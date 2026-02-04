Mesajul halucinant primit de Diana Şucu de la Gigi Becali: "Să stea acasă! Să vedem cine se roagă mai bine" - Antena Sport

Gigi Becali a comentat declaraţia dată de Diana Şucu, soţia lui Dan Şucu, patronul celor de la Rapid, la finalul anului 2025. Diana Şucu a declarat că “rugăciunea mea e mai puternică”, iar mulţi oameni au văzut această declaraţie ca fiind o săgeată la adresa patronului de la FCSB.

Dan Şucu, cel care este patron şi în Serie A, la Genoa, este considerat de Gigi Becali un om ambiţios, care nu renunţă uşor. Pe lângă aceste comentarii, patronul roş-albaştrilor a ţinut să îi transmită Dianei Şucu şi un mesaj legat de rugăciuni.

Gigi Becali, mesaj pentru Diana Şucu: “Îi dau un sfat ca unei fiice”

Dacă soţia patronului de la FCSB vrea să aibă o rugăciune puternică, aceasta nu ar mai trebui să meargă la stadion alături de Dan Şucu:

“Dacă vii cu nevasta la meci, ai ambiție. Apropo de soția sa (n.r. Diana Șucu), că a zis că ea se roagă. Că se roagă să vedem cine se roagă mai bine. Hai să vedem. Dar eu acum îi transmit ca fiicei mele: dacă tot se roagă, că o femeie când spune ‘eu știu cum mă rog’, psihologic, să știi, apoi ea știe cum se roagă, că nu ar putea să spună ‘eu știu cum mă rog’ dacă nu s-ar ruga.

Deci, când spune cineva, bărbat sau femeie ‘eu știu cum mă rog’, el știe rugăciunea lui, ea știe rugăciunea ei. Numai că eu îi dau un sfat. Rugăciunea cred că o are puternică, pentru că nu ar putea să zică. Dar dacă vrea să țină rugăciunea, femeie, nu merge la meci pe stadion! Mai multe nu zic. Îi dau un sfat ca unei fiice, îi dau, ca la o fată: să se roage, că are rugăciune, cred, dar să stea acasă, să lase bărbatul”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.