(P) Cele mai mari surprize ale Campionatului Mondial 2026, din grupe până în sferturi

Norvegia, la primul Campionat Mondial de după 1998, a eliminat Coasta de Fildeș și a avansat în optimi, o veste care a atras atenția întregii lumi fotbalistice.

Optimile – când favoritele au căzut

Optimile de finală au produs cele mai mari șocuri ale turneului. Brazilia, locul 6 în clasamentul FIFA și una dintre favoritele la trofeu, a fost eliminată de Norvegia, o echipă care participa la primul Campionat Mondial de după ediția din 1998. Erling Haaland a condus echipa scandinavă spre o victorie istorică, confirmând că Norvegia nu a venit în America de Nord ca simplu figurant.

Portugalia, locul 5 în lume, a pierdut în fața Spaniei într-un duel iberic decis de un gol în ultimele minute ale partidei al lui Mikel Merino. A fost și turneul în care Cristiano Ronaldo și-a luat rămas bun de la Cupa Mondială.

Statele Unite, gazdă a turneului și cu una dintre cele mai valoroase generații din istoria fotbalului american, au fost eliminate de Belgia. Mexic a căzut în fața Angliei, iar Canada – a treia națiune organizatoare – a pierdut în fața Marocului, o echipă care continuă parcursul impresionant început la Qatar 2022.

Norvegia – povestea turneului

Dacă ar fi să alegem o singură surpriză care definește această ediție, Norvegia este răspunsul evident. O națiune absentă de la Cupele Mondiale în ultimele 6 ediții, a eliminat Brazilia în optimi și a avansat pentru prima dată în istorie în sferturile de finală.

Parcursul norvegian poate fi urmărit din perspectiva analizei fotbalistice pe Betano , alături de toate celelalte meciuri din faza finală a turneului. Erling Haaland a transformat o echipă respectabilă într-una de temut, iar Norvegia se află acum la doar două victorii de finala de pe 19 iulie.

Ce ne spun aceste surprize despre fotbalul modern

Formatul extins la 48 de echipe nu a diluat calitatea, ci dimpotrivă, a adus mai multă diversitate și mai multă imprevizibilitate. Zece echipe africane și asiatice calificate în faza eliminatorie reprezintă un record absolut în istoria competiției.

Fotbalul modern se echilibrează. Diferența de nivel dintre națiunile de top și cele considerate inferioare s-a redus vizibil în ultimul deceniu, iar Cupa Mondială 2026 este cel mai clar argument în acest sens. Betano, suporter al Cupei Mondiale 2026, este alături de fanii fotbalului pe parcursul întregului turneu cu un mesaj constant: bucurați-vă de competiție în mod responsabil.

Urmărește sferturile cu responsabilitate

Surprizele nu s-au terminat. Sferturile de finală aduc față în față echipe care au demonstrat deja că pot răsturna orice prognoză.

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