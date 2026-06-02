Cu Arda Guler şi Kenan Yildiz la atac! Lotul Turciei pentru Campionatul Mondial

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Turcia nu putea participa la Cupa Mondială fără cei doi tineri talentaţi din atac. Arda Güler (Real Madrid) şi Kenan Yildiz (Juventus Torino), ambii în vârstă de 21 de ani, au fost selecţionaţi de Vincenzo Montella, care şi-a făcut public lotul marţi.

Antrenorul italian a convocat 26 de jucători, printre care se numără fostul jucător al echipei Lille, Zeki Celik, Hakan Çalhanoglu (Inter Milano), Kerem Aktürkoglu (Fenerbahçe) şi Ferdi Kadioglu (Brighton).

Lotul Turciei pentru Campionatul Mondial

Portari: Altay Bayindir (Manchester United, Anglia), Mert Günok (Beşiktaş, Turcia), Ugurcan Cakir (Galatasaray, Turcia).

Fundaşi: Abdülkerim Bardakci (Galatasaray, Turcia), Caglar Söyüncü (Fenerbahçe, Turcia), Eren Elmali (Galatasaray, Turcia), Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion, Anglia), Merih Demiral (Al-Ahli, Arabia Saudită), Mert Müldür (Fenerbahçe, Turcia), Ozan Kabak (TSG Hoffenheim, Germania), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor, Turcia), Zeki Çelik (AS Roma, Italia).