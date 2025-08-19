Raul Rusescu nu mizează pe FCSB pentru câștigarea sezonului regular: "Ar fi o mare surpriză să nu se întâmple" - Antena Sport

Noul sezon din Liga 1 și-a scurs deja primele șase etape, iar Raul Rusescu a oferit deja o predicție privind cine va încheia sezonul regular pe primul loc. Fostul atacant este de părere că cei de la FCSB nu vor avea forța să se instaleze pe primul loc după cele 30 de etape care stabilesc cine intră în play-off și play-out.

În acest moment, Universitatea Craiova se află pe primul loc în Liga 1, cu 16 puncte adunate.

Rusescu îi vede pe olteni “campioni” în sezonul regular

Deși l-a pierdut în această vară pe cel mai bun om din sezonul trecut, Alexandru Mitriță, Universitatea Craiova a început foarte bine sezonul. Oltenii au adunat cinci victorii în primele șase etape, iar singurul moment în care au călcat “strâmb” s-a petrecut chiar în prima etapă, când au fost egalați de UTA Arad la 3-3, deși au condus cu 3-0.

Raul Rusescu s-a convins de formația lui Mirel Rădoi în acest sens și este de părere că ar fi o surpriză dacă “alb-albaștrii” nu ar încheia pe primul loc sezonul regular la capătul celor 30 de etape. Fostul atacant a punctat capacitatea de ofertă admirabilă a Universității, după care a menționat că deși FCSB și CFR nu vor încheia pe primul loc prima parte a campionatului, se vor bate la titlu când începe play-off-ul.

“Universitatea Craiova adună puncte, au cel mai bun atac, nu sunt degeaba pe primul loc. Echipa este liderul meritat al acestui campionat și probabil va fi încununată campioana sezonului regular. Ar fi o mare surpriză să nu se întâmple asta, pentru că lotul e de așa natură.