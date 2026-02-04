Mircea Lucescu urmează să fie externat! Vrea să meargă în străinătate pentru a-şi continua tratamentul - Antena Sport

Închide meniul
Mircea Lucescu urmează să fie externat! Vrea să meargă în străinătate pentru a-şi continua tratamentul

Alex Masgras Publicat: 4 februarie 2026, 15:25

Mircea Lucescu / Sport Pictures

Mircea Lucescu ar urma să fie externat din Spitalul Universitar şi se pregăteşte să meargă în străinătate pentru un control amănunţit. FRF a venit marţi cu un comunicat pentru a calma situaţia, dar informaţiile legate de starea de sănătate a selecţionerului sunt în continuare delicate.

Potrivit gsp.ro, Mircea Lucescu ar urma să părăsească Spitalul Universitar în cursul zilei de joi sau vineri. Decizia aparţine medicilor, chiar dacă selecţionerul îşi doreşte să fie externat mai devreme.

Aceeaşi sursă scrie şi că Mircea Lucescu ar urma să plece în străinătate zilele următoare, dacă starea de sănătate îi va permite. Selecţionerul vrea să meargă la o clinică din Belgia sau la una din Italia pentru a-şi continua investigaţiile şi tratamentul.

Marţi, Mircea Lucescu (80 de ani) a avut o primă reacţie după informaţiile îngrijorătoare apărute în presa din România, legate de starea de sănătate a selecţionerului României, despre care s-a scris că ar suferi de o boală cronică şi complexă. FRF anunţă că e vorba doar despre “o infecţie subcutanată”.

“În acest context, selecționerul Mircea Lucescu transmite următorul mesaj: „Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”.

Federația Română de Fotbal și Mircea Lucescu mulțumesc tuturor pentru interes și pentru mesajele de susținere și fac apel la respectarea dreptului la viață privată”, se arată într-un comunicat frf.ro.

