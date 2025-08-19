Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Viitorul lui Dennis Politic la FCSB, analizat de persoana care l-a adus în Liga 1: "Trebuie să fie constant" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Viitorul lui Dennis Politic la FCSB, analizat de persoana care l-a adus în Liga 1: “Trebuie să fie constant”

Viitorul lui Dennis Politic la FCSB, analizat de persoana care l-a adus în Liga 1: “Trebuie să fie constant”

Andrei Nicolae Publicat: 19 august 2025, 17:58

Comentarii
Viitorul lui Dennis Politic la FCSB, analizat de persoana care l-a adus în Liga 1: Trebuie să fie constant

Dennis Politic, după un meci / Sport Pictures

Dennis Politic a ajuns în această vară de la Dinamo la FCSB, după ce campioana României a oferit un milion de euro plus serviciile lui Alexandru Musi în schimbul său. Înainte de startul sezonului, extrema a fost supusă unor teste și analize, pentru a preveni accidentările dese pe care le-a suferit în tricoul alb-roșu sezonul trecut.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Recent, Gabi Glăvan, cel care l-a adus pe Politic în România, a vorbit despre situația fotbalistului de la FCSB, dar și despre ce îl așteaptă în lotul lui Elias Charalambous.

Glăvan: “E ieșit din formă”

Fostul director sportiv de la Dinamo este de părere că în momentul de față, jucătorul de 25 de ani e pur și simplu ieșit din formă. De când a venit la FCSB, Politic a început multe meciuri ca titular, însă deseori a fost schimbat la pauză.

Ulterior, Glăvan a vorbit despre profilul de fotbalist în care se încadrează omul pe care l-a adus în Liga 1, dar și despre cum ar putea să arate în următoarele luni la FCSB. În plus, el a menționat că Politic va avea nevoie de mai multe minute pentru a se putea impune în echipa lui Elias Charalambous.

Dennis Politic e ieșit din formă. Nu sunt probleme medicale, ci de pregătire fizică. Probabil e foarte încărcat în perioada asta, pentru că vrea să revină la forma lui bună și compensează cu un antrenament fizic pe măsură. Bine, putem doar să speculăm.

Reclamă
Reclamă

El nu e un jucător de contraatac, deși are viteză. Are nevoie de posesie, să ia jucătorii în dueluri 1 la 1 și să stea tot timpul în jumătatea adversă. Nu e un jucător care să facă faza defensivă prea mult. Dacă nu se îndeplinesc condițiile astea, e greu să facă un meci bun.

Pe lângă asta, trebuie să joace constant, 80-90 de minute, nu ca acum. Deși nici la Dinamo nu termina meciurile pe teren, mereu era schimbat. Probabil că încercau să-l protejeze.

Cred că e o chestiune de timp până când Dennis Politic va ajunge la forma lui bună. Sunt destul de multe meciuri pe care le are FCSB și va avea șanse să evolueze.

Un bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de leiUn bărbat din Cluj a furat un telefon şi s-a folosit de aplicaţia bancară. Prejudiciul: 270.000 de lei
Reclamă

Trebuie să fie constant, să marcheze un gol într-o partidă, iar jocul următor încă unul. Ar putea să facă asta dacă ar juca mai mult, nu doar o repriză“, a declarat Gabi Glăvan, potrivit GSP.

În acest sezon, Politic a marcat un gol în Supercupa României și încă unul în returul cu Drita din preliminariile Europa League.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
Observator
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
Tragere la sorți măsluită în Cupa României!? Momentul care i-a făcut pe fani să-și pună mari semne de întrebare. Video
Fanatik.ro
Tragere la sorți măsluită în Cupa României!? Momentul care i-a făcut pe fani să-și pună mari semne de întrebare. Video
17:54
Scandal după tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României! Acuzaţii dure: “Ce manevre s-au făcut”
17:26
Clubul cu care s-a înţeles Mamadou Thiam după ce s-a vorbit de interesul lui Gigi Becali pentru el!
17:21
Galatasaray nu se oprește la Ederson. Turcii mai vor un jucător din echipa lui Pep Guardiola
17:05
VIDEOCristiano Ronaldo s-a calificat cu Al-Nassr în finala Supercupei Arabiei. “CR7”, assist pentru Joao Felix
17:05
UPDATERapid renunță la jucătorul care are patru goluri în derby-urile cu FCSB. Fotbalistul a semnat tot în Liga 1
17:04
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 august
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali are un nou favorit la FCSB: “E o dulceaţă de fotbalst” 2 Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: “Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?” 3 Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta” 4 Gabi Torje, impresionat de un atacant din Liga 1: “Pentru mine, e numărul 1” 5 Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre Vladislav Blănuţă: “Va juca în Liga a 3-a şi va primi o lecţie de viaţă” 6 Florinel Coman pleacă de la Al Gharafa! Unde va ajunge jucătorul dorit şi de Gigi Becali la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”