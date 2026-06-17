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Ivana Knoll şi-a făcut apariţia în SUA! Cum a putut fi surprinsă “cea mai frumoasă femeie de la Mondial”

Bogdan Stănescu Publicat: 17 iunie 2026, 17:42

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Ivana Knoll şi-a făcut apariţia în SUA! Cum a putut fi surprinsă “cea mai frumoasă femeie de la Mondial”
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Ivana Knoll / Profimedia Images

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Ivana Knoll (33 de ani), supranumită “cea mai frumoasă femeie” de la Mondialul din Qatar, şi-a făcut apariţia şi în SUA, pentru FIFA World Cup 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.

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Ivana Knoll a fost DJ la un festival din Statele Unite. Cu siguranţă ea va fi în tribune la meciul Anglia – Croaţia de la Campionatul Mondial, partidă transmisă exclusiv în România, de la ora 23:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. (IMAGINI CU IVANA KNOLL ÎN GALERIA FOTO)

Ivana Knoll, gata să susţină Croaţia din tribune la meciul cu Anglia (23:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Înainte de meci, Ivana Knoll a apărut alături de o mulţime imensă de fani croaţi, care ţineau un steag colosal al ţării lor. Suporterii croaţi au “invadat” Dallas-ul, oraş în care se dispută duelul Anglia – Croaţia de la Mondial.

Suporteră înfocată a Croaţiei, Ivana Knoll le-a transmis englezilor că naţionala pregătită de Zlatko Dalic o va învinge pe cea antrenată de Thomas Tuchel.

Oamenii ne subestimează pentru că suntem o națiune mică. Croația nu apare niciodată în pronosticuri, deși am făcut senzație la ultimele două Cupe Mondiale. Așa că nu sunt de acord cu această percepție.

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Dar înțeleg, când ești o țară mică așa merg lucrurile, însă sunt sigur că vom surprinde din nou.

Cea mai mare grijă acum este legată de faptul că oamenii vorbesc despre jucătorii noștri că sunt bătrâni, bla-bla.

Dar aveți exemple de naționale care au avut echipe atât de bune, cu jucători de la cele mai mari cluburi din lume, și care, ca echipă națională, nu au putut realiza nimic pentru că nu a existat o conexiune între ei. Așa că eu cred că această conexiune este cel mai important lucru.

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Nu contează dacă unii jucători sunt mai în vârstă, mai tineri, cei mai buni sau la ce cluburi joacă.

Dacă joacă împreună ca un grup, atunci se produc miracole, iar eu cred că noi suntem mereu o echipă atât de unită și de aceea obținem rezultate atât de mari. Sunt sigur că vom ajunge în sferturile de finală”, a declarat Ivana Knoll pentru BBC.

 
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