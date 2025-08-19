Horia Tecău nu mai e căpitanul nejucător al echipei de Billie Jean King a României: "O experienţă valoroasă" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 19 august 2025, 15:34

Fostul tenisman Horia Tecău a anunţat, marţi, că renunţă la rolul său de căpitan nejucător al echipei de Billie Jean King Cup a României.

Horia Tecău ocupa funcţia de căpitan nejucător al României din 7 martie 2022.

“Am încheiat cu recunoştinţă rolul de căpitan al echipei Billie Jean King Cup. O experienţă valoroasă, plină de colaborări cu oameni extraordinari. Vă mulţumesc celor care aţi fost aproape!”, a scris Tecău într-o postare pe pe Insta Story.

Echipa României a participat în premieră anul trecut la turneul final al Cupei Billie Jean King, de la Malaga (Spania), dar a fost învinsă de Japonia cu 2-1 în prima rundă.

România va evolua în Grupa B, alături de Polonia şi Noua Zeelandă, în play-off-ul Cupei Billie Jean King. Meciurile vor avea loc în sală, pe hard, în Arena Gorzow din Gorzow Wielkopolski, în perioada 14-16 noiembrie.

Simona Halep – Horia Tecău, la turneul legendelor de la Wimbledon

Horia Tecău este cel care a abordat-o pe Simona Halep pentru a-i propune campioanei ajunsă la 33 de ani să joace împreună la competiţia de dublu mixt de la Wimbledon Legends. La dublu, Horia ar dori să refacă perechea cu Jean-Julien Rojer.

“Mai vreau să joc de două ori în competiţia asta a legendelor. Mai vreau să joc o dată cu Jean-Julien Rojer şi să retrăim parteneriatul nostru jucând la acest turneu. Mai târziu, nu ştiu exact când, vreau să joc cu Simona. E şi competiţie de mixt. Mi-ar plăcea să trăiesc experienţele astea.

I-am zis deja Simonei, m-am şi întâlnit cu ea la finala feminină. Ea ştie de dorinţa mea şi să vedem în anii următori, să vedem ce se mai întâmplă. E frumos să fii competitiv în meciurile astea, chiar dacă este un sistem de distracţie şi de fun, nu e serios competitiv.

Mai ales că se întâmplă acolo, la Wimbledon, un turneu atât mare, unde îţi place să revii”, a spus Horia Tecău, în exclusivitate pentru as.ro.

