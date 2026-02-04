Bianca Bazaliu a semnat cu noua echipă - Antena Sport

Interul stânga Bianca Bazaliu va juca din sezonul viitor la echipa de handbal feminin Corona Braşov, a anunţat, miercuri, clubul de sub Tâmpa pe pagina sa de Facebook.
Bazaliu, care joacă din 2022 la CS Gloria Bistriţa, a semnat pentru următoarele două sezoane.
Bianca Bazaliu a semnat cu Corona Braşov
De-a lungul carierei, ea a mai evoluat la CSM Bucureşti, CSM Corona Braşov şi RK Podravka Koprivnica, având prezenţe constante atât în competiţiile interne, cât şi în Champions League şi EHF European League. Este, totodată, o componentă a lotului echipei naţionale a României.
Palmaresul Biancăi Bazaliu cuprinde o medalie de aur la Campionatul Mondial de junioare din 2014, trofeul EHF Champions League în 2016, medalie de bronz în EHF Champions League în 2017 şi 2018, medalie de argint în EHF European League în 2024, campioană naţională în 2015, 2016, 2017, 2018, toate cu CSM Bucureşti, medalii de bronz în Liga Naţională în 2023 şi 2024, cu Gloria, câştigătoare a Cupei României în 2016, 2017, 2018, finalistă în 2015, câştigătoare a Supercupei României în 2016 şi 2017, finalistă a Supercupei României în 2018.
Bazaliu este a şaptea jucătoare anunţată de Corona pentru sezonul viitor, după două handbaliste maghiare, pivotul Emoke Varga şi interul dreapta Sara Afentaler (ambele de la Vaci NKSE), extrema dreapta poloneză Magda Balsam (CSM Slatina), portarul brazilian Renata de Arruda (Gloria Bistriţa), portarul maghiar Kinga Janurik (Ferencvaros TC) şi extrema stânga Eva Kerekes (Gloria Bistriţa). Extrema stânga Gabriela Dumitraşcu şi extrema dreapta Marilena Neagu şi-au prelungit contractele cu un sezon. Corona va avea din vară şi un nou antrenor, norvegianul Bent Dahl.
- Danemarca, noua campioană europeană la handbal masculin! Triplă istorică pentru nordici
- Danemarca – Germania e marea finală a Campionatului European
- Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
- Ungaria, surpriză de proporţii la European! Favorita grupei riscă ratarea semifinalelor
- Gloria Bistriţa – Gyor 22-27. Româncele, învinse în Liga Campionilor după ce au condus la pauză