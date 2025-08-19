Viitorul lui Dennis Politic la FCSB, analizat de persoana care l-a adus în Liga 1: "Trebuie să fie constant" - Antena Sport

Dennis Politic a ajuns în această vară de la Dinamo la FCSB, după ce campioana României a oferit un milion de euro plus serviciile lui Alexandru Musi în schimbul său. Înainte de startul sezonului, extrema a fost supusă unor teste și analize, pentru a preveni accidentările dese pe care le-a suferit în tricoul alb-roșu sezonul trecut.
Recent, Gabi Glăvan, cel care l-a adus pe Politic în România, a vorbit despre situația fotbalistului de la FCSB, dar și despre ce îl așteaptă în lotul lui Elias Charalambous.
Glăvan: “E ieșit din formă”
Fostul director sportiv de la Dinamo este de părere că în momentul de față, jucătorul de 25 de ani e pur și simplu ieșit din formă. De când a venit la FCSB, Politic a început multe meciuri ca titular, însă deseori a fost schimbat la pauză.
Ulterior, Glăvan a vorbit despre profilul de fotbalist în care se încadrează omul pe care l-a adus în Liga 1, dar și despre cum ar putea să arate în următoarele luni la FCSB. În plus, el a menționat că Politic va avea nevoie de mai multe minute pentru a se putea impune în echipa lui Elias Charalambous.
“Dennis Politic e ieșit din formă. Nu sunt probleme medicale, ci de pregătire fizică. Probabil e foarte încărcat în perioada asta, pentru că vrea să revină la forma lui bună și compensează cu un antrenament fizic pe măsură. Bine, putem doar să speculăm.
El nu e un jucător de contraatac, deși are viteză. Are nevoie de posesie, să ia jucătorii în dueluri 1 la 1 și să stea tot timpul în jumătatea adversă. Nu e un jucător care să facă faza defensivă prea mult. Dacă nu se îndeplinesc condițiile astea, e greu să facă un meci bun.
Pe lângă asta, trebuie să joace constant, 80-90 de minute, nu ca acum. Deși nici la Dinamo nu termina meciurile pe teren, mereu era schimbat. Probabil că încercau să-l protejeze.
Cred că e o chestiune de timp până când Dennis Politic va ajunge la forma lui bună. Sunt destul de multe meciuri pe care le are FCSB și va avea șanse să evolueze.