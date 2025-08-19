Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Florin Prunea n-are niciun dubiu privind "dubla" dintre Aberdeen și FCSB: "Nu mă hazardez deloc" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Florin Prunea n-are niciun dubiu privind “dubla” dintre Aberdeen și FCSB: “Nu mă hazardez deloc”

Florin Prunea n-are niciun dubiu privind “dubla” dintre Aberdeen și FCSB: “Nu mă hazardez deloc”

Andrei Nicolae Publicat: 19 august 2025, 14:55

Comentarii
Florin Prunea n-are niciun dubiu privind dubla dintre Aberdeen și FCSB: Nu mă hazardez deloc

Florin Prunea, la un meci / Sport Pictures

FCSB și Aberdeen vor da piept în faza play-off-ului Europa League pentru un loc în grupa cea mare a competiției. “Dubla” care vizează campioana României a devenit un subiect de discuție pentru extrem de multe personaje din fotbalul românesc, iar recent Florin Prunea și-a expus și el verdictul privind care va fi deznodământul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Primul meci dintre FCSB și Aberdeen va avea loc joia aceasta, în timp ce returul se va disputa săptămâna viitoare, tot joi. Turul este programat în Scoția, de la ora 21:45.

Florin Prunea mizează pe calificarea FCSB-ului în grupa Europa League

Invitat în cadrul unei emisiuni realizate de cei de la iAMSPORT, Florin Prunea a fost rugat să ofere un pronostic privind ce se va întâmpla la capătul celor două meciuri dintre Aberdeen și FCSB. Deși nu a arătat foarte bine până acum în preliminarii, fostul portar al Generației de Aur este de părere că echipa campioană a României nu va avea nicio problemă în a merge mai departe și a se califica în grupa Europa League.

În prelimininariile Champions League, FCSB a fost învinsă de două ori de Shkendija (turul 2 preliminar) și o dată de Inter d’Escaldes (turul 1 peliminar), iar în Europa League a avut emoții în turul cu Drita, unde a fost condusă cu 2-0. În ciuda acestor rezultate, Prunea n-are vreun dubiu privind calificarea “roș-albaștrilor”.

Calificare FCSB, fără probleme, sută la sută, calificare fără probleme. Două victorii, și afară și acasă. Nu mă hazardez deloc. FCSB marchează minimum două goluri la Aberdeen“, a declarat Florin Prunea.

Reclamă
Reclamă

FCSB va aborda meciul cu Aberdeen fără doi oameni de bază, anunț făcut de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
Observator
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
Fanatik.ro
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
14:51
Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre Vladislav Blănuţă: “Va juca în Liga a 3-a şi va primi o lecţie de viaţă”
14:39
Lewis Hamilton “nu e precum Carlos Sainz”. Fred Vasseur, șeful Ferrari: “El e mereu foarte exagerat”
14:00
EXCLUSIVCristi Balaj, anunţ despre viitorul lui Louis Munteanu: “E monitorizat de mai multe cluburi”
13:56
Rapid renunță la jucătorul care are patru goluri în derby-urile cu FCSB. Fotbalistul rămâne în Liga 1
13:33
Gigi Becali a confirmat plecarea lui Jordan Gele de la FCSB: “I-am mai dat şi bani să plece”
13:32
Un episod de furie din cariera lui Cristiano Ronaldo, expus de un fost adversar: “M-a întrebat cine sunt”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali are un nou favorit la FCSB: “E o dulceaţă de fotbalst” 2 Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: “Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?” 3 Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta” 4 Gabi Torje, impresionat de un atacant din Liga 1: “Pentru mine, e numărul 1” 5 Florinel Coman pleacă de la Al Gharafa! Unde va ajunge jucătorul dorit şi de Gigi Becali la FCSB 6 „Dezastruos!” Echipa pe care Dan Petrescu o vedea „100% campioană în România” s-a prăbușit complet
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”