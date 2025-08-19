Florin Prunea n-are niciun dubiu privind "dubla" dintre Aberdeen și FCSB: "Nu mă hazardez deloc" - Antena Sport

FCSB și Aberdeen vor da piept în faza play-off-ului Europa League pentru un loc în grupa cea mare a competiției. “Dubla” care vizează campioana României a devenit un subiect de discuție pentru extrem de multe personaje din fotbalul românesc, iar recent Florin Prunea și-a expus și el verdictul privind care va fi deznodământul.

Primul meci dintre FCSB și Aberdeen va avea loc joia aceasta, în timp ce returul se va disputa săptămâna viitoare, tot joi. Turul este programat în Scoția, de la ora 21:45.

Florin Prunea mizează pe calificarea FCSB-ului în grupa Europa League

Invitat în cadrul unei emisiuni realizate de cei de la iAMSPORT, Florin Prunea a fost rugat să ofere un pronostic privind ce se va întâmpla la capătul celor două meciuri dintre Aberdeen și FCSB. Deși nu a arătat foarte bine până acum în preliminarii, fostul portar al Generației de Aur este de părere că echipa campioană a României nu va avea nicio problemă în a merge mai departe și a se califica în grupa Europa League.

În prelimininariile Champions League, FCSB a fost învinsă de două ori de Shkendija (turul 2 preliminar) și o dată de Inter d’Escaldes (turul 1 peliminar), iar în Europa League a avut emoții în turul cu Drita, unde a fost condusă cu 2-0. În ciuda acestor rezultate, Prunea n-are vreun dubiu privind calificarea “roș-albaștrilor”.

“Calificare FCSB, fără probleme, sută la sută, calificare fără probleme. Două victorii, și afară și acasă. Nu mă hazardez deloc. FCSB marchează minimum două goluri la Aberdeen“, a declarat Florin Prunea.