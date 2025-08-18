(P) 5 stranieri romani care pot avea un sezon european de succes - Antena Sport

Închide meniul
(P) 5 stranieri romani care pot avea un sezon european de succes

18 august 2025

Sursa foto: transfermarkt.com

Dupa fiecare sezon competitional, noi, suporterii, asteptam cu sufletul la gura sa vedem daca jucatorii romani prind transferuri bune in campionate puternice din afara. Si nu doar pentru fericirea noastra proprie, ci si pentru simplul fapt ca un salt in cariera poate aduce imbunatatiri semnificative si pentru jocul nationalei. 

In acest articol, iti vorbesc despre 5 jucatori romani care merita urmariti in noul sezon competitional 2025/2026. Vorbim despre fotbalisti care au dovedit deja calitate, dar care pot face pasul spre nivelul urmator daca prind un sezon bun. 

Dennis Man – PSV 

Fara dar si poate, Dennis Man este unul dintre cele mai bune produse exportate de fotbalul romanesc. Transferul la Parma i-a adus notorietate, dar si o adaptare catre fotbalul mare. Desi in ultima perioada de timp Dennis Man nu a mai fost in atentia publicului la Parma, acesta a reusit sa se transfere in aceasta pauza competitionala la PSV Eindhoven. Desi multi spun ca acesta este un pas inapoi, lucrurile nu stau deloc asa in realitate.

Parma era o echipa aflata la retrogradare în Seria A, in timp ce PSV Eindhoven se lupta an de an in prima liga olandeza pentru titlu. Pe langa faptul ca joaca aprope permanent in cupele europene. 

Calitatile lui Dennis Man au fost confirmate si la EURO 2024, atunci cand Romania a reusit un turneu de senzatie, reusind sa se califice in fazele eliminatorii dupa ce a terminat pe locul 1 o grupa din care mai faceau parte Belgia, Slovenia si Ucraina. 

Radu Dragusin – Tottenham 

Radu Dragusin este in acest moment probabil unul dintre cei mai buni fundasi din Romania. Transferul la Tottenham a fost contestat de foarte multa lume, care considera ca un transfer in prima liga din Germania era mult mai bun pentru acesta. 

Initial, Radu Dragusin nu a reusit sa se impuna, insa inainte de accidentarea de ligamente suferita, acesta era titular incontestabil in echipa celor de la Tottenham. 

Avand in vedere perioada lunga de timp in care a fost absent, se pune intrebarea: va mai reusi Dragusin sa se impuna in echipa celor de la Tottenham sau se va transfera la o alta echipa mai slaba pentru a reintra in circuit? 

Totusi, daca va continua la Tottenham, Dragusin are ocazia sa creasca enorm in experienta. In cazul in care acesta devine din nou constant, isi va consolida pozitia de lider in aparare si poate deveni unul dintre cei mai bine cotati fundasi romani din istorie. 

Ionut Radu – Celta Vigo 

Ionut Radu a fost considerat acum cativa ani de zile unul dintre cei mai promitatori portari din Romania. Insa dupa campania fantastica de la Euro 2019 Under21, cariera lui Ionut Radu s-a dus in jos. 

Cotat la 15 milioane de euro la varsta de 22 de ani (cand era portar la Genoa), in prezent valoarea de piata a acestuia a ajuns undeva la 2.5 milioane de euro. Asta si din cauza faptului ca, atunci cand a fost introdus in poarta celor de la Inter Milan, a facut mai multe greseli, ajungand astfel sa fie imprumutat la echipe mai mici precum Cremonese sau AFC Bournemouth. 

Acum, la Celta Vigo, are o noua sansa de a demonstra ca poate fi un portar de top in La Liga. Desi nu este un club foarte mare in Spania, Ionut Radu are ocazia de a apara poarta impotriva unora dintre cei mai buni atacanti ai lumii, inclusiv Lamine Yamal, Robert Lewandowski sau Kylian Mbappe. 

Andrei Ratiu – Rayo Vallecano 

Andrei Ratiu s-a remarcat inca de acum cateva sezoane drept un fundas dreapta cu profil ofensiv. Acest lucru se vede si la Rayo Vallecano, Ratiu fiind surprins de mai multe ori in careul adversarilor. 

Asadar, mutarea la aceasta echipa a fost de bun augur pentru el, deoarece jocul prestat ii permite urcarea in atac. Sezonul bun pe care l-a avut anul trecut l-a adus in atentia mai multor echipe de top, dar din pacate niciun transfer nu s-a concretizat. 

Asadar, in sezonul competitional 2025/2026, Andrei Ratiu va continua sa joace la Rayo Vallecano. Daca isi pastreaza forma si evita accidentarile, ar putea atrage interesul unor cluburi mai mari din Spania, asa cum s-a spus in nenumarate randuri ca Barcelona ar fi interesata de serviciile lui. In plus, orice meci bun impotriva unor adversari de top il consolideaza ca titular de drept la echipa nationala. 

Vlad Dragomir – Pafos 

Cand spui Cipru, nu te gandesti la un campionat de top. Insa in ultimii ani de zile, echipele mici din Cipru au demonstrat ca se pot lupta de la egal la egal cu echipe mai bine cotate din campionate mai puternice. 

Vlad Dragomir se poate face remarcat la Pafos deoarece echipa participa in acest moment in preliminariile pentru UEFA Champions League. Echipa s-a remarcat deja in primele 2 meciuri, reusind sa treaca atat de Maccabi Tel-Aviv, cat si de Dynamo Kiev. 

Daca Pafos merge departe fie in Champions League, fie in Europa League, Dragomir va avea parte de expunere internationala si ar putea atrage atentia selectionerului pentru convocari mai dese. Fiind un jucator inca tanar, acesta poate creste rapid in valoare. 

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
