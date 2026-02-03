Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

El e românul care a făcut o avere pe bursă! A câştigat şi de peste 85 de ori suma investită. Câţi bani are acum - Antena Sport

Home | Diverse | El e românul care a făcut o avere pe bursă! A câştigat şi de peste 85 de ori suma investită. Câţi bani are acum

El e românul care a făcut o avere pe bursă! A câştigat şi de peste 85 de ori suma investită. Câţi bani are acum

Antena Sport Publicat: 3 februarie 2026, 11:17

Comentarii
El e românul care a făcut o avere pe bursă! A câştigat şi de peste 85 de ori suma investită. Câţi bani are acum

Constantin Frăţilă - gsp.ro

Constantin Frăţilă (65 de ani) este un nume cunoscut în lumea arbitrajului din România, din perioada 1995-2001. Constănţeanul s-a lansat în afaceri pe bursă şi a ajuns să aibă acum o avere de 80 de milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Omul de afaceri a făcut avere din piaţa de capital, dar şi cu afacerile legate de turism. Ultima sa achiziţie a fost complexul “Siret”, din staţiunea Saturn, pentru 3.5 milioane de euro.

Constantin Frăţilă a câştigat 80 de milioane de euro cu ajutorul bursei

Frăţilă a dezvăluit că o mare parte din averea sa vine de pe bursă, acolo unde doreşte să listeze şi Farul lui Gică Hagi.

“Am avut marea intuiție de a intra pe bursă în anii 2000, chiar cu foarte puțini bani, dar rulați în diferite plasamente. Nu pot spune neapărat că am fost deștept, dar bursa românească, fiind emergentă, aproape că n-ai cum să greșești investind, cu condiția să-ți pui ouăle în mai multe coșuri: energie, pharma, food și așa mai departe.

Atunci când, în 2000, am cumpărat 40% din COMCM, trustul de construcții al Constanței, unde SIF Transilvania era inițial acționar majoritar. Între timp, controlez undeva în jur de 98 la sută din companie, care e, practic, aproape integral proprietatea mea privată. Cam așa m-am decis să mă axez pe SIF-uri, capitol la care am devenit unul dintre cei mai mari investitori. Au existat societăți la care am câștigat și de peste 85 de ori suma investită. Aici poți spune, da, ok!, ai făcut banii ușor. Dar am trăit și situații în sens opus.

Reclamă
Reclamă

La sfârșitul anului trecut, am vândut 7% din SIF3 Transilvania, cu 75-76 de milioane de lei, numai că din tranzacție a rezultat, de fapt, o mare pierdere, undeva pe la 83 de milioane de lei. Asta s-a întâmplat din cauza traiectoriei pe care a luat-o SIF-ul pe bursă și a lipsei de implicare din partea Autorității de Supraveghere Financiară”, a spus Frăţilă, citat de gsp.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Denis Drăguş o pierdere mare pentru România pentru meciul cu Turcia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ilie Bolojan blochează puciul rivalilor din PNL. PSD pune condiţii ca să nu rupă guvernarea
Observator
Ilie Bolojan blochează puciul rivalilor din PNL. PSD pune condiţii ca să nu rupă guvernarea
Orașul istoric al României în care se face un stadion de top. Investiția e de peste 50.000.000 de euro
Fanatik.ro
Orașul istoric al României în care se face un stadion de top. Investiția e de peste 50.000.000 de euro
12:06
Joao Paulo a semnat cu FCSB! Anunţul oficial
11:56
Campionul mondial Jenson Button a devenit ambasadorul Aston Martin
11:53
Ce lovitură ar fi în NBA! James Harden își negociază plecarea de la Los Angeles Clippers. Unde poate ajunge
11:49
EXCLUSIVRaluca Strămăturaru, pregătită pentru a 5-a participare la Jocurile Olimpice de iarnă: “Putem să ne ridicăm la nivelul lor”
11:24
Victor Angelescu, dezvăluiri despre dialogul dintre Dan Șucu și Gigi Corsicanu: “Nu l-a prins într-o zi bună”
10:52
Basarab Panduru a numit echipele care merită să ajungă în play-off: “Nu cred că e puţin”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Karim Benzema a semnat! 2 A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer 3 Jucătorul care face vizita medicală şi semnează azi cu FCSB. Suma de transfer 4 Gigi Becali pregăteşte cea mai tare lovitură din ultimii ani, la FCSB: “Aş da pe el 3 milioane de euro” 5 Pe cine ameninţă PAOK cu judecata, după moartea celor șapte suporteri greci în România 6 Mircea Lucescu, internat de urgenţă la Spitalul Universitar! Ce se întâmplă cu selecţionerul României
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”