Ivana Knoll şi-a făcut apariţia în SUA! Cum a putut fi surprinsă “cea mai frumoasă femeie de la Mondial”

Ivana Knoll (33 de ani), supranumită “cea mai frumoasă femeie” de la Mondialul din Qatar, şi-a făcut apariţia şi în SUA, pentru FIFA World Cup 2026, turneu final transmis exclusiv în România în Universul Antena.

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Ivana Knoll a fost DJ la un festival din Statele Unite. Cu siguranţă ea va fi în tribune la meciul Anglia – Croaţia de la Campionatul Mondial, partidă transmisă exclusiv în România, de la ora 23:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY. (IMAGINI CU IVANA KNOLL ÎN GALERIA FOTO)

Ivana Knoll, gata să susţină Croaţia din tribune la meciul cu Anglia (23:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)

Înainte de meci, Ivana Knoll a apărut alături de o mulţime imensă de fani croaţi, care ţineau un steag colosal al ţării lor. Suporterii croaţi au “invadat” Dallas-ul, oraş în care se dispută duelul Anglia – Croaţia de la Mondial.

Suporteră înfocată a Croaţiei, Ivana Knoll le-a transmis englezilor că naţionala pregătită de Zlatko Dalic o va învinge pe cea antrenată de Thomas Tuchel.

„Oamenii ne subestimează pentru că suntem o națiune mică. Croația nu apare niciodată în pronosticuri, deși am făcut senzație la ultimele două Cupe Mondiale. Așa că nu sunt de acord cu această percepție.