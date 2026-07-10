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Ce înțelegere avea Gabi Mureșan cu soția lui. Dezvăluirile făcute cu doar un an înainte să moară

Publicat: 10 iulie 2026, 10:23

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Ce înțelegere avea Gabi Mureșan cu soția lui. Dezvăluirile făcute cu doar un an înainte să moară

Gabi Mureşan a încetat din viaţă la doar 44 de ani. Foto: Sport Pictures

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Gabi Mureșan a încetat din viață la vârsta de 44 de ani. Fostul jucător a murit în noaptea de 8 spre 9 iulie, fiind găsit înecat într-un lac din apropierea comunei Apold, în care era primar. Acesta a făcut saună, iar ulterior a mers să înoate, decedând în cele din urmă.

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Gabi Mureșan a lăsat în urmă doi băieți, pe care îi avea din căsnicia cu Daniela. Cei doi erau împreună de mai bine de 20 de ani, femeia fiindu-i alături fostului fotbalist încă de la începutul carierei sale.

Ce înțelegere avea Gabi Mureșan cu soția lui

Cu un an înainte să-și piardă viață într-un mod tragic, Gabi Mureșan dezvăluia ce înțelegerea avea cu soția lui. Acesta povestea că i-a promis Danielei faptul că nu se va mai implica deloc în fotbal, după retragerea din activitate.

Mureșan și-a menținut astfel promisiunea până când a murit, el devenind primar în comuna din Mureș, Apold, după ce a agățat ghetele-n cui.

M-am săturat de cantonamente, dacă eram antrenor trebuia să fiu mai implicat. Am avut o înțelegere cu soția, după ce am venit din Rusia și am jucat doi ani la Târgu Mureș”, spunea Gabi Mureșan, conform digisport.ro, cu un an înainte să moară.

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Gabi Mureșan și soția lui au investit jumătate de milion de euro într-un proiect „de suflet” din comună. Cei doi au transformat o casă veche cu cramă într-o pensiune cu 13 camere duble, piscină exterioară și saună.

Gabi Mureşan a reprezentat România în 9 meciuri oficiale, iar cariera lui a fost una impresionantă. El a evoluat pentru Gloria Bistrița, CFR Cluj, Tom Tomsk și ASA Tg. Mureș. A îmbrăcat tricoul naționalei și a evoluat în Liga Campionilor alături de CFR Cluj. Totodată, el a câștigat trei titluri, trei Cupe ale României și două Supercupe cu CFR Cluj. La CV-ul său se mai adaugă încă o Supercupă a României, cucerită cu ASA Târgu Mureș.

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