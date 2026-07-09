Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar

Gabi Mureşan s-a stins din viaţă în mod tragic, la doar 44 de ani. Fostul fotbalist a decedat după ce a mers la saună, iar ulterior a înotat într-un lac din apropierea comunei unde era primar, Apold.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gabi Mureşan a avut o carieră impresionantă în fotbal, reuşind să scrie istorie la CFR Cluj şi ASA Târgu Mureş. Pe parcursul carierei, acesta a investit inteligent banii câştigaţi.

Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani

Gabi Mureşan deţinea mai multe proprietăţi în judeţul Mureş. Conform fanatik.ro, care citează o declaraţie de avere a fostului mijlocaş din 2023, acesta deţinea două case cu suprafeţe mari, de 3000 mp fiecare şi alte două apartamente, de 60 şi 75 mp.

Tot în judeţul Mureş, Gabi Mureşan deţinea şi spaţii comerciale, de 6000, respectiv 3000 mp, şi terenuri intravilane de 0,8 hectare şi 17.000 mp. Acesta era proprietar şi pe 10 hectare de pădure şi două terenuri agricole de 70 hectare, respectiv 0,3 hectare.

Toate acestea au fost achiziţionate de Gabi Mureşan cu mult înainte să se implice în politică şi să devină primar, de pe vremea când activa ca fotbalist.