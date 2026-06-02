Gică Hagi, reacţie fermă după debutul în noul mandat la naţională. Ce le-a spus “tricolorilor” la finalul meciului cu Georgia

Gică Hagi a reacţionat, după amicalul dintre Georgia şi România, încheiat cu scorul de 1-1. Partida de debut a “Regelui” în noul mandat la naţională a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Gică Hagi a declarat că jocul naţionalei se va îmbunătăţi pe parcurs, după ce-şi va cunoaşte mai bine jucătorii. Selecţionerul a fost mulţumit şi de David Matei, jucător care a debutat la naţională în duelul de la Tbilisi.
Gică Hagi, prima reacţie după Georgia – România 1-1
Gică Hagi a fost întrebat şi ce le-a transmis “tricolorilor” în vestiar, după fluierul final al partidei cu Georgia. “Regele” şi-a felicitat jucătorii pentru efortul depus, fiind cu gândul la următorul meci, cel cu Ţara Galilor, de sâmbătă. Selecţionerul se aşteaptă la un meci dificil, mărturisind că se va concentra pe refacerea elevilor săi după partida cu Georgia.
“E primul meci, puteam să facem mai multe, dar în câteva zile în care am fost împreună…Eu o să-i înţeleg pe ei, ei pe mine şi va fi mai bine. În mare parte, am luptat, am ieşit la joc, am făcut lucruri bune. Bineînţeles, am făcut şi greşeli, dar asta e. (N.r. Despre debutanţi) Au venit la naţională şi trebuie să se comporte ca atare. Trebuie să ai personalitate când ajungi la naţională şi ei au arătat-o.
(N.r. Florinel Coman a revenit la naţională. Nu v-a mulţumit încă cu un gol) Nu trebuie să-mi mulţumească. Ei tot ce fac în viaţă fac pentru ei. Noi doar, din când în când, îi sprijinim, dacă vor şi ei. Încercăm să-i aducem pe drumul bun. Sperăm să joace sezonul următor. (N.r. Îi recomandaţi să vină mai aproape) Nu pot să-i recomand, eu vreau să-l am la naţională.
E un meci foarte greu, Ţara Galilor e o echipă foarte agresivă, va trebui să lucrăm în aceste trei zile şi cu cei rămaşi acasă, cu cei care aici au jucat mai puţin. Încercăm să facem o formaţie bună, competitivă, să încercăm să câştigăm meciul.
(N.r. Ce le-a spus după meci) Felicitări pentru efortul depus, suntem la sfârşit de campionat. Nu e uşor să joci în deplasare. Dar au făcut lucruri bune, le-am vorbit de lucrurile bune, mai puţin de cele mai puţin bune“, a declarat Gică Hagi, pentru AntenaSport, după Georgia – România 1-1.
Rezumatul partidei Georgia – România 1-1:
Georgia – România 1-1
România a debutat la Tbilisi în al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi ca selecţioner, însă cele zece schimbări efectuate în timpul meciului nu au putut oferi o imagine completă a potenţialului tricolorilor. Florinel Coman a ratat prima noastră ocazie în minutul 7, şutând în blocajul lui Kashia. Georgienii au cerut penalti în minutul 18, la duelul dintre Borza şi Mamageishvili, însă jocul a continuat şi tricolorii au trecut pe lângă deschiderea scorului, şutul expediat de Ianis Hagi fiind scos din apropierea liniei porţii. Gazdele au replicat prin şutul peste poartă al lui Kochorashvili, din minutul 23, şi, mai ales, prin şansa uriaşă a lui Zivzivadze, al cărui şut a fost respins de Aioani, în minutul 25.
Repriza s-a încheiat cu blocajul efectuat de Drăguşin la Chakvetadze, în minutul 45, însă georgienii vor deschide scorul în minutul 46, după o eroare a lui Aioani de care a profitat Kvilitaia.
După cinci minute, Zivzivadze a reluat peste poartă din poziţie bună, iar Louis Munteanu a reuşit să egaleze în minutul 55, din centrarea lui Screciu. Meciul s-a încheiat cu ocazia lui Egoyan, din minutul 90+3, şi a fost Georgia – România 1-1.
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