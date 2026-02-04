"Jignirile nu ajută!" Echipa naţională, mesaj manifest înaintea barajului cu Turcia: "Alţii nu aveţi" - Antena Sport

O să fie greu. Știm asta. Dar poate fi și mai greu dacă luptăm pe două fronturi: unul cu adversarul și altul între noi. De aceea, alegem să luptăm doar împreună. Și să credem în șansa noastră!

Dragi suporteri, foști tricolori care ați fost în locul nostru, lideri de opinie, analiști, jurnaliști, dragi români, Echipa Națională vă adresează o invitație deschisă: fiți un zid de susținere, nu o sursă de îndoială. Analizele și judecățile își vor avea timpul lor. Acum este timpul unității. Haideți să credem împreună până la capăt!”, este mesajul postat pe site-ul FRF.ro, semnat Echipa naţională a României.

Mesajul manifest al tricolorilor: “Ne foarte şi pe noi”

Într-un videoclip postat pe canalul de Youtube al FRF, tricolorii le cer fanilor să aibă încredere în ei şi le-au promis acestora că vor da totul pentru a califica naţionala la World Cup 2026:

“Să aveți încredere în noi pentru că nu va fi ușor și nici nu cerem să fie. Știm că drumul e scurt și da, va fi dificil. Dar mai știm ceva: un rezultat mare nu-l putem obține dezbinați. Știm că așteptările sunt mari, știm că uneori doare, ne doare și pe noi, dar sunt momente când jignirile nu ajută.

Când ne susții, ne ajuți. Când ai încredere, ne dai curaj. Dar când jignești și râzi… Alții nu aveți!

Lupți împotriva noastră. Hai să luptăm pe un singur front. Nu între noi, ci pe teren, împreună.

Aveți încredere în noi, aveți încredere în România! Pentru că atunci când ții cu noi, ții cu România și ții cu tine. România nu e doar pe tricou, România e în fiecare dintre noi.

Nu putem garanta succesul, dar promitem că vom da totul pentru a reuși. Luptăm împreună pentru Mondial!”, au transmis tricolorii, prin intermediul unui videoclip postat pe canalul de Youtube al FRF.