Larisa Drăgulescu a publicat prima imagine cu actualul său iubit. Motivul incredibil pentru care l-a ţinut ascuns - Antena Sport

Larisa Drăgulescu a publicat prima imagine cu actualul său soţ. Motivul incredibil pentru care l-a ţinut ascuns

Larisa Drăgulescu a publicat prima imagine cu actualul său iubit. Larisa Drăgulescu a explicat de ce nu s-a afişat până acum alături de spţul său. Larisa Drăgulescu se află la al treilea mariaj.

Larisa Drăgulescu şi-a refăcut viaţa şi trăieşte o frumoasă poveste de dragoste alături de actualul său partener, care a făcut-o mamă pentru a treia oară. Larisa Drăgulescu a decis să publice pe reţelele de socializare prima imagine cu actualul său partener. A şi explicat de ce a făcut acest gest abia acum.

Larisa Drăgulescu a publicat prima imagine cu actualul său iubit

„A fost o perioadă lungă în care n-am postat, dar am decis să postez acum, după botez. Da, să zicem că da (n.r. i-a fost teamă). Am vrut să treacă o perioadă mai lungă între noi, să mai crească și bebele, din mai multe considerente, dar acum e totul foarte bine„, a spus Larisa Drăgulescu pentru spynews.ro.

Larisa Drăgulescu a făcut avere din site-urile pentru adulţi, dar nu vrea ca fiica ei să îi calce pe urme

Larisa încearcă să îşi ţină fiica departe de domeniul din care ar fi adunat peste 2 milioane de euro. A ţinut să anunţe că ea a fost nevoită să îşi câştige astfel existenţa, după ce a fost „bătută şi părăsită în stradă cu doi copii". Fosta soţie a lui Marian Drăgulescu este hotărâtă să renunţe şi ea la a mai posta materiale pe platformele destinate adulţilor. Are un nou iubit şi s-a apucat de alte afaceri.

„Exclus! Nici vorbă de așa ceva! Nu concep! Nici nu iau în calcul o asemenea variantă. Fiica mea nu are treabă și nu va avea treabă cu așa ceva. E încă un copil, chiar dacă a împlinit 18 ani și e majoră. Eu, mama ei, o privesc încă ca pe un copil și am s-o feresc cât voi putea de un asemenea drum! Beatrice nu are nici măcar iubit!

Nu voi uita vreodată că am început să fac asta doar după ce nu am mai avut bani din ce să trăiesc. Nu am pornit la drum fiindcă așa am vrut, ci fiindcă am fost forțată. Bărbatul m-a lăsat, m-a bătut, m-a părăsit în stradă cu doi copii, pe care am fost obligată să-i cresc. Nimeni nu mi-a dat nimic gratis! Dar copiii mei au tot ceea ce eu nu am avut la un anume moment. Adică casă, bani, condiții pentru școală, un job bun. Așa că Beatrice sigur nu-mi va călca pe urme!„, a declarat Larisa Drăgulescu pentru playtech.ro.

