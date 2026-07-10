Ce înțelegere avea Gabi Mureșan cu soția lui. Dezvăluirile făcute cu doar un an înainte să moară

Gabi Mureșan a încetat din viață la vârsta de 44 de ani. Fostul jucător a murit în noaptea de 8 spre 9 iulie, fiind găsit înecat într-un lac din apropierea comunei Apold, în care era primar. Acesta a făcut saună, iar ulterior a mers să înoate, decedând în cele din urmă.

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Gabi Mureșan a lăsat în urmă doi băieți, pe care îi avea din căsnicia cu Daniela. Cei doi erau împreună de mai bine de 20 de ani, femeia fiindu-i alături fostului fotbalist încă de la începutul carierei sale.

Ce înțelegere avea Gabi Mureșan cu soția lui

Cu un an înainte să-și piardă viață într-un mod tragic, Gabi Mureșan dezvăluia ce înțelegerea avea cu soția lui. Acesta povestea că i-a promis Danielei faptul că nu se va mai implica deloc în fotbal, după retragerea din activitate.

Mureșan și-a menținut astfel promisiunea până când a murit, el devenind primar în comuna din Mureș, Apold, după ce a agățat ghetele-n cui.

„M-am săturat de cantonamente, dacă eram antrenor trebuia să fiu mai implicat. Am avut o înțelegere cu soția, după ce am venit din Rusia și am jucat doi ani la Târgu Mureș”, spunea Gabi Mureșan, conform digisport.ro, cu un an înainte să moară.