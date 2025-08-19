Viitorul lui Dennis Politic la FCSB, analizat de persoana care l-a adus în Liga 1: "Trebuie să fie constant" - Antena Sport

Dennis Politic a ajuns în această vară de la Dinamo la FCSB, după ce campioana României a oferit un milion de euro plus serviciile lui Alexandru Musi în schimbul său. Înainte de startul sezonului, extrema a fost supusă unor teste și analize, pentru a preveni accidentările dese pe care le-a suferit în tricoul alb-roșu sezonul trecut.

Recent, Gabi Glăvan, cel care l-a adus pe Politic în România, a vorbit despre situația fotbalistului de la FCSB, dar și despre ce îl așteaptă în lotul lui Elias Charalambous.

Glăvan: “E ieșit din formă”

Fostul director sportiv de la Dinamo este de părere că în momentul de față, jucătorul de 25 de ani e pur și simplu ieșit din formă. De când a venit la FCSB, Politic a început multe meciuri ca titular, însă deseori a fost schimbat la pauză.

Ulterior, Glăvan a vorbit despre profilul de fotbalist în care se încadrează omul pe care l-a adus în Liga 1, dar și despre cum ar putea să arate în următoarele luni la FCSB. În plus, el a menționat că Politic va avea nevoie de mai multe minute pentru a se putea impune în echipa lui Elias Charalambous.

“Dennis Politic e ieșit din formă. Nu sunt probleme medicale, ci de pregătire fizică. Probabil e foarte încărcat în perioada asta, pentru că vrea să revină la forma lui bună și compensează cu un antrenament fizic pe măsură. Bine, putem doar să speculăm.