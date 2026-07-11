Momentul în care o întâlnire între Lewandowski și tatăl lui Haaland la un club l-a convins pe polonez să plece de la Bayern

Robert Lewandowski a plecat în această vară de la Barcelona către Major League Soccer, după 4 ani petrecuți pe Camp Nou. Înainte să meargă la Barcelona, atacantul polonez a avut o perioadă incredibilă la Bayern Munchen, încheiată însă prost.

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Motivul pentru care Lewandowski a vrut să plece de la Bayern a fost dezvăluit în prmeieră în cartea biografică „Lewandowski. Prawdziwy” scrisă de către Sebastian Staszewski.

De ce a plecat Lewandowski de la Bayern

În biografie este dezvăluit motivul pentru care Lewandowski a luat decizia să plece de la Bayern, deși bătuse record după record, inclusiv pentru cele mai multe goluri într-un sezon de Bundesliga. Lewandowski s-a simțit trădat de cei de la Bayern care a rămas și fără marele ei golgheter, și fără omul cu care voia să-l înlocuiască, Erling Haaland, ajuns la Manchester City.

„Hasan Salihamidzic l-a sunat pe agentul lui Haaland. Pini Zahavi, agentul lui Lewandowski, care avea propriile surse, și Lewandowski au aflat rapid despre discuție. Deși vestea l-a durut pe Robert, nu a lăsat să se vadă. A rămas același, a continuat să marcheze goluri. În realitate, însă, fotbalul pe Allianz Arena îi aducea tot mai puțină bucurie.

Când, în timpul unei discuții purtate în salonul unui mic aeroport pentru avioane private, Zahavi l-a întrebat pe Salihamidzic dacă era adevărat că Bayern voia să-l cumpere pe Haaland, acesta a negat fără să clipească. Totuși, atât Zahavi, cât și Lewandowski știau deja adevărul, după ce se întâlniseră cu tatăl lui Haaland, Alf-Inge, într-un club de noapte și aflaseră astfel că negocierile erau deja în desfășurare.