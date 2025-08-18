(P) 5 stranieri romani care pot avea un sezon european de succes - Antena Sport

Dupa fiecare sezon competitional, noi, suporterii, asteptam cu sufletul la gura sa vedem daca jucatorii romani prind transferuri bune in campionate puternice din afara. Si nu doar pentru fericirea noastra proprie, ci si pentru simplul fapt ca un salt in cariera poate aduce imbunatatiri semnificative si pentru jocul nationalei.
In acest articol, iti vorbesc despre 5 jucatori romani care merita urmariti in noul sezon competitional 2025/2026. Vorbim despre fotbalisti care au dovedit deja calitate, dar care pot face pasul spre nivelul urmator daca prind un sezon bun.
Dennis Man – PSV
Fara dar si poate, Dennis Man este unul dintre cele mai bune produse exportate de fotbalul romanesc. Transferul la Parma i-a adus notorietate, dar si o adaptare catre fotbalul mare. Desi in ultima perioada de timp Dennis Man nu a mai fost in atentia publicului la Parma, acesta a reusit sa se transfere in aceasta pauza competitionala la PSV Eindhoven. Desi multi spun ca acesta este un pas inapoi, lucrurile nu stau deloc asa in realitate.
Parma era o echipa aflata la retrogradare în Seria A, in timp ce PSV Eindhoven se lupta an de an in prima liga olandeza pentru titlu. Pe langa faptul ca joaca aprope permanent in cupele europene.
Calitatile lui Dennis Man au fost confirmate si la EURO 2024, atunci cand Romania a reusit un turneu de senzatie, reusind sa se califice in fazele eliminatorii dupa ce a terminat pe locul 1 o grupa din care mai faceau parte Belgia, Slovenia si Ucraina.
Radu Dragusin – Tottenham
Radu Dragusin este in acest moment probabil unul dintre cei mai buni fundasi din Romania. Transferul la Tottenham a fost contestat de foarte multa lume, care considera ca un transfer in prima liga din Germania era mult mai bun pentru acesta.
Initial, Radu Dragusin nu a reusit sa se impuna, insa inainte de accidentarea de ligamente suferita, acesta era titular incontestabil in echipa celor de la Tottenham.
Avand in vedere perioada lunga de timp in care a fost absent, se pune intrebarea: va mai reusi Dragusin sa se impuna in echipa celor de la Tottenham sau se va transfera la o alta echipa mai slaba pentru a reintra in circuit?