Care este numele real al lui Ion Ţiriac. Chiar magnatul a dezvăluit tot! De ce nu l-a mai schimbat - Antena Sport

Ion Ţiriac a dezvăluit în trecut care este numele său din buletin. Fără să specifice motivul, miliardarul ajuns la 86 de ani a susţinut că în actele sale e trecut numele tatălui său, “Ioan Ţiriac”.

Cu ceva timp în urmă, fostul campion al tenisului românesc a vrut să schimbe numele din buletin în “Ion Ţiriac”, dar s-a lovit la acel moment de un proces lung la care a renunţat din start.

Care este numele real al lui Ion Ţiriac

“În paşaport scrie Ioan, nu scrie Ion. Tatăl meu a fost Ioan şi atunci mi-a făcut şi pe mine Ioan. Am încercat la un moment dat să îmi schimb numele, să îmi pun Ion, dar trebuia să fac atâtea hârţoage încât am renunţat.

Ioan Ţiriac scrie în paşaport, născut în 1939, pe 9 mai, la Braşov”, spunea miliardarul român, în trecut, pentru TVR 2.

Decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac

Englezii au aflat care a fost decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Magnatul român, ajuns la vârsta de 86 de ani, deţine o avere fabuloasă, după mai multe afaceri de succes cu care a dat lovitura, de-a lungul timpului.