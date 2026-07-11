Câte abonamente a vândut Universitatea Craiova pentru noul sezon. Record istoric

Universitatea Craiova va face bani frumoşi în noul sezon. Cum sezonul trecut a adus o performanţă importantă – titlul şi Cupa României – oltenii au luat cu asalt Ion Oblemenco în noul sezon care stă să înceapă.

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Asttfel, oltenii au anunţat “record istoric” la vânzarea de abonamente. Mai exact, clubul Universitatea Craiova a vândut peste 10.000 de abonamente!

”Record istoric, made by Campioana României! Peste 10.000 de abonați și-au asigurat locul în casa Științei pentru noul sezon, până în acest moment!

Cea mai frumoasă poveste de dragoste din fotbalul românesc continuă, iar „Vulcanul” alb-albastru este pregătit să scrie un nou capitol de istorie.

Împreună. Pentru Știința!”, a transmis Universitatea Craiova, pe Facebook.