Ivana Knoll i-a vrăjit din nou pe fanii de la Campionatul Mondial. Apariţie incendiară la Anglia – Croaţia

Ivana Knoll (33 de ani), supranumită “cea mai frumoasă femeie” de la Mondialul din Qatar, şi-a făcut apariţia la meciul dintre Anglia şi Croaţia, încheiată cu victoria britanicilor, cu 4-2.

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Chiar dacă englezii au numit-o “cerşetoare de atenţie”, Ivana a ajuns pe arenă şi a avut parte de atenţia fotografilor, înainte ca favoriţii ei să piardă duelul cu echipa lui Tuchel.

Ivana Knoll i-a vrăjit din nou pe fanii de la Campionatul Mondial

“Fata de la Cupa Mondială s-a întors”, a scris Ivana Knoll pe Instagram.

Înainte de meci, Ivana Knoll a apărut alături de o mulţime imensă de fani croaţi, care ţineau un steag colosal al ţării lor. Suporterii croaţi au “invadat” Dallas-ul, oraş în care s-a disputat duelul Anglia – Croaţia de la Mondial.

„Oamenii ne subestimează pentru că suntem o națiune mică. Croația nu apare niciodată în pronosticuri, deși am făcut senzație la ultimele două Cupe Mondiale. Așa că nu sunt de acord cu această percepție.