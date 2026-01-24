Milionarul celebru care şi-a cheltuit toată averea uriaşă, aproape de tragedie! A ajuns de urgenţă la spital - Antena Sport

Paul Gascoigne, alături de Beckham, Boban şi Nasser Al-Khelaifi, la semifinala EURO 2020 dintre Anglia şi Danemarca / Profimedia Images

Paul Gascoigne (58 de ani) a trecut prin momente cumplite de sărbători. Fostul fotbalist englez a ajuns de urgenţă la spital. Gascoigne a povestit că a văzut moartea cu ochii.

“Gazza” a dezvăluit că, de-a lungul vieţii, a fost operat de 38 de ori, dar această ultimă intervenţie, în urma unei căzături zdravene, l-a speriat cel mai tare. Totul se putea termina cu o tragedie!

Paul Gascoigne, aproape de o tragedie: “Mi-am rupt șase coaste și mi-am perforat plămânii”

„Am agățat ceva și am căzut pe spate. Mi-am rupt șase coaste și mi-am perforat plămânii.

M-am dus la spital și, evident, eram în agonie, dar mi-au ameliorat durerea. Am simțit cum mi se mărește gâtul. L-am chemat repede pe chirurg pentru că intram în panică. Îl puteam vedea pe tata în nori și intram cu adevărat în panică. Am avut 38 de operații, așa că în mod normal nu mă deranjează, dar de data aceasta chiar m-am speriat”, a declarat Paul Gascoigne, potrivit Clutch 9.

Gascoigne a cheltuit întreaga avere strânsă din fotbal, de peste 20 de milioane de euro!

Paul Gascoigne recunoştea că a irosit o avere de peste 20 de milioane de euro. Fostul star al lui Newcastle, Tottenham, Lazio sau Rangers s-a luptat în repetate rânduri cu alcoolismul, admiţând că nu va putea vreodată să treacă peste dependenţa de alcool.