Farul - Dinamo LIVE TEXT (20:30). Oaspeţii continuă lupta pentru supremaţia Ligii 1 - Antena Sport

Meciul dintre Farul şi Dinamo, din etapa a 25-a a Ligii 1, se va disputa miercuri, de la ora 20:30, live text pe as.ro.
Pentru Dinamo, aceasta este o oportunitate de a rămâne la egalitate de puncte cu Rapid (48), echipa care a urcat pe primul loc al Ligii 1, după victoria 3-0 cu Hermannstadt. Pe 2 e Craiova (46), care va evolua joi, cu Oţelul, pe teren propriu.
Farul – Dinamo, meci tare din etapa a 25-a a Ligii 1
De partea cealaltă, Farul are 34 de puncte şi e la cinci lungimi de ultimul loc de play-off, care este ocupat de Botoşani. Echipa lui Ianis Zicu vine după două victorii consecutive, cu Craiova (4-1) şi cu Petrolul (1-0).
Farul are un palmares foarte bun pe teren propriu, în care a înregistrat 4 victorii, 4 egaluri şi un singur eşec, 1-2 cu FCSB.
De partea cealaltă, Dinamo are o singură înfrângere în ultimele 11 runde din Liga 1, 0-2 cu UTA, înregistrând şase victorii şi patru remize.
Aceasta va fi a 33-a întâlnire directă din Liga 1, Farul şi-a trecut în cont 15 victorii, Dinamo a câştigat 8 meciuri, iar alte 9 partide s-au încheiat la egalitate.
Echipele probabile
- Farul (4-3-3): Buzbuchi – D. Maftei, B. Țîru, Marins, L. Pellegrini – Vînă, Ramalho, Radaslavescu – Grigoryan, Ișfan, Tănasă.
- Dinamo (4-3-3): Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Mărginean, Cîrjan, Gnahore – Soro, Karamoko, Musi
