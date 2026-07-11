Fotbalistul care a decis să semneze cu Dinamo la recomandarea lui Andrei Rațiu: “Un prieten foarte bun”

Dinamo s-a întors din cantonamentul din Polonia și și-a programat sâmbătă un amical, cu CSL Ștefăneștii de Jos, formație care a obținut promovarea în Liga a 2-a. “Câinii” s-au impus cu 1-0, în urma golului marcat de Martin Pascual.
Fotbalistul a fost crescut la academia celor de la Rayo Vallecano. El a recunoscut că este bun prieten cu jucătorul naţionalei României, Andrei Raţiu.
Înainte de a semna cu Dinamo, Martin Pascual s-a consultat cu Raţiu.
„Andrei Rațiu este un prieten foarte bun. În anul în care el a venit la Rayo, eu eram acolo. Am tricoul lui de la echipa națională, i l-am cerut dinainte să știu că voi veni la Dinamo.
Înainte să semnez cu Dinamo, i-am scris și l-am întrebat: «Uite, am oportunitatea de a juca la Dinamo, ce părere ai?». Mi-a zis: «Da, este o echipă de tradiție»”, a declarat Martin Pascual, citat de sport.ro.
Martin Pascual a evoluat până acum pentru Rayo Vallecano, Villarreal B, Ibiza, Atletico Madrid B și Mirandes.
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