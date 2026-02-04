Care este numele real al lui Ion Ţiriac. Chiar magnatul a dezvăluit tot! De ce nu l-a mai schimbat - Antena Sport

Închide meniul
Care este numele real al lui Ion Ţiriac. Chiar magnatul a dezvăluit tot! De ce nu l-a mai schimbat

Publicat: 4 februarie 2026, 15:26

Ion Ţiriac - Hepta

Ion Ţiriac a dezvăluit în trecut care este numele său din buletin. Fără să specifice motivul, miliardarul ajuns la 86 de ani a susţinut că în actele sale e trecut numele tatălui său, “Ioan Ţiriac”.

Cu ceva timp în urmă, fostul campion al tenisului românesc a vrut să schimbe numele din buletin în “Ion Ţiriac”, dar s-a lovit la acel moment de un proces lung la care a renunţat din start.

“În paşaport scrie Ioan, nu scrie Ion. Tatăl meu a fost Ioan şi atunci mi-a făcut şi pe mine Ioan. Am încercat la un moment dat să îmi schimb numele, să îmi pun Ion, dar trebuia să fac atâtea hârţoage încât am renunţat.

Ioan Ţiriac scrie în paşaport, născut în 1939, pe 9 mai, la Braşov”, spunea miliardarul român, în trecut, pentru TVR 2.

Englezii au aflat care a fost decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Magnatul român, ajuns la vârsta de 86 de ani, deţine o avere fabuloasă, după mai multe afaceri de succes cu care a dat lovitura, de-a lungul timpului.

Ion Ţiriac are o avere estimată la suma de 2,3 miliarde de dolari. El are trei copii, Alexandru Ion, Karim şi Ioana (vezi galeria foto de la finalul articolului cu unica fiică a lui Ion Ţiriac).

Ei menţionează că decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac a venit în 1990, când fostul sportiv a ales să-şi deschidă propria bancă, prima privată din România de după Revoluţie. Celelalte afaceri din care Ţiriac a avut un profit imens au fost în domeniul auto sau imobiliar.

“Deși Ion Țiriac nu a trecut niciodată de faza sferturilor de finală la un turneu de Grand Slam, românul este în continuare cel mai bogat jucător de tenis din istoria acestui sport. Singurul său titlu major obținut pe teren a venit în 1970, când a câștigat proba de dublu la Roland Garros. În 1979 s-a retras definitiv din tenis.

Decizia care i-a schimbat viața a venit în 1990, când și-a deschis propria bancă în România. Banca Țiriac a fost prima instituție bancară privată din România post-comunistă și i-a oferit o bază solidă pentru a construi un adevărat imperiu de afaceri.

De-a lungul anilor, Țiriac a obținut câștiguri uriașe din comerț, rețele de vânzări auto, o companie aeriană și una de asigurări. În plus, el deține un portofoliu impresionant de proprietăți imobiliare, atât rezidențiale, cât și comerciale“, au notat nglezii de la givemesport.com.

