Mesajul pe care Ilie Năstase i l-a transmis fostei soţii, prin intermediul actualului soţ al acesteia!

Brigitte Pastramă a dezvăluit că are o relaţie bună cu fostul ei soţ, Ilie Năstase (79 de ani). Stabilită în Dubai (Emiratele Arabe Unite), alături de actualul soţ, Florin Pastramă, Brigitte se ocupă în prezent cu designul vestimentar.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ilie Năstase a felicitat-o pe fosta soţie pentru activitatea ei, prin intermediul actualului soţ al acesteia, Florin Pastramă. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Ilie Năstase, mesaj pentru Brigitte Pastramă, prin intermediul actualului soţ al acesteia

„(n.r: Te-a felicitat domnul Ilie Năstase pentru ceea ce faci? V-ați intersectat?) Da, când am fost la Paris, am avut prezentare la Ritz, nepotul lui Ilie mi-a adus rochia din România la Paris. A fost prezent și în public în timpul prezentării nepotul lui. Eu și Ilie suntem într-o relație super ok. L-a felicitat și pe Florin și i-a transmis: «Spune-i lui Brigitte că e pe calea cea bună! Tot așa nebună e? Face lucruri faine». Mi-a zis Florin”, a declarat Brigitte Pastramă pentru cancan.ro.

Ilie Năstase se află încă în proces de divorţ cu actuala lui soţie, Ioana. Chiar Ioana Năstase dezvăluia acest lucru, precizând că următorul termen în procesul de divorţ este 15 octombrie. Ioana şi Ilie Năstase s-au certat în mai multe rânduri, dar de fiecare dată s-au împăcat. Rămâne de văzut dacă fostul lider mondial o va convinge pe Ioana să renunţe la divorţ.

Ioana şi Ilie Năstase au făcut Paştele împreună şi se părea că se vor împăca, dar ea a subliniat că, cel puţin temporar, nu va renunţa la acţiunea din instanţă.