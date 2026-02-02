Suma pe care o primeşte lună de lună Leonard Doroftei de la statul român! A fost umilit şi numit cerşetor - Antena Sport

Leonard Doroftei a revenit în România, unde şi-a deschis o sală de box, după aventura din Canada. “Moşul” ajunsese să plece din ţară după momentul greu de la Ploieşti, unde a ajuns să fie numit “cerşetor” într-un articol scris în presa noastră.

Doroftei este unul dintre sportivii care au scris istorie pentru România. Campion mondial la box, Doroftei are în palmares şi două medalii olimpice, ambele de bronz, în 1992 la Barcelona şi în 1996 la Atlanta.

Astfel că Doroftei primeşte o rentă viageră pentru performanţele obţinute pentru sportul românesc. El încasează lunar de la statul român 9232 de lei, conform documentelor de la site-ul Agenţiei Naţionale pentru Sport.

Doroftei a scris istorie în România

Cea mai importantă performanță a fost însă la profesioniști. Doroftei a fost al doilea campion mondial din istoria României, după Mihai Leu. Acesta a cucerit centura WBA în 2002, după meciul cu Raul Balbi. Doroftei a fost și singurul care a luptat pentru unificare, terminând la egalitate cu Spadafora în 2003, americanul având centura IBF.