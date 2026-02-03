La ce meserie a renunțat Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu. Marele regret al sportivului: „Mă simt vinovat” - Antena Sport

Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza, participă în sezonul trei al emisiunii „Power Couple”, difuzată pe Antena 1. În timpul probei „Îmi pare rău”, cei doi și-au făcut confesiuni emoționante.
Cătălin Zmărăndescu a dezvăluit și care este unul dintre marile sale regrete, în ceea ce o privește pe Luiza. Acesta a recunoscut că se simte vinovat de faptul că partenera lui a renunțat la job-ul său, de manager de restaurant.
La ce meserie a renunțat Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu
Cătălin Zmărăndescu a povestit că Luiza a renunțat la job-ul său după ce s-a mutat în țară. Ea a fost manager de restaurant la Londra, iar în prezent își ajută soțul în ceea ce privește academia de sport pe care o deține.
„Mă simt cumva vinovat că ea nu poate să facă ceea ce făcea la Londra și îi plăcea foarte tare, a fost foarte mult timp manager de restaurant. Când am venit în România, am tras-o mai mult înspre ce fac eu și îmi place mie să fac, iar ea a rămas să mă ajute în businessul nostru, cu academia de sport”, a transmis Cătălin Zmărăndescu, la Power Couple, pe Antena 1.
Totodată, Zmărăndescu a dezvăluit și faptul că regretă că nu a putut fi alături de soția lui când aceasta l-a născut pe fiul lor, Vladimir, în timpul pandemiei.
„Îmi pare rău, iubito, pentru că, de când ne-am întors în România, nu ai mai fost privilegiată să faci ceea ce îți plăcea ție cel mai tare. Îmi pare rău pentru că ți-am ocupat tot timpul cu noi, cu Vladimir. Îmi pare rău că nu ți-am putut oferi o lună de miere așa cum ne-am dori. Îmi pare rău că țip. Îmi pare rau că nu am fost lângă tine în pandemie, când l-ai adus pe lume pe Vladimir”, a mai spus Cătălin Zmărăndescu.
Ce carieră sportivă a avut Cătălin Zmărăndescu
Cătălin Zmărăndescu este un fost luptător român cu o carieră impresionantă în sporturile de contact, activând în box, kickboxing și arte marțiale mixte (MMA) între anii 1997 și 2018. În arte marțiale mixte, el a obținut un record profesional de 11 victorii și 6 înfrângeri din 17 meciuri.
În 2013, a devenit campion mondial MMA după ce l-a învins pe Vince Lucero și a cucerit centura CFC la sfârșitul aceluiași an. În box, în mai 2013, el a câștigat titlul european IBA la categoria grea, învingându-l prin knockout pe irlandezul Aran Boyd.
- El e românul care a făcut o avere pe bursă! A câştigat şi de peste 85 de ori suma investită. Câţi bani are acum
- (P) 6 obiceiuri simple ale sportivilor pentru a se menține înformă
- Suma pe care o primeşte lună de lună Leonard Doroftei de la statul român! A fost umilit şi numit cerşetor
- Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro
- O nouă lovitură teribilă încasată de milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a ei!