La ce meserie a renunțat Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu. Marele regret al sportivului: „Mă simt vinovat” - Antena Sport

La ce meserie a renunțat Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu. Marele regret al sportivului: „Mă simt vinovat”

Publicat: 3 februarie 2026, 18:02

Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza, la Power Couple

Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza, participă în sezonul trei al emisiunii „Power Couple”, difuzată pe Antena 1. În timpul probei „Îmi pare rău”, cei doi și-au făcut confesiuni emoționante.  

Cătălin Zmărăndescu a dezvăluit și care este unul dintre marile sale regrete, în ceea ce o privește pe Luiza. Acesta a recunoscut că se simte vinovat de faptul că partenera lui a renunțat la job-ul său, de manager de restaurant. 

La ce meserie a renunțat Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu 

Cătălin Zmărăndescu a povestit că Luiza a renunțat la job-ul său după ce s-a mutat în țară. Ea a fost manager de restaurant la Londra, iar în prezent își ajută soțul în ceea ce privește academia de sport pe care o deține.  

„Mă simt cumva vinovat că ea nu poate să facă ceea ce făcea la Londra și îi plăcea foarte tare, a fost foarte mult timp manager de restaurant. Când am venit în România, am tras-o mai mult înspre ce fac eu și îmi place mie să fac, iar ea a rămas să mă ajute în businessul nostru, cu academia de sport”, a transmis Cătălin Zmărăndescu, la Power Couple, pe Antena 1 

Totodată, Zmărăndescu a dezvăluit și faptul că regretă că nu a putut fi alături de soția lui când aceasta l-a născut pe fiul lor, Vladimir, în timpul pandemiei.  

„Îmi pare rău, iubito, pentru că, de când ne-am întors în România, nu ai mai fost privilegiată să faci ceea ce îți plăcea ție cel mai tare.  Îmi pare rău pentru că ți-am ocupat tot timpul cu noi, cu Vladimir. Îmi pare rău că nu ți-am putut oferi o lună de miere așa cum ne-am dori. Îmi pare rău că țip. Îmi pare rau că nu am fost lângă tine în pandemie, când l-ai adus pe lume pe Vladimir”, a mai spus Cătălin Zmărăndescu. 

Ce carieră sportivă a avut Cătălin Zmărăndescu 

Cătălin Zmărăndescu este un fost luptător român cu o carieră impresionantă în sporturile de contact, activând în box, kickboxing și arte marțiale mixte (MMA) între anii 1997 și 2018. În arte marțiale mixte, el a obținut un record profesional de 11 victorii și 6 înfrângeri din 17 meciuri.  

În 2013, a devenit campion mondial MMA după ce l-a învins pe Vince Lucero și a cucerit centura CFC la sfârșitul aceluiași an. În box, în mai 2013, el a câștigat titlul european IBA la categoria grea, învingându-l prin knockout pe irlandezul Aran Boyd. 

