Milionarul care a avut o relaţie amoroasă cu soţia fratelui său a fost desfiinţat de propriul frate: "Te culci cu toate femeile" - Antena Sport

Milionarul care a avut o relaţie amoroasă cu soţia fratelui său a fost desfiinţat. Cel care a lansat atacuri în valuri a fost chiar fratele acestuia.

Ryan Giggs, fostul star de la Manchester United, a fost implicat în mijlocul unui scandal uriaş. Acesta a avut o relaţie chiar cu soţia fratelui său. La începutul acestui an, Rhodri Giggs a lansat atacauri devastatoare la adresa propriului frate. (VEZI IMAGINI INCENDIARE ÎN GALERIA FOTO)

În 2011, în presa a izbucnit scandalul aventurii dintre Ryan Giggs şi Natasha Lever, cea care era soţia fratelui fostului star de la Manchester United la acel moment. Conform informaţiilor, relaţia celor doi ar fi durat 8 ani.

„Tot ce-am încercat în această viață a fost să fiu un tată și un soț bun, iar el (n.r. – Ryan Giggs) a fost doar un idiot. De-a lungul timpului lumea a crezut că am vândut povești despre el pentru că aș fi fost prieten cu un reporter.

Asta nu înseamnă că vând povești secrete cu el, dar lumea crede asta și în ziua de azi. Sunt niște idioți, unde sunt dovezile? Nu există nicio dovadă. Singurul lucru pe care l-aș fi inventat despre el ar fi că mașina sa a fost neagră, când de fapt a fost albastră.

Dacă aș fi vrut să vând povești cu el aș fi făcut-o anul trecut și l-aș fi îngropat definitiv. Știu câteva lucruri care l-ar fi îngropat, deci dacă aș fi vrut să fac asta aș fi făcut-o. Dar pentru ce? Nu sunt chiar așa ca om, dar ar trebui să fie precaut, pentru că aș fi putut fi. Mă poate suna oricând vrea. Am trecut peste toate, am o nouă carieră acum. După toate mizeriile prin care am trecut, am reușit să le depășesc în felul meu”, a spus Rhodri Giggs, la începutul anului, într-un podcast.