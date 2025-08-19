Verdictul specialistului după controversa uriaşă de la Farul - U Cluj! Constănţenii acuză un penalty neacordat - Antena Sport

Fostul arbitru Marius Avram a dat verdictul după faza din minutul 10, în care Iulian Cristea l-a ţinut de tricou pe Alexandru Işfan. Faza a declanşat o controversă uriaşă.
Iulian Cristea a fost eliminat, dar Farul nu a primit lovitură de la 11 metri. După analiza din camera VAR, centralul Florin Andrei a dictat doar lovitură liberă de la marginea careului.
Verdictul lui Marius Avram după controversa uriaşă de la meciul Farul – U Cluj 0-1: “Penalty”
Imediat după meci, antrenorul Farului, Ianis Zicu, a susţinut vehement că echipa lui trebuia să primească penalty la acea fază. Marius Avram i-a dat dreptate.
”O fază mult discutată, arbitrul este bine poziționat. Sancțiunea disciplinară a fost dată foarte bine și repede, adică să acorde cartonaș roșu.
Trebuie foarte bine urmărit momentul în care s-a dat drumul la ținere. Pare că a intrat puțin în spațiul de pedeapsă, dar nu aș putea să spun 100%. Aș zice că e mai degrabă penalty, decât în afara careului.
Dacă i-a dat drumul pe linie, pentru că încă avea mâna pe adversar, atunci este 11 metri. Trebuie identificat clar frame-ul în care i-a dat drumul. Cei din VAR trebuie să confirme că e fault, iar mai apoi se confirmă unde a fost. În acest caz, cartonașul roșu ar fi rămas. Dacă ar fi să dau un verdict final, atunci ar fi de penalty”, a declarat Marius Avram pentru digisport.ro.
Ianis Zicu a crticat arbitrajul după fluierul final al meciului Farul – U Cluj 0-1. Nu numai că a susţinut că echipa lui a avut un penalty neacordat, dar Zicu a acuzat întreaga manieră de arbitraj a lui Florin Andrei.
”Din păcate, din nou, o decizie care a fost incorectă pentru că a fost 11 metri la momentul respectiv (n.r: la eliminarea lui Iulian Cristea). După ce a dat roşu, cel puţin să fi arbitrat echidistant. De acolo a început o manieră ciudată de arbitraj. Momente de întârziere ale jocului. Faulturi care se dădeau ca să îi ducă spre prelungiri”, a spus Zicu, pentru sursa citată.