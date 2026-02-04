"Jignirile nu ajută!" Echipa naţională, mesaj manifest înaintea barajului cu Turcia: "Alţii nu aveţi" - Antena Sport

Echipa naţională a României a postat un mesaj pentru toţi cei care susţin tricolorii, cu mai puţin de două luni până la meciul din semifinala barajului de calificare la World Cup 2026, cu Turcia.
Meciul va avea loc la Istanbul, iar în cazul unui succes, tricolorii vor juca împotriva câştigătoarei dintre Slovacia şi Kosovo, în meciul decisiv de calificare la turneul final care va fi transmis în Universul Antena.
Echipa naţională a României, mesaj pentru suporteri: “Tricoul României nu este purtat doar de cei din teren, ci de toţi cei care cred în el”
Tricolorii cer sprijinul total al tuturor românilor, pentru îndeplinirea obiectivului: acela de a califica naţionala la Cupa Mondială pentru prima oară după 28 de ani.
“Pentru a ajunge la Campionatul Mondial 2026, trebuie să câștigăm în deplasare, la Istanbul, contra Turciei, pe 26 martie, iar apoi să trecem de Kosovo sau Slovacia, tot în deplasare, pe 31 martie.
Știm valoarea adversarilor. Știm cât de dificil este contextul. Nu ne iluzionăm și nu subestimăm nimic. Dar alegem să credem. Nu pentru că e ușor, ci pentru că puterea susținerii, încrederea și unitatea pot face minuni. Pentru că fotbalul, mai ales în momentele decisive, se joacă și cu inima, nu doar cu mingea.
Cu răbdarea putem trece marea, dar cu încredere putem trece oceanul, iar acum nu e momentul să sperăm în tăcere sau să fim pesimiști, ci să credem până la capăt.
A ține cu echipa națională înseamnă, de fapt, a ține cu tine. Înseamnă să oprești critica atunci când nu ajută și să fii acolo indiferent cât de greu pare. Înseamnă să speri. Să rămâi aproape chiar și atunci când emoțiile sunt mari, iar presiunea e uriașă.
Pentru că a fi alături înseamnă să pui o cărămidă la încrederea tuturor românilor. La dorința noastră de autodepășire. Tricoul României nu este purtat doar de cei din teren, ci de toți cei care cred în el.
O să fie greu. Știm asta. Dar poate fi și mai greu dacă luptăm pe două fronturi: unul cu adversarul și altul între noi. De aceea, alegem să luptăm doar împreună. Și să credem în șansa noastră!
Dragi suporteri, foști tricolori care ați fost în locul nostru, lideri de opinie, analiști, jurnaliști, dragi români, Echipa Națională vă adresează o invitație deschisă: fiți un zid de susținere, nu o sursă de îndoială. Analizele și judecățile își vor avea timpul lor. Acum este timpul unității. Haideți să credem împreună până la capăt!”, este mesajul postat pe site-ul FRF.ro, semnat Echipa naţională a României.
Mesajul manifest al tricolorilor: “Ne foarte şi pe noi”
Într-un videoclip postat pe canalul de Youtube al FRF, tricolorii le cer fanilor să aibă încredere în ei şi le-au promis acestora că vor da totul pentru a califica naţionala la World Cup 2026:
“Să aveți încredere în noi pentru că nu va fi ușor și nici nu cerem să fie. Știm că drumul e scurt și da, va fi dificil. Dar mai știm ceva: un rezultat mare nu-l putem obține dezbinați. Știm că așteptările sunt mari, știm că uneori doare, ne doare și pe noi, dar sunt momente când jignirile nu ajută.
Când ne susții, ne ajuți. Când ai încredere, ne dai curaj. Dar când jignești și râzi… Alții nu aveți!
Lupți împotriva noastră. Hai să luptăm pe un singur front. Nu între noi, ci pe teren, împreună.
Aveți încredere în noi, aveți încredere în România! Pentru că atunci când ții cu noi, ții cu România și ții cu tine. România nu e doar pe tricou, România e în fiecare dintre noi.
Nu putem garanta succesul, dar promitem că vom da totul pentru a reuși. Luptăm împreună pentru Mondial!”, au transmis tricolorii, prin intermediul unui videoclip postat pe canalul de Youtube al FRF.
