Mihai Covaliu, reacţie după ce Ana Bărbosu şi Jordan Chiles luptă din nou pentru medalia olimpică din 2024 - Antena Sport

Dan Roșu Publicat: 4 februarie 2026, 13:32

Ana Bărbosu - Profimedia Images

Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, a vorbit despre situaţia în care se află Ana Bărbosu, gimnasta noastră care ar putea pierde medalia de bronz de la Jocurile Olimpice 2024, de la Paris.

Dacă iniţial avocaţii noştri au învins la TAS şi au adus bronzul în vitrina Anei şi în istoria gimnasticii româneşti, americanii au reuşit o mică victorie la Tribunalul Federal Elvețian, care a cerut rejudecarea la TAS din cauza unor vicii de procedură. Covaliu speră ca medalia să rămână a noastră.

Mihai Covaliu, despre situaţia Anei Bărbosu: “Eu sunt optimist”

“Este un nou moment, în sensul că s-a retrimis cazul la TAS. Vom face exact ce am făcut până acum, vom susţine sportivii români, vom susţine Federaţia. Nu avem voie să facem altceva, să apărăm drepturile lor. Nu este o luptă uşoară, am câştigat prima etapă, este acum o nouă etapă. Oarecum, eram pregătiţi pentru acest lucru. Ştiam ce demersuri s-au făcut din partea americană, cei care o reprezintă pe Jordan Chiles. Eu cred că lucrurile vor rămâne aşa cum au fost la Jocurile Olimpice şi medalia va rămâne a Anei Bărbosu şi a României. Am avut două sportive care au luptat pentru această medalie, ambele au avut exerciţii extraodinare.

Dar contează ce se întâmplă şi în afara concursului. Faptul că a apărut în presă că Ana Bărbosu a pierdut medalia câştigată la Jocurile Olimpice nu a fost un lucru bun, în primul rând la adresa sportivului. Mă aşteptam la mai multă solidaritate şi la mai multă susţinere din partea noastră. Nu am vorbit cu Ana până acum, pentru că e un moment delicat, vorbim cu avocaţii ei. Sunt lucruri care se întâmplă în limbajul specific juridic şi îmi doresc să nu ne dăm cu părerea despre ce a auzit, despre ce a înţeles, în comunicat de presă. Trebuie să apărăm sportivii României.

Eu sunt optimist pentru că medalia este a unui sportiv român. Am militat atunci, la Jocurile Olimpice, pentru acordarea unei medalii de bronz pentru cele trei sportive, era decizia cea mai înţeleaptă din partea Federaţiei Internaţionale. Am mers mai departe cu faptul că ei au propus două medalii, pentru Jordan Chiles şi Ana Bărbosu. Am fost de acord şi cu situaţia aceasta, dar se pare că avocaţii nu sunt întotdeauna de acord şi ei caută tot timpul ce scrie pe dosul paginii şi sub pagină”, a spus Covaliu.

1 Transfer la Dinamo. Contractul jucătorului a fost înregistrat la FRF 2 Mihai Rotaru aduce un atacant la Universitata Craiova 3 Câţi copii are Marius Urzică de la Power Couple 2026. Detaliul mai puţin ştiut despre viaţa personală 4 Doliu la Inter. A murit la 39 de ani, soţia lui este o pictoriţă din România! 5 Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3 6 Mircea Lucescu, în stare gravă. Selecționerul se tratează pentru o boală cronică. Ce ia în calcul FRF
