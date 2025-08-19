Verdictul specialistului după controversa uriaşă de la Farul - U Cluj! Constănţenii acuză un penalty neacordat - Antena Sport

Momentul în care Işfan a fost tras de tricou de Iulian Cristea / captura digisport.ro

Fostul arbitru Marius Avram a dat verdictul după faza din minutul 10, în care Iulian Cristea l-a ţinut de tricou pe Alexandru Işfan. Faza a declanşat o controversă uriaşă.

Iulian Cristea a fost eliminat, dar Farul nu a primit lovitură de la 11 metri. După analiza din camera VAR, centralul Florin Andrei a dictat doar lovitură liberă de la marginea careului.

Verdictul lui Marius Avram după controversa uriaşă de la meciul Farul – U Cluj 0-1: “Penalty”

Imediat după meci, antrenorul Farului, Ianis Zicu, a susţinut vehement că echipa lui trebuia să primească penalty la acea fază. Marius Avram i-a dat dreptate.

”O fază mult discutată, arbitrul este bine poziționat. Sancțiunea disciplinară a fost dată foarte bine și repede, adică să acorde cartonaș roșu.

Trebuie foarte bine urmărit momentul în care s-a dat drumul la ținere. Pare că a intrat puțin în spațiul de pedeapsă, dar nu aș putea să spun 100%. Aș zice că e mai degrabă penalty, decât în afara careului.