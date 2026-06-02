Gică Hagi a debutat patru jucători la revenirea pe banca naționalei României. Cine sunt fotbaliștii introduși cu Georgia

Naționala de fotbal a României a remizat cu selecționata Georgiei, scor 1-1, la revenirea lui Gică Hagi pe banca tricolorilor. Noul selecționer a mizat pe mulți dintre jucătorii lansați la academia sa, ba mai mult, patru au debutat în premieră la naționala de seniori.
Cel mai important debut a fost pentru David Matei, puștiul-minune din Bănie, care a cucerit în acest sezon eventul cu cei de la Universitatea Craiova.
Andrei Borza, Otto Hindrich, Matei Ilie și David Matei au debutat la naționala României
Gică Hagi a venit cu o viziune nouă la naționala României, iar tehnicianul care a scris istorie alături de Farul Constanța a folosit o echipă de start interesantă, la confruntarea de la Tbilisi.
Cu Andrei Coubiș fundaș dreapta și Florinel Coman vârf, „Regele” a făcut ce știe mai bine și a debutat patru jucători sub tricolor. Andrei Borza ca jucat în premieră la naționala de seniori, dar nu a fost singurul pe care Hagi a mizat.
În repriza a doua, și-au mai făcut debutul Matei Ilie (CFR Cluj), Otto Hindrich (Legia Varșovia) și David Matei (Universitatea Craiova). Fotbalistul venit din Bănie a avut câteva acțiuni interesante.
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