Ce înțelegere avea Gabi Mureșan cu soția lui. Dezvăluirile făcute cu doar un an înainte să moară

Gabi Mureșan a încetat din viață la vârsta de 44 de ani. Fostul jucător a murit în noaptea de 8 spre 9 iulie, fiind găsit înecat într-un lac din apropierea comunei Apold, în care era primar. Acesta a făcut saună, iar ulterior a mers să înoate, decedând în cele din urmă.
Gabi Mureșan a lăsat în urmă doi băieți, pe care îi avea din căsnicia cu Daniela. Cei doi erau împreună de mai bine de 20 de ani, femeia fiindu-i alături fostului fotbalist încă de la începutul carierei sale.
Ce înțelegere avea Gabi Mureșan cu soția lui
Cu un an înainte să-și piardă viață într-un mod tragic, Gabi Mureșan dezvăluia ce înțelegerea avea cu soția lui. Acesta povestea că i-a promis Danielei faptul că nu se va mai implica deloc în fotbal, după retragerea din activitate.
Mureșan și-a menținut astfel promisiunea până când a murit, el devenind primar în comuna din Mureș, Apold, după ce a agățat ghetele-n cui.
„M-am săturat de cantonamente, dacă eram antrenor trebuia să fiu mai implicat. Am avut o înțelegere cu soția, după ce am venit din Rusia și am jucat doi ani la Târgu Mureș”, spunea Gabi Mureșan, conform digisport.ro, cu un an înainte să moară.
Gabi Mureșan și soția lui au investit jumătate de milion de euro într-un proiect „de suflet” din comună. Cei doi au transformat o casă veche cu cramă într-o pensiune cu 13 camere duble, piscină exterioară și saună.
Gabi Mureşan a reprezentat România în 9 meciuri oficiale, iar cariera lui a fost una impresionantă. El a evoluat pentru Gloria Bistrița, CFR Cluj, Tom Tomsk și ASA Tg. Mureș. A îmbrăcat tricoul naționalei și a evoluat în Liga Campionilor alături de CFR Cluj. Totodată, el a câștigat trei titluri, trei Cupe ale României și două Supercupe cu CFR Cluj. La CV-ul său se mai adaugă încă o Supercupă a României, cucerită cu ASA Târgu Mureș.
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