Ivana Knoll i-a vrăjit din nou pe fanii de la Campionatul Mondial. Apariţie incendiară la Anglia – Croaţia

Ivana Knoll (33 de ani), supranumită “cea mai frumoasă femeie” de la Mondialul din Qatar, şi-a făcut apariţia la meciul dintre Anglia şi Croaţia, încheiată cu victoria britanicilor, cu 4-2.
Chiar dacă englezii au numit-o “cerşetoare de atenţie”, Ivana a ajuns pe arenă şi a avut parte de atenţia fotografilor, înainte ca favoriţii ei să piardă duelul cu echipa lui Tuchel.
Ivana Knoll i-a vrăjit din nou pe fanii de la Campionatul Mondial
“Fata de la Cupa Mondială s-a întors”, a scris Ivana Knoll pe Instagram.
Înainte de meci, Ivana Knoll a apărut alături de o mulţime imensă de fani croaţi, care ţineau un steag colosal al ţării lor. Suporterii croaţi au “invadat” Dallas-ul, oraş în care s-a disputat duelul Anglia – Croaţia de la Mondial.
„Oamenii ne subestimează pentru că suntem o națiune mică. Croația nu apare niciodată în pronosticuri, deși am făcut senzație la ultimele două Cupe Mondiale. Așa că nu sunt de acord cu această percepție.
Dar aveți exemple de naționale care au avut echipe atât de bune, cu jucători de la cele mai mari cluburi din lume, și care, ca echipă națională, nu au putut realiza nimic pentru că nu a existat o conexiune între ei. Așa că eu cred că această conexiune este cel mai important lucru”, a spus Knoll, pentru BBC.
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