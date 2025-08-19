Statistica inedită despre titlurile lui Carlos Alcaraz din 2025. Antrenorul său, "absentul de serviciu" - Antena Sport

Carlos Alcaraz s-a impus azi-noapte în finala de la Cincinnati, după ce Jannik Sinner a fost nevoit să abandoneze după doar 22 de minute de joc. Odată cu duelul care s-a încheiat într-un mod nedorit, murcianul a ajuns la șase titluri în acest sezon, iar jurnaliștii au sesizat un tipar inedit la triumfurile ibericului.

Grație titlului de la Cincinnati, Alcaraz s-a apropiat extrem de mult de Sinner și poate reveni pe primul loc mondial în funcție de rezultatele de la US Open.

Juan Carlos Ferrero, mai mult absent de la victoriile lui Carlos Alcaraz

Ferrero este principalul antrenor din staff-ul lui Alcaraz, însă din echipa fostului lider mondial mai fac parte și alți oameni care îl au pe murcian în supervizare, iar unul dintre ei este Samuel Lopez. Cei doi și-au împărțit în acest an turneele la care au participat alături de Carlitos, iar ceea ce s-a întâmplat până acum oferă o perspectivă inedită.

Principalul antrenor al lui Alcaraz a fost mai mult absent decât prezent la turneele la care a câștigat ibericul titluri. Nu același lucru se poate spune însă și despre Samuel Lopez. Concret, Ferrero a fost prezent la doar două dintre cele șase triumfuri ale elevului său din acest an (Roland Garros și Roma), în timp ce Lopez la cinci din șase (Rotterdam, Monte Carlo, Roland Garros, Queen’s și Cincinnati).

👨🏻‍🏫 La figura de Samuel López:

▫️ Dirigió a Alcaraz durante su primer M1000 (Miami, 2022)

▫️Dirigió a Alcaraz durante su primer título en hierba (Queen’s, 2023)

▫️Dirigió a Alcaraz durante su primer título indoor (Rotterdam, 2025)

▫️Esta temporada ha estado presente en cinco… pic.twitter.com/TAVQ4P4ujE

— Germán R. Abril (@gerebit0) August 19, 2025