în condițiile de Liga 2, iarăși ar fi afectat negativ bugetul Rapidului.Poți să ai contract cu o echipă pe trei ani și să pleci după o săptămână și poți să ai pe două săptămâni și să stai trei ani. Ăsta e fotbalul.

Sunt clauze și aici, dar asta spun, că am avut clauze și înainte, dar nu am accesat-o pe niciuna. Da, plătesc. Asta până la vară e 50.000 de euro, e ușor și pentru club, și pentru mine. E o clauză pusă atunci în noiembrie, în situația în care era echipa, o clauză mică. A fost pe durata asta a contractului de 8 luni”, a declarat Daniel Pancu, potrivit fanatik.ro.

Comentarii


1 Filipe Coelho a făcut anunțul, după Craiova – Metaloglobus 2-1: „Este prima dată pentru acest club" 2 Excludere și retrogradare din Liga 1! Asta riscă FCSB dacă amenințările lui Gigi Becali devin realitate 3 "Caz penal" Ministrul Apărării s-a revoltat contra CSA, după ce a anunţat că vrea să schimbe legea pentru Steaua 4 Surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Jucătorul pe care l-ar convoca în premieră la naţională 5 FotoDan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro! 6 Gigi Becali a intrat în direct și a anunțat o decizie radicală după erorile de arbitraj de la Farul – CFR: „Nu ne mai prezentăm"
