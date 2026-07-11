Mesajul pe care Ilie Năstase i l-a transmis fostei soţii, prin intermediul actualului soţ al acesteia!

Brigitte Pastramă a dezvăluit că are o relaţie bună cu fostul ei soţ, Ilie Năstase (79 de ani). Stabilită în Dubai (Emiratele Arabe Unite), alături de actualul soţ, Florin Pastramă, Brigitte se ocupă în prezent cu designul vestimentar.
Ilie Năstase a felicitat-o pe fosta soţie pentru activitatea ei, prin intermediul actualului soţ al acesteia, Florin Pastramă. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)
Ilie Năstase, mesaj pentru Brigitte Pastramă, prin intermediul actualului soţ al acesteia
„(n.r: Te-a felicitat domnul Ilie Năstase pentru ceea ce faci? V-ați intersectat?) Da, când am fost la Paris, am avut prezentare la Ritz, nepotul lui Ilie mi-a adus rochia din România la Paris. A fost prezent și în public în timpul prezentării nepotul lui. Eu și Ilie suntem într-o relație super ok. L-a felicitat și pe Florin și i-a transmis: «Spune-i lui Brigitte că e pe calea cea bună! Tot așa nebună e? Face lucruri faine». Mi-a zis Florin”, a declarat Brigitte Pastramă pentru cancan.ro.
Ilie Năstase se află încă în proces de divorţ cu actuala lui soţie, Ioana. Chiar Ioana Năstase dezvăluia acest lucru, precizând că următorul termen în procesul de divorţ este 15 octombrie. Ioana şi Ilie Năstase s-au certat în mai multe rânduri, dar de fiecare dată s-au împăcat. Rămâne de văzut dacă fostul lider mondial o va convinge pe Ioana să renunţe la divorţ.
Ioana şi Ilie Năstase au făcut Paştele împreună şi se părea că se vor împăca, dar ea a subliniat că, cel puţin temporar, nu va renunţa la acţiunea din instanţă.
Anul 2027 va fi “Anul Ilie Năstase”
Dacă 2026 este “Anul Nadia” în România, împlinindu-se 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii, obţinut de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal, Ilie Năstase va avea şi el parte de acelaşi gest de recunoştinţă din partea statului român. În 2027, atunci când fostul lider mondial va împlini 80 de ani, va fi “Anul Ilie Năstase” în România.
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat în primăvara acestui an decretul prin care se instituie “Anul Ilie Năstase” în 2027, în România. Anterior proiectul a fost votat în Parlament.
“Fiind primul număr unu mondial din istoria ATP, Ilie Năstase a rămas unul dintre foarte puţinii jucători de tenis de câmp ai lumii, din toate timpurile, care au depăşit borna celor 100 de turnee câştigate în palmares. Totodată, el deţine şi în prezent recordul celui mai bun procentaj de victorii în ceea ce azi numim ATP Tour Finals, competiţia care reuneşte, la final, cei mai buni sportivi din tenisul masculin mondial. Personalitate revoluţionară, atât în tehnica sportului pe care l-a dominat la scară mondială, cât şi dincolo de sfera acestuia, a fost primul sportiv profesionist din istorie contractat pentru reprezentare de una dintre cele mai mari companii ale acestui domeniu”, susţineau iniţiatorii proiectului legislativ.
Proiectul a fost votat în Camera Deputaţilor în primăvară, acesta fiind for decizional, după ce anterior a fost votat în Senat.
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