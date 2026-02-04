Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mesajul halucinant primit de Diana Şucu de la Gigi Becali: "Să stea acasă! Să vedem cine se roagă mai bine" - Antena Sport

Home | Diverse | Mesajul halucinant primit de Diana Şucu de la Gigi Becali: “Să stea acasă! Să vedem cine se roagă mai bine”
Foto

Mesajul halucinant primit de Diana Şucu de la Gigi Becali: “Să stea acasă! Să vedem cine se roagă mai bine”

Publicat: 4 februarie 2026, 14:50

Comentarii
Mesajul halucinant primit de Diana Şucu de la Gigi Becali: “Să stea acasă! Să vedem cine se roagă mai bine”
galerie foto Galerie (33)

Colaj Diana Şucu, Dan Şucu şi Gigi Becali / Hepta & Antena Sport

Gigi Becali a comentat declaraţia dată de Diana Şucu, soţia lui Dan Şucu, patronul celor de la Rapid, la finalul anului 2025. Diana Şucu a declarat că “rugăciunea mea e mai puternică”, iar mulţi oameni au văzut această declaraţie ca fiind o săgeată la adresa patronului de la FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dan Şucu, cel care este patron şi în Serie A, la Genoa, este considerat de Gigi Becali un om ambiţios, care nu renunţă uşor. Pe lângă aceste comentarii, patronul roş-albaştrilor a ţinut să îi transmită Dianei Şucu şi un mesaj legat de rugăciuni.

Gigi Becali, mesaj pentru Diana Şucu: “Îi dau un sfat ca unei fiice”

Dacă soţia patronului de la FCSB vrea să aibă o rugăciune puternică, aceasta nu ar mai trebui să meargă la stadion alături de Dan Şucu:

“Dacă vii cu nevasta la meci, ai ambiție. Apropo de soția sa (n.r. Diana Șucu), că a zis că ea se roagă. Că se roagă să vedem cine se roagă mai bine. Hai să vedem. Dar eu acum îi transmit ca fiicei mele: dacă tot se roagă, că o femeie când spune ‘eu știu cum mă rog’, psihologic, să știi, apoi ea știe cum se roagă, că nu ar putea să spună ‘eu știu cum mă rog’ dacă nu s-ar ruga.

Deci, când spune cineva, bărbat sau femeie ‘eu știu cum mă rog’, el știe rugăciunea lui, ea știe rugăciunea ei. Numai că eu îi dau un sfat. Rugăciunea cred că o are puternică, pentru că nu ar putea să zică. Dar dacă vrea să țină rugăciunea, femeie, nu merge la meci pe stadion! Mai multe nu zic. Îi dau un sfat ca unei fiice, îi dau, ca la o fată: să se roage, că are rugăciune, cred, dar să stea acasă, să lase bărbatul”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă
Familia Şucu
Diana Şucu şi Dan Şucu
Soţii Şucu
Diana Șucu și Dan Șucu, după Rapid - FCSB 2-2
+(33)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Castel abandonat din Bihor, scos la vânzare pentru un milion de euro. Poartă cu el un blestem
Observator
Castel abandonat din Bihor, scos la vânzare pentru un milion de euro. Poartă cu el un blestem
Industria plăcerii dă în judecată MAI. Culisele unui scandal fără precedent în România: „Se pot trezi oricând cu mascații la ușă”
Fanatik.ro
Industria plăcerii dă în judecată MAI. Culisele unui scandal fără precedent în România: „Se pot trezi oricând cu mascații la ușă”
16:42
Incredibil! Jucătorul lui Dinamo a refuzat 9 oferte și a decis să rămână sub comanda lui Zeljko Kopic
16:40
Când joacă Ofri Arad și Joao Paulo pentru FCSB. Anunţul lui Elias Charalambous
16:36
UTA – CFR Cluj LIVE TEXT (18:00). Trupa lui Daniel Pancu vizează a șasea victorie la rând. Echipele de start
16:35
OFI Creta – Levadiakos, 17:00, LIVE VIDEO. Duel în semifinalele Cupei Greciei. Panathinaikos – PAOK e la 20:30
16:28
Revenire spectaculoasă pentru Claudiu Niculescu în Liga 1! Cu ce echipă negociază legenda lui Dinamo
16:16
Inter – Torino LIVE SCORE (22:00). Cristi Chivu forțează prezența în semifinalele Cupei Italiei
Vezi toate știrile
1 Câţi copii are Marius Urzică de la Power Couple 2026. Detaliul mai puţin ştiut despre viaţa personală 2 Mihai Rotaru aduce un atacant la Universitata Craiova 3 Transfer la Dinamo. Contractul jucătorului a fost înregistrat la FRF 4 Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3 5 Doliu la Inter. A murit la 39 de ani, soţia lui este o pictoriţă din România! 6 Gigi Becali a primit răspunsul, după ce a anunţat că plăteşte 3 milioane de euro pentru transferul la FCSB: “Suntem mândri”
Citește și