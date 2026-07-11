Home | Diverse | Mesajul pe care Ilie Năstase i l-a transmis fostei soţii, prin intermediul actualului soţ al acesteia!
Foto

Mesajul pe care Ilie Năstase i l-a transmis fostei soţii, prin intermediul actualului soţ al acesteia!

Antena Sport Publicat: 11 iulie 2026, 18:44

Comentarii
Mesajul pe care Ilie Năstase i l-a transmis fostei soţii, prin intermediul actualului soţ al acesteia!
galerie foto Galerie (24)

Ilie Năstase, la un turneu de tenis / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Brigitte Pastramă a dezvăluit că are o relaţie bună cu fostul ei soţ, Ilie Năstase (79 de ani). Stabilită în Dubai (Emiratele Arabe Unite), alături de actualul soţ, Florin Pastramă, Brigitte se ocupă în prezent cu designul vestimentar.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ilie Năstase a felicitat-o pe fosta soţie pentru activitatea ei, prin intermediul actualului soţ al acesteia, Florin Pastramă. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Ilie Năstase, mesaj pentru Brigitte Pastramă, prin intermediul actualului soţ al acesteia

(n.r: Te-a felicitat domnul Ilie Năstase pentru ceea ce faci? V-ați intersectat?) Da, când am fost la Paris, am avut prezentare la Ritz, nepotul lui Ilie mi-a adus rochia din România la Paris. A fost prezent și în public în timpul prezentării nepotul lui. Eu și Ilie suntem într-o relație super ok. L-a felicitat și pe Florin și i-a transmis: «Spune-i lui Brigitte că e pe calea cea bună! Tot așa nebună e? Face lucruri faine». Mi-a zis Florin”, a declarat Brigitte Pastramă pentru cancan.ro.

Ilie Năstase se află încă în proces de divorţ cu actuala lui soţie, Ioana. Chiar Ioana Năstase dezvăluia acest lucru, precizând că următorul termen în procesul de divorţ este 15 octombrie. Ioana şi Ilie Năstase s-au certat în mai multe rânduri, dar de fiecare dată s-au împăcat. Rămâne de văzut dacă fostul lider mondial o va convinge pe Ioana să renunţe la divorţ.

Ioana şi Ilie Năstase au făcut Paştele împreună şi se părea că se vor împăca, dar ea a subliniat că, cel puţin temporar, nu va renunţa la acţiunea din instanţă.

Reclamă
Reclamă

Anul 2027 va fi “Anul Ilie Năstase”

Dacă 2026 este “Anul Nadia” în România, împlinindu-se 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii, obţinut de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal, Ilie Năstase va avea şi el parte de acelaşi gest de recunoştinţă din partea statului român. În 2027, atunci când fostul lider mondial va împlini 80 de ani, va fi “Anul Ilie Năstase” în România.

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat în primăvara acestui an decretul prin care se instituie “Anul Ilie Năstase” în 2027, în România. Anterior proiectul a fost votat în Parlament.

“Fiind primul număr unu mondial din istoria ATP, Ilie Năstase a rămas unul dintre foarte puţinii jucători de tenis de câmp ai lumii, din toate timpurile, care au depăşit borna celor 100 de turnee câştigate în palmares. Totodată, el deţine şi în prezent recordul celui mai bun procentaj de victorii în ceea ce azi numim ATP Tour Finals, competiţia care reuneşte, la final, cei mai buni sportivi din tenisul masculin mondial. Personalitate revoluţionară, atât în tehnica sportului pe care l-a dominat la scară mondială, cât şi dincolo de sfera acestuia, a fost primul sportiv profesionist din istorie contractat pentru reprezentare de una dintre cele mai mari companii ale acestui domeniu”, susţineau iniţiatorii proiectului legislativ.

O femeie luată ostatică într-un supermarket din Berlin a fost eliberată. Gestul şocant de la casa de marcatO femeie luată ostatică într-un supermarket din Berlin a fost eliberată. Gestul şocant de la casa de marcat
Reclamă

Proiectul a fost votat în Camera Deputaţilor în primăvară, acesta fiind for decizional, după ce anterior a fost votat în Senat.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine se va califica în finala Mondialului, din semifinala de vis Franţa - Spania?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Zona turistică din România care introduce Welcome Card. Reduceri de 10% pentru minimum trei nopți
Observator
Zona turistică din România care introduce Welcome Card. Reduceri de 10% pentru minimum trei nopți
Sfâșietor! Ce a putut posta cu o zi înainte să-și ia zilele fotbalistul de la Cupa Mondială
Fanatik.ro
Sfâșietor! Ce a putut posta cu o zi înainte să-și ia zilele fotbalistul de la Cupa Mondială
19:44

Momentul în care o întâlnire între Lewandowski și tatăl lui Haaland la un club l-a convins pe polonez să plece de la Bayern
18:59

Real Madrid este la un pas să scrie istorie la Campionatul Mondial! Bellingham și Mbappe, marile speranțe
18:59

România s-a calificat în grupele principale la Campionatul European U20, după o victorie de senzaţie cu Israel!
18:51

Fotbalistul care a decis să semneze cu Dinamo la recomandarea lui Andrei Rațiu: “Un prieten foarte bun”
18:19

Câte abonamente a vândut Universitatea Craiova pentru noul sezon. Record istoric
18:18

FIFA a mai scos la vânzare 1.000 de bilete pentru finala Mondialului! Cât poate să coste cel mai ieftin
Vezi toate știrile
1 Bombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutării 2 Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean 3 E gata: o nouă plecare de la FCSB! Marius Baciu a dat cărțile pe față 4 Pare incredibil, dar e adevărat! Au apărut datele: cât timp merge Leo Messi în timpul meciurilor 5 Universitatea Craiova, ca Dinamo! Jucătorul transferat recent e aproape de plecare 6 Vladislav Blănuță, gata să plece de la Dinamo Kiev! Clubul care l-a convins pe român
Citește și