Ivana Knoll a cedat şi a dezvăluit câţi ani are cu adevărat: "Nu înțeleg de unde a pornit această greșeală!" - Antena Sport

Ivana Knoll a cedat şi a dezvăluit câţi ani are, de fapt. Deşi în spaţiul public a apărut că ar avea vârsta de 31 de ani, realitatea e cu totul alta.

Astfel, modelul croat care a făcut senzaţie la Campionatul Mondial din Qatar a dezvăluit care este vârsta sa reală.

„Toată lumea pe internet scrie că am 31 de ani. Nu este adevărat, am 26. Nu înțeleg de unde a pornit această greșeală”, a spus Ivana Knoll, care a făcut referire şi la cea mai indecentă propunere pe care a primit-o.

„Mulți au încercat să mă convingă. Dar nu e pentru mine, nu așa am fost crescută și educată. La un moment dat am primit o invitație la New York, negocieri pentru un contract. M-am enervat când am aflat că era vorba de OnlyFans„, a mai spus Ivana Knoll pentru Bild.

Ivana Knoll, femeia care a făcut senzaţie la Campionatul Mondial din Qatar, a dezvăluit marele său secret şi a spus cu ce se ocupă. Aceasta a spus că practică dansul din buric şi dansul la bară.