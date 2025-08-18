(P) 5 stranieri romani care pot avea un sezon european de succes - Antena Sport

Totusi, daca va continua la Tottenham, Dragusin are ocazia sa creasca enorm in experienta. In cazul in care acesta devine din nou constant, isi va consolida pozitia de lider in aparare si poate deveni unul dintre cei mai bine cotati fundasi romani din istorie.

Si daca vrei sa vezi ce sanse reale are Tottenham in competitiile europene si cum se poate paria pe meciurile lor, iti recomand sa verifici analizele si ponturile disponibile pe biletu-zilei.com.

Ionut Radu – Celta Vigo

Ionut Radu a fost considerat acum cativa ani de zile unul dintre cei mai promitatori portari din Romania. Insa dupa campania fantastica de la Euro 2019 Under21, cariera lui Ionut Radu s-a dus in jos.

Cotat la 15 milioane de euro la varsta de 22 de ani (cand era portar la Genoa), in prezent valoarea de piata a acestuia a ajuns undeva la 2.5 milioane de euro. Asta si din cauza faptului ca, atunci cand a fost introdus in poarta celor de la Inter Milan, a facut mai multe greseli, ajungand astfel sa fie imprumutat la echipe mai mici precum Cremonese sau AFC Bournemouth.

Acum, la Celta Vigo, are o noua sansa de a demonstra ca poate fi un portar de top in La Liga. Desi nu este un club foarte mare in Spania, Ionut Radu are ocazia de a apara poarta impotriva unora dintre cei mai buni atacanti ai lumii, inclusiv Lamine Yamal, Robert Lewandowski sau Kylian Mbappe.

Andrei Ratiu – Rayo Vallecano

Andrei Ratiu s-a remarcat inca de acum cateva sezoane drept un fundas dreapta cu profil ofensiv. Acest lucru se vede si la Rayo Vallecano, Ratiu fiind surprins de mai multe ori in careul adversarilor.

Asadar, mutarea la aceasta echipa a fost de bun augur pentru el, deoarece jocul prestat ii permite urcarea in atac. Sezonul bun pe care l-a avut anul trecut l-a adus in atentia mai multor echipe de top, dar din pacate niciun transfer nu s-a concretizat.

Asadar, in sezonul competitional 2025/2026, Andrei Ratiu va continua sa joace la Rayo Vallecano. Daca isi pastreaza forma si evita accidentarile, ar putea atrage interesul unor cluburi mai mari din Spania, asa cum s-a spus in nenumarate randuri ca Barcelona ar fi interesata de serviciile lui. In plus, orice meci bun impotriva unor adversari de top il consolideaza ca titular de drept la echipa nationala.

Vlad Dragomir – Pafos

Cand spui Cipru, nu te gandesti la un campionat de top. Insa in ultimii ani de zile, echipele mici din Cipru au demonstrat ca se pot lupta de la egal la egal cu echipe mai bine cotate din campionate mai puternice.

Vlad Dragomir se poate face remarcat la Pafos deoarece echipa participa in acest moment in preliminariile pentru UEFA Champions League. Echipa s-a remarcat deja in primele 2 meciuri, reusind sa treaca atat de Maccabi Tel-Aviv, cat si de Dynamo Kiev.

Daca Pafos merge departe fie in Champions League, fie in Europa League, Dragomir va avea parte de expunere internationala si ar putea atrage atentia selectionerului pentru convocari mai dese. Fiind un jucator inca tanar, acesta poate creste rapid in valoare.