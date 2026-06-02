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Gică Hagi a debutat patru jucători la revenirea pe banca naționalei României. Cine sunt fotbaliștii introduși cu Georgia

Daniel Işvanca Publicat: 2 iunie 2026, 22:30

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Gică Hagi a debutat patru jucători la revenirea pe banca naționalei României. Cine sunt fotbaliștii introduși cu Georgia

Gică Hagi / Sportpictures

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Naționala de fotbal a României a remizat cu selecționata Georgiei, scor 1-1, la revenirea lui Gică Hagi pe banca tricolorilor. Noul selecționer a mizat pe mulți dintre jucătorii lansați la academia sa, ba mai mult, patru au debutat în premieră la naționala de seniori.

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Cel mai important debut a fost pentru David Matei, puștiul-minune din Bănie, care a cucerit în acest sezon eventul cu cei de la Universitatea Craiova.

Andrei Borza, Otto Hindrich, Matei Ilie și David Matei au debutat la naționala României

Gică Hagi a venit cu o viziune nouă la naționala României, iar tehnicianul care a scris istorie alături de Farul Constanța a folosit o echipă de start interesantă, la confruntarea de la Tbilisi.

Cu Andrei Coubiș fundaș dreapta și Florinel Coman vârf, „Regele” a făcut ce știe mai bine și a debutat patru jucători sub tricolor. Andrei Borza ca jucat în premieră la naționala de seniori, dar nu a fost singurul pe care Hagi a mizat.

În repriza a doua, și-au mai făcut debutul Matei Ilie (CFR Cluj), Otto Hindrich (Legia Varșovia) și David Matei (Universitatea Craiova). Fotbalistul venit din Bănie a avut câteva acțiuni interesante.

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