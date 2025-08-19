Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jose Mourinho a numit jucătorul care l-a transformat într-un antrenor mai bun. Alegere suprinzătoare - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Jose Mourinho a numit jucătorul care l-a transformat într-un antrenor mai bun. Alegere suprinzătoare

Jose Mourinho a numit jucătorul care l-a transformat într-un antrenor mai bun. Alegere suprinzătoare

Andrei Nicolae Publicat: 19 august 2025, 15:20

Comentarii
Jose Mourinho a numit jucătorul care l-a transformat într-un antrenor mai bun. Alegere suprinzătoare

Jose Mourinho, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Jose Mourinho va intra în istorie drept unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a văzut fotbalul, cu trofee câștigate la echipe precum FC Porto, Inter Milano, Chelsea sau Real Madrid. Cu o carieră de peste 25 de ani pe banca tehnică, “The Special One” a dat peste mulți jucători în vestiarele pe care le-a avut, la care se adaugă fotbaliștii pe care i-a întâlnit din postura de adversar.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Recent, Jose a fost întrebat în cadrul unui interviu care este sportivul care l-a ajutat să devină un antrenor mai bun, iar alegerea sa a fost una ușor ieșită din comun.

Lionel Messi, numit de Jose Mourinho

Tehnicianul portughez de 62 de ani a pregătit de-a lungul carierei sale 10 echipe de fotbal la nivel de seniori, din 2000 până în prezent. Trecut pe la cluburi imense, Mourinho a avut ocazia să antreneze și nume mari, de la Deco, Frank Lampard și Samuel Eto’o, până la Cristiano Ronaldo sau Zlatan Ibrahimovic.

În ciuda acestei liste care pare interminabilă, Jose a declarat în cadrul unui interviu că jucătorul care l-a făcut un antrenor mai bun este unul pe care l-a avut doar adversar, nu și elev, și anume Lionel Messi. Portughezul s-a întâlnit cu argentinianul când era antrenor la Inter și o elimina pe Barcelona din semifinalele UCL în 2010, după care a dat piept cu “La Pulga” în cei trei ani petrecuți pe Santiago Bernabeu.

Întrebat de jurnalista care i-a pus întrebarea de ce mizează pe Messi, Mourinho a răspuns în felul următor, arătând cât de provocator era să îl aibă drept adversar pe sud-american: “De fiecare dată când jucam împotriva lui, mă forța să gândesc mult“, a spus lusitanul, potrivit Mundo Deportivo.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
Observator
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
Fanatik.ro
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la 20 de ani de la ”ruptura” de Traian Băsescu
14:55
Florin Prunea n-are niciun dubiu privind “dubla” dintre Aberdeen și FCSB: “Nu mă hazardez deloc”
14:51
Adrian Mititelu, dezvăluiri incredibile despre Vladislav Blănuţă: “Va juca în Liga a 3-a şi va primi o lecţie de viaţă”
14:39
Lewis Hamilton “nu e precum Carlos Sainz”. Fred Vasseur, șeful Ferrari: “El e mereu foarte exagerat”
14:00
EXCLUSIVCristi Balaj, anunţ despre viitorul lui Louis Munteanu: “E monitorizat de mai multe cluburi”
13:56
Rapid renunță la jucătorul care are patru goluri în derby-urile cu FCSB. Fotbalistul rămâne în Liga 1
13:33
Gigi Becali a confirmat plecarea lui Jordan Gele de la FCSB: “I-am mai dat şi bani să plece”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali are un nou favorit la FCSB: “E o dulceaţă de fotbalst” 2 Gigi Becali a desfiinţat-o pe Rapid, după derby-ul cu FCSB: “Foarte slabă! Cum să te baţi la titlu?” 3 Gigi Becali a făcut praf doi titulari de la FCSB, după remiza cu Rapid: “N-a contat. Am dat ordin să nu mai facă asta” 4 Gabi Torje, impresionat de un atacant din Liga 1: “Pentru mine, e numărul 1” 5 Florinel Coman pleacă de la Al Gharafa! Unde va ajunge jucătorul dorit şi de Gigi Becali la FCSB 6 „Dezastruos!” Echipa pe care Dan Petrescu o vedea „100% campioană în România” s-a prăbușit complet
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama”
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”