(P) Ce presupune recuperarea după rupturi musculare și ligamentare la sportivi?

În această etapă:

protejează zona afectată prin reducerea încărcării, fără imobilizare totală;

aplică compresie și menține membrul ridicat pentru a limita edemul;

folosește medicația antiinflamatoare doar la recomandarea medicului.

Gheața poate reduce durerea pe termen scurt, însă aplicarea excesivă scade fluxul sanguin necesar reparării țesutului. Evită automedicația și programează un consult dacă durerea persistă mai mult de câteva zile sau dacă funcția este limitată.

Redobândirea mobilității și a flexibilității

După faza acută, începe mobilizarea controlată. Dacă menții articulația blocată prea mult timp, riști să te confrunți cu scăderea amplitudinii de mișcare și rigiditate. Kinetoterapeutul va introduce treptat:

exerciții pasive și active pentru mobilitate,

stretching ușor, adaptat toleranței la durere,

exerciții izometrice (contracții fără mișcare articulară).

Un program corect de kinetoterapie pentru rupturi musculare și ligamentare trebuie individualizat și adaptat etapelor biologice de vindecare.

Creșterea forței, propriocepției și a controlului motor

După ce mobilitatea se apropie de normal și durerea scade, urmează etapa de refacere a forței și a controlului neuromuscular. Mușchii și ligamentele nu au doar funcție mecanică, ci contribuie la stabilitatea articulară prin mecanoreceptori care transmit informații către sistemul nervos. O ruptură afectează și acest mecanism.

Programul de recuperare include:

exerciții concentrice și excentrice (mai ales pentru musculatură),

exerciții pe suprafețe instabile pentru gleznă sau genunchi,

antrenament de echilibru pe un picior,

exerciții funcționale adaptate sportului practicat.

Un program corect de recuperare medicală după o ruptură de ligamente urmărește restabilirea stabilității și prevenirea instabilității reziduale.

Progresia încărcărilor și reabilitarea funcțională

În unele cazuri, exercițiile de bază nu sunt suficiente. Dacă practici fotbal, baschet sau tenis, trebuie să reintegrezi mișcările specifice: sprint, pivotare, schimbări de direcție, sărituri.

Progresia încărcării se face gradual:

mers rapid → alergare ușoară;

alergare liniară → alergare cu schimbări de direcție;

exerciții controlate → situații apropiate de joc.

Erorile frecvente includ:

creșterea prea rapidă a volumului de antrenament,

ignorarea oboselii musculare,

revenirea la competiție doar pe baza absenței durerii.

Monitorizează încărcarea săptămânală și evită creșteri bruște. În majoritatea cazurilor, o creștere progresivă, atent dozată, oferă rezultate stabile.

Revenirea la sport și prevenirea recurenței

Revenirea la sport trebuie să se bazeze pe criterii obiective, nu pe presiunea competiției. Echipa medicală va evalua:

forța comparativ cu membrul sănătos,

stabilitatea articulară,

execuția corectă a mișcărilor specifice sportului,

toleranța la efort repetitiv.

După o reconstrucție de ligament încrucișat anterior, revenirea completă poate dura 6–12 luni. În cazul rupturilor musculare de grad II, recuperarea durează frecvent 4–8 săptămâni, în funcție de localizare și răspunsul individual.

Prevenția recidivei presupune:

continuarea exercițiilor de forță și propriocepție,

evaluări periodice,

corectarea dezechilibrelor musculare,

adaptarea programului de antrenament.

Recuperarea după rupturi musculare și ligamentare nu înseamnă repaus prelungit, ci un proces activ, etapizat și personalizat. Dacă ai suferit o astfel de accidentare, alege o evaluare corectă și începe recuperarea cât mai devreme. Colaborarea cu o echipă medicală cu experiență în ortopedie și recuperare medicală îți oferă un plan adaptat și monitorizat atent, astfel încât să revii la sport în siguranță și să reduci riscul unei noi leziuni!

Surse de informare:

Kraemer, William, et al. “Recovery from Injury in Sport: Considerations in the Transition from Medical Care to Performance Care.” Sports Health: A Multidisciplinary Approach, vol. 1, no. 5, Sept. 2009, pp. 392–395, pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3445177/, https://doi.org/10.1177/1941738109343156. Accesat în data de 6 Apr. 2026.