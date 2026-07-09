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(P) Cele mai mari surprize ale Campionatului Mondial 2026, din grupe până în sferturi

Radu Constantin Publicat: 9 iulie 2026, 14:48

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(P) Cele mai mari surprize ale Campionatului Mondial 2026, din grupe până în sferturi
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Cupa Mondială 2026 a confirmat ce mulți pasionați anticipau: un format extins la 48 de echipe înseamnă mai multe surprize, mai multe povești neașteptate și mai mult fotbal imprevizibil. De la faza grupelor, până în sferturile de finală, turneul a produs momente care vor rămâne în memoria fotbalului.

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Surprizele din faza grupelor

Faza grupelor a stabilit de la bun început tonul acestei ediții. Curaçao, la primul Campionat Mondial din istorie, a reușit o remiza 0-0 cu Ecuador, un rezultat care a necesitat 15 parade din partea portarului Eloy Room, una dintre cele mai spectaculoase prestații individuale ale turneului.

Capul Verde, o națiune cu circa 500.000 de locuitori, a traversat întreaga fază a grupelor fără înfrângere – singura echipă debutantă care a reușit această performanță. Kevin Lenini a înscris primul gol din istoria naționalei la un Campionat Mondial, în meciul cu Uruguay.

Un alt moment statistic remarcabil: faza grupelor a produs 215 goluri – o medie de aproape trei goluri pe meci și un record absolut în istoria Cupei Mondiale.

Șaisprezecimile – prima rundă eliminatorie, primele șocuri

Șaisprezecimile de finală au adus prima rundă eliminatorie a Cupei Mondiale 2026, un format nou, care a generat imediat tensiune și surprize.

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Campioana mondială Argentina a condus cu 1-0 prin Messi, iar Capul Verde a egalat prin Deroy Duarte în minutul 59. Meciul a intrat în prelungiri la 1-1, Argentina a marcat din nou prin Lisandro Martinez în minutul 92, iar Capul Verde a readus scorul la egalitate prin Sidny Lopes Cabral – un gol votat ulterior printre cele mai frumoase ale turneului. Abia un autogol în minutul 111 a decis calificarea Argentinei, 3-2 după prelungiri.

Germania, campioana mondială din 2014 și una dintre favoritele acestei ediții, a fost eliminată de Paraguay la loviturile de departajare – 1-1 după prelungiri, 4-3 la penaltiuri. A fost al treilea turneu consecutiv în care Germania nu a depășit prima rundă eliminatorie.

Țările de Jos, care terminaseră grupele cu 10 goluri marcate în trei meciuri și erau considerați una dintre echipele în formă ale turneului, au căzut și ele în șaisprezecimi. Maroc a egalat în minutul 90+1 prin Issa Diop, după ce Cody Gakpo deschisese scorul în minutul 72, și a câștigat la penaltiuri, 3-2.

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Norvegia, la primul Campionat Mondial de după 1998, a eliminat Coasta de Fildeș și a avansat în optimi, o veste care a atras atenția întregii lumi fotbalistice.

Optimile – când favoritele au căzut

Optimile de finală au produs cele mai mari șocuri ale turneului. Brazilia, locul 6 în clasamentul FIFA și una dintre favoritele la trofeu, a fost eliminată de Norvegia, o echipă care participa la primul Campionat Mondial de după ediția din 1998. Erling Haaland a condus echipa scandinavă spre o victorie istorică, confirmând că Norvegia nu a venit în America de Nord ca simplu figurant.

Portugalia, locul 5 în lume, a pierdut în fața Spaniei într-un duel iberic decis de un gol în ultimele minute ale partidei al lui Mikel Merino. A fost și turneul în care Cristiano Ronaldo și-a luat rămas bun de la Cupa Mondială.

Statele Unite, gazdă a turneului și cu una dintre cele mai valoroase generații din istoria fotbalului american, au fost eliminate de Belgia. Mexic a căzut în fața Angliei, iar Canada – a treia națiune organizatoare – a pierdut în fața Marocului, o echipă care continuă parcursul impresionant început la Qatar 2022.

Norvegia – povestea turneului

Dacă ar fi să alegem o singură surpriză care definește această ediție, Norvegia este răspunsul evident. O națiune absentă de la Cupele Mondiale în ultimele 6 ediții, a eliminat Brazilia în optimi și a avansat pentru prima dată în istorie în sferturile de finală.

Parcursul norvegian poate fi urmărit din perspectiva analizei fotbalistice pe Betano, alături de toate celelalte meciuri din faza finală a turneului. Erling Haaland a transformat o echipă respectabilă într-una de temut, iar Norvegia se află acum la doar două victorii de finala de pe 19 iulie.

Ce ne spun aceste surprize despre fotbalul modern

Formatul extins la 48 de echipe nu a diluat calitatea, ci dimpotrivă, a adus mai multă diversitate și mai multă imprevizibilitate. Zece echipe africane și asiatice calificate în faza eliminatorie reprezintă un record absolut în istoria competiției.

Fotbalul modern se echilibrează. Diferența de nivel dintre națiunile de top și cele considerate inferioare s-a redus vizibil în ultimul deceniu, iar Cupa Mondială 2026 este cel mai clar argument în acest sens. Betano, suporter al Cupei Mondiale 2026, este alături de fanii fotbalului pe parcursul întregului turneu cu un mesaj constant: bucurați-vă de competiție în mod responsabil.

Urmărește sferturile cu responsabilitate

Surprizele nu s-au terminat. Sferturile de finală aduc față în față echipe care au demonstrat deja că pot răsturna orice prognoză.

Dacă plasezi selecții pe Betano, stabilește-ți limite clare și respectă-le indiferent de rezultate. Tocmai imprevizibilitatea acestui turneu este motivul pentru care limitele clar stabilite sunt esențiale. Platformele licențiate oferă instrumente de autocontrol disponibile oricând din contul tău.

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