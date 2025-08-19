Horia Tecău nu mai e căpitanul nejucător al echipei de Billie Jean King a României: "O experienţă valoroasă" - Antena Sport

Horia Tecău, în timpul unui meci al României din Billie Jean King Cup/ Profimedia

Fostul tenisman Horia Tecău a anunţat, marţi, că renunţă la rolul său de căpitan nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Horia Tecău ocupa funcţia de căpitan nejucător al României din 7 martie 2022.

Horia Tecău nu mai e căpitanul nejucător al echipei de Billie Jean King a României

“Am încheiat cu recunoştinţă rolul de căpitan al echipei Billie Jean King Cup. O experienţă valoroasă, plină de colaborări cu oameni extraordinari. Vă mulţumesc celor care aţi fost aproape!”, a scris Tecău într-o postare pe pe Insta Story.

Echipa României a participat în premieră anul trecut la turneul final al Cupei Billie Jean King, de la Malaga (Spania), dar a fost învinsă de Japonia cu 2-1 în prima rundă.

România va evolua în Grupa B, alături de Polonia şi Noua Zeelandă, în play-off-ul Cupei Billie Jean King. Meciurile vor avea loc în sală, pe hard, în Arena Gorzow din Gorzow Wielkopolski, în perioada 14-16 noiembrie.