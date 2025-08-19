Jose Mourinho a numit jucătorul care l-a transformat într-un antrenor mai bun. Alegere suprinzătoare - Antena Sport

Jose Mourinho va intra în istorie drept unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a văzut fotbalul, cu trofee câștigate la echipe precum FC Porto, Inter Milano, Chelsea sau Real Madrid. Cu o carieră de peste 25 de ani pe banca tehnică, “The Special One” a dat peste mulți jucători în vestiarele pe care le-a avut, la care se adaugă fotbaliștii pe care i-a întâlnit din postura de adversar.

Recent, Jose a fost întrebat în cadrul unui interviu care este sportivul care l-a ajutat să devină un antrenor mai bun, iar alegerea sa a fost una ușor ieșită din comun.

Lionel Messi, numit de Jose Mourinho

Tehnicianul portughez de 62 de ani a pregătit de-a lungul carierei sale 10 echipe de fotbal la nivel de seniori, din 2000 până în prezent. Trecut pe la cluburi imense, Mourinho a avut ocazia să antreneze și nume mari, de la Deco, Frank Lampard și Samuel Eto’o, până la Cristiano Ronaldo sau Zlatan Ibrahimovic.

În ciuda acestei liste care pare interminabilă, Jose a declarat în cadrul unui interviu că jucătorul care l-a făcut un antrenor mai bun este unul pe care l-a avut doar adversar, nu și elev, și anume Lionel Messi. Portughezul s-a întâlnit cu argentinianul când era antrenor la Inter și o elimina pe Barcelona din semifinalele UCL în 2010, după care a dat piept cu “La Pulga” în cei trei ani petrecuți pe Santiago Bernabeu.

Întrebat de jurnalista care i-a pus întrebarea de ce mizează pe Messi, Mourinho a răspuns în felul următor, arătând cât de provocator era să îl aibă drept adversar pe sud-american: “De fiecare dată când jucam împotriva lui, mă forța să gândesc mult“, a spus lusitanul, potrivit Mundo Deportivo.