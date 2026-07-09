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Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar

Publicat: 9 iulie 2026, 17:02

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Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar

Gabi Mureşan/ Sport Pictures

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Gabi Mureşan s-a stins din viaţă în mod tragic, la doar 44 de ani. Fostul fotbalist a decedat după ce a mers la saună, iar ulterior a înotat într-un lac din apropierea comunei unde era primar, Apold.

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Gabi Mureşan a avut o carieră impresionantă în fotbal, reuşind să scrie istorie la CFR Cluj şi ASA Târgu Mureş. Pe parcursul carierei, acesta a investit inteligent banii câştigaţi.

Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani

Gabi Mureşan deţinea mai multe proprietăţi în judeţul Mureş. Conform fanatik.ro, care citează o declaraţie de avere a fostului mijlocaş din 2023, acesta deţinea două case cu suprafeţe mari, de 3000 mp fiecare şi alte două apartamente, de 60 şi 75 mp.

Tot în judeţul Mureş, Gabi Mureşan deţinea şi spaţii comerciale, de 6000, respectiv 3000 mp, şi terenuri intravilane de 0,8 hectare şi 17.000 mp. Acesta era proprietar şi pe 10 hectare de pădure şi două terenuri agricole de 70 hectare, respectiv 0,3 hectare.

Toate acestea au fost achiziţionate de Gabi Mureşan cu mult înainte să se implice în politică şi să devină primar, de pe vremea când activa ca fotbalist.

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În declaraţia de avere, au fost trecute şi active financiare. Acesta avea două conturi, cu sume de 260.000 de euro şi 50.000 de lei. La jumătatea anului 2022, Mureşan a vândut un apartament şi s-a ales cu suma de peste 230.000 de euro. La capitolul autoturisme, Gabi Mureşan deţinea trei maşini, Porsche, Toyota şi Iveco, patru tractoare, o remorcă, o presă de balotat şi un ATV.

Gabi Mureşan era primarul unei comune din Mureş, Apold, iar salariul său anual era 82.128 de lei. Soţia lui, Daniela Olimpia, era administrator în două societăţi, una de energie electrică şi alta specializată în servicii de cazare, ambele fiind pe profit în 2025.

Gabi Mureşan a murit la 44 de ani

Gabi Mureşan, fost campion cu CFR Cluj şi primar al comunei Apold, a murit la doar 44 de ani, a anunţat Primăria din localitatea din judeţul Mureş.

Ultimele cuvinte rostite de Gabriel Mureșan. Localnicii își plâng primarul: "A murit cel mai bun"Ultimele cuvinte rostite de Gabriel Mureșan. Localnicii își plâng primarul: "A murit cel mai bun"
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”Dragi oameni ai comunităţii, Astăzi trăim cu toţii o mare durere, Primăria Comunei Apold îşi exprimă profunda tristeţe la vestea trecerii la cele veşnice a domnului Gabi Mureşan, primar şi slujitor devotat al comunităţii noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanţe familiei îndurerate şi tuturor celor care l-au cunoscut şi preţuit. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace, să-l aşeze în lumina şi iubirea Sa cea veşnică şi să dăruiască putere celor rămaşi în urmă. Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea şi îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni şi pentru comuna Apold. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Veşnică pomenire!”, a anunţat Primăria Apold.

Fostul mijlocaş s-ar fi înecat într-un lac situat între localităţile Saeş şi Apols. Echipajele de intervenţii au efectuat manevrele de resuscitare, dar Mureşan nu a mai putut fi salvat.

Gabi Mureşan a fost campion al României cu CFR Cluj de trei ori. El a mai jucat la Gaz Metan Mediaş, Gloria Bistriţa sau ASA Târgu Mureş.

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