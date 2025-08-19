Gigi Becali, mesaj tranşant despre Florinel Coman după ce s-a vorbit de revenirea fotbalistului la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, mesaj tranşant despre Florinel Coman după ce s-a vorbit de revenirea fotbalistului la FCSB

Gigi Becali, mesaj tranşant despre Florinel Coman după ce s-a vorbit de revenirea fotbalistului la FCSB

Bogdan Stănescu Publicat: 19 august 2025, 16:28

Florinel Coman / Profimedia Images

Gigi Becali a lămurit definitiv lucrurile în privinţa unei posibile reveniri a lui Florinel Coman la FCSB.

Patronul roş-albaştrilor a transmis că nu se pune problema în acest moment ca Florinel Coman să se întoarcă la FCSB. Gigi Becali aşteaptă banii de la Al-Gharafa pentru transferul lui Florinel Coman.

Gigi Becali, despre Florinel Coman: “Ce să caute la noi? Să stea acolo, să ia banii”

FCSB se judecă la FIFA cu Al-Gharafa. Echipa din Qatar trebuie să îi plătească lui Gigi Becali 5.25 de milioane de euro, la care se adaugă 1 milion de euro penalitate pentru că suma de transfer nu a fost achitată la timp. Becali ar putea primi şi o altă sumă drept dobândă, în funcţie de cum va decide FIFA.

Ce să fie cu Florinel Coman? Nu este nimic. Ce să caute Coman la noi? Să stea acolo să își ia banii liniștit. Ce să vină el la noi acum? Sfatul meu este să rămână acolo și să ia banii. La fel și eu, o să primesc banii din Qatar pentru proces și gata”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Potrivit sursei citate, Coman ar urma să fie împrumutat de către Al-Gharafa la o altă echipă din Qatar. El nu a fost în lotul lui Al-Gharafa la primul meci al echipei din Qatar din noul sezon. După ce a fost condusă cu 2-0 de Umm Salal, Al-Gharafa s-a impus cu 4-2. Joselu s-a aflat printre marcatori, el transformând un penalty.

Florinel Coman este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 5 milioane de euro. Sezonul trecut a reuşit 3 goluri şi 2 assist-uri în campionat pentru Al-Gharafa şi două assist-uri în partidele din Liga Campionilor Asiei, competiţie care s-a văzut în direct în AntenaPLAY.

Ulterior, Coman a fost împrumutat la Cagliari, acolo unde a evoluat în 9 partide în Serie A. A marcat chiar la debutul pentru formaţia italiană, într-un meci cu Parma. Golul de senzaţie reuşit cu Parma a fost însă singura lui reuşită de la formaţia italiană.

Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
