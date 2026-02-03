La ce meserie a renunțat Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu. Marele regret al sportivului: „Mă simt vinovat” - Antena Sport

Cătălin Zmărăndescu și soția lui, Luiza, participă în sezonul trei al emisiunii „Power Couple”, difuzată pe Antena 1. În timpul probei „Îmi pare rău”, cei doi și-au făcut confesiuni emoționante.

Cătălin Zmărăndescu a dezvăluit și care este unul dintre marile sale regrete, în ceea ce o privește pe Luiza. Acesta a recunoscut că se simte vinovat de faptul că partenera lui a renunțat la job-ul său, de manager de restaurant.

La ce meserie a renunțat Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu

Cătălin Zmărăndescu a povestit că Luiza a renunțat la job-ul său după ce s-a mutat în țară. Ea a fost manager de restaurant la Londra, iar în prezent își ajută soțul în ceea ce privește academia de sport pe care o deține.

„Mă simt cumva vinovat că ea nu poate să facă ceea ce făcea la Londra și îi plăcea foarte tare, a fost foarte mult timp manager de restaurant. Când am venit în România, am tras-o mai mult înspre ce fac eu și îmi place mie să fac, iar ea a rămas să mă ajute în businessul nostru, cu academia de sport”, a transmis Cătălin Zmărăndescu, la Power Couple, pe Antena 1.

Totodată, Zmărăndescu a dezvăluit și faptul că regretă că nu a putut fi alături de soția lui când aceasta l-a născut pe fiul lor, Vladimir, în timpul pandemiei.