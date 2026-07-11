FIFA a mai scos la vânzare 1.000 de bilete pentru finala Mondialului! Cât poate să coste cel mai ieftin

Fanii Norvegiei speră să revină pe Metlife Stadium din New Jersey, acolo unde au jucat în optimi contra Braziliei / Getty Images

Platforma Marketplace a celor de la FIFA de unde pot fi cumpărate bilete pentru Campionatul Mondial vine cu noi opțiuni pentru cei care vor să fie pe stadionul MetLife pe 19 iulie! Asta după ce în ultimele zile, pe platformă meciul era anunțat deja sold-out.

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Cele 1,178 de bilete care erau disponibile la momentul respectiv (nr. la ora scrierii articolului mai sunt câteva zeci) avea prețuri de 7.380 de dolari până la 32.970 de dolari!

Prețurile pot să scadă

Nici meciurile din sferturi nu sunt sold out pe platformă. Înainte de duelul dintre Spania și Belgia, mai erau disponibile câteva zeci de bilete la prețul de 1.381 de dolari, bilete care costau 3.261 de dolari înainte ca Belgia să elimine Statele Unite de la turneul final.

Pentru partida dintre Anglia și Norvegia care va fi în această seară de la ora 00:00 pe Antena 1 și AntenaPLAY, cele mai ieftine bilete costă 2.049 de dolari, în scădere de la 3.866 de dolari înainte ca Mexic să fie eliminată. Pentru partida dintre Argentina și Elveția, în direct de la 04:00 la noapte pe Antena 1 și AntenaPLAY, cel mai ieftin bilet costă 1.142 de dolari.

Mai sunt bilete disponibile la categoria 1 și categoria 2 pentru semifinala dintre Franța și Spania de pe 14 iulie. Cel mai ieftin tichet costă în acest moment 2.705 dolari. Pentru cealaltă semifinală, cel mai ieftin bilet costă 4.995 de dolari, însă prețul poate să scadă în cazul în care are loc vreo surpriză în partidele din această noapte.