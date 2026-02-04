Farul - Dinamo LIVE TEXT (20:30). Oaspeţii continuă lupta pentru supremaţia Ligii 1 - Antena Sport

Meciul dintre Farul şi Dinamo, din etapa a 25-a a Ligii 1, se va disputa miercuri, de la ora 20:30, live text pe as.ro.

Pentru Dinamo, aceasta este o oportunitate de a rămâne la egalitate de puncte cu Rapid (48), echipa care a urcat pe primul loc al Ligii 1, după victoria 3-0 cu Hermannstadt. Pe 2 e Craiova (46), care va evolua joi, cu Oţelul, pe teren propriu.

Farul – Dinamo, meci tare din etapa a 25-a a Ligii 1

De partea cealaltă, Farul are 34 de puncte şi e la cinci lungimi de ultimul loc de play-off, care este ocupat de Botoşani. Echipa lui Ianis Zicu vine după două victorii consecutive, cu Craiova (4-1) şi cu Petrolul (1-0).

Farul are un palmares foarte bun pe teren propriu, în care a înregistrat 4 victorii, 4 egaluri şi un singur eşec, 1-2 cu FCSB.

De partea cealaltă, Dinamo are o singură înfrângere în ultimele 11 runde din Liga 1, 0-2 cu UTA, înregistrând şase victorii şi patru remize.