Suma pe care o primeşte lună de lună Leonard Doroftei de la statul român! A fost umilit şi numit cerşetor - Antena Sport

Leonard Doroftei a revenit în România, unde şi-a deschis o sală de box, după aventura din Canada. “Moşul” ajunsese să plece din ţară după momentul greu de la Ploieşti, unde a ajuns să fie numit “cerşetor” într-un articol scris în presa noastră.
Doroftei este unul dintre sportivii care au scris istorie pentru România. Campion mondial la box, Doroftei are în palmares şi două medalii olimpice, ambele de bronz, în 1992 la Barcelona şi în 1996 la Atlanta.
Astfel că Doroftei primeşte o rentă viageră pentru performanţele obţinute pentru sportul românesc. El încasează lunar de la statul român 9232 de lei, conform documentelor de la site-ul Agenţiei Naţionale pentru Sport.
Doroftei a scris istorie în România
Doroftei a scris istorie în box pentru România. Acesta a fost campion mondial de box la amatori în 1995, la Berlin. De asemenea, boxerul din Ploiești are 2 medalii olimpice de bronz, în 1992 și 1996.
Cea mai importantă performanță a fost însă la profesioniști. Doroftei a fost al doilea campion mondial din istoria României, după Mihai Leu. Acesta a cucerit centura WBA în 2002, după meciul cu Raul Balbi. Doroftei a fost și singurul care a luptat pentru unificare, terminând la egalitate cu Spadafora în 2003, americanul având centura IBF.
Leonard Doroftei, umilit în România
Doroftei a investit o sumă mare de bani într-un spaţiu pe care i l-a oferit Primăria din Ploieşti. Apoi, după 10 ani, a primit notificare de evacuare. Fostul mare campion a luat atunci decizia radicală de a părăsi România pentru Canada. Atunci, el dezvăluia că era numit „cerşetor” de către românii săi.
”Am avut nevoie de o schimbare. Nu mă regăseam, tot ce făceam era împotriva mea. Am stat de vorbă cu niște ziariști și a doua zi au scris că sunt cerșetor. Sau impostor. Titlul a fost groaznic, toată lumea a început să mă facă cerșetor. E dureros, e urât. Nu am cerșit nimic.
Nu mai îmi găseam locul absolut deloc. M-a tras în jos locul acasă. Viața pe care am dus-o, de uzură, m-a obosit. Nimic nu se mai lega. Devenisem băiatul rău, dar eu n-am făcut rău nimănui”, spunea în trecut Doroftei.
