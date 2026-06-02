Gică Hagi, reacţie fermă după debutul în noul mandat la naţională. Ce le-a spus “tricolorilor” la finalul meciului cu Georgia

Gică Hagi a reacţionat, după amicalul dintre Georgia şi România, încheiat cu scorul de 1-1. Partida de debut a “Regelui” în noul mandat la naţională a fost în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Gică Hagi a declarat că jocul naţionalei se va îmbunătăţi pe parcurs, după ce-şi va cunoaşte mai bine jucătorii. Selecţionerul a fost mulţumit şi de David Matei, jucător care a debutat la naţională în duelul de la Tbilisi.

Gică Hagi, prima reacţie după Georgia – România 1-1

Gică Hagi a fost întrebat şi ce le-a transmis “tricolorilor” în vestiar, după fluierul final al partidei cu Georgia. “Regele” şi-a felicitat jucătorii pentru efortul depus, fiind cu gândul la următorul meci, cel cu Ţara Galilor, de sâmbătă. Selecţionerul se aşteaptă la un meci dificil, mărturisind că se va concentra pe refacerea elevilor săi după partida cu Georgia.

“E primul meci, puteam să facem mai multe, dar în câteva zile în care am fost împreună…Eu o să-i înţeleg pe ei, ei pe mine şi va fi mai bine. În mare parte, am luptat, am ieşit la joc, am făcut lucruri bune. Bineînţeles, am făcut şi greşeli, dar asta e. (N.r. Despre debutanţi) Au venit la naţională şi trebuie să se comporte ca atare. Trebuie să ai personalitate când ajungi la naţională şi ei au arătat-o.

(N.r. Florinel Coman a revenit la naţională. Nu v-a mulţumit încă cu un gol) Nu trebuie să-mi mulţumească. Ei tot ce fac în viaţă fac pentru ei. Noi doar, din când în când, îi sprijinim, dacă vor şi ei. Încercăm să-i aducem pe drumul bun. Sperăm să joace sezonul următor. (N.r. Îi recomandaţi să vină mai aproape) Nu pot să-i recomand, eu vreau să-l am la naţională.