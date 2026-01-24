Milionarul celebru care şi-a cheltuit toată averea uriaşă, aproape de tragedie! A ajuns de urgenţă la spital - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 24 ianuarie 2026, 12:48

Paul Gascoigne, alături de Beckham, Boban şi Nasser Al-Khelaifi, la semifinala EURO 2020 dintre Anglia şi Danemarca / Profimedia Images

Paul Gascoigne (58 de ani) a trecut prin momente cumplite de sărbători. Fostul fotbalist englez a ajuns de urgenţă la spital. Gascoigne a povestit că a văzut moartea cu ochii.

“Gazza” a dezvăluit că, de-a lungul vieţii, a fost operat de 38 de ori, dar această ultimă intervenţie, în urma unei căzături zdravene, l-a speriat cel mai tare. Totul se putea termina cu o tragedie!

Paul Gascoigne, aproape de o tragedie: “Mi-am rupt șase coaste și mi-am perforat plămânii”

Am agățat ceva și am căzut pe spate. Mi-am rupt șase coaste și mi-am perforat plămânii.

M-am dus la spital și, evident, eram în agonie, dar mi-au ameliorat durerea. Am simțit cum mi se mărește gâtul. L-am chemat repede pe chirurg pentru că intram în panică. Îl puteam vedea pe tata în nori și intram cu adevărat în panică. Am avut 38 de operații, așa că în mod normal nu mă deranjează, dar de data aceasta chiar m-am speriat”, a declarat Paul Gascoigne, potrivit Clutch 9.

Gascoigne a cheltuit întreaga avere strânsă din fotbal, de peste 20 de milioane de euro!

Paul Gascoigne recunoştea că a irosit o avere de peste 20 de milioane de euro. Fostul star al lui Newcastle, Tottenham, Lazio sau Rangers s-a luptat în repetate rânduri cu alcoolismul, admiţând că nu va putea vreodată să treacă peste dependenţa de alcool.

Alături de naţionala Angliei, a jucat în semifinalele Campionatului Mondial din 1990 şi în semifinalele Campionatului European din 1996. De fiecare dată, Anglia a fost eliminată de către Germania. Atât în 1990, cât şi în 1996 nemţii aveau să cucerească trofeul.

Probabil că am trecut de aproximativ 20 de milioane de lire sterline (n.r: venituri, circa 24 de milioane de euro) când iei în calcul plățile de redevențe, salariile, ofertele de sponsorizare.

Mi-am cumpărat niște haine minunate, bijuterii, am avut vacanțe grozave, mi-a plăcut foarte mult. Am dat o mulțime de bani familiei. Nu sunt materialist. Dacă ar fi să iau viaţa de la capăt, aș face totul la fel din nou. Sunt fericit”, declara Paul Gascoigne pentru Mirror.

"Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile"Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile
Internat de mai multe ori la dezalcoolizare, Paul Gascoigne nu a reuşit să renunţe niciodată complet la alcool.

“Gazza” a marcat în poarta Stelei în Liga Campionilor

Pe vremea în care evolua pentru Rangers, Paul Gascoigne a înscris un gol în poarta Stelei. În sezonul 1995-1996, Steaua a întâlnit-o pe Rangers în grupele Ligii Campionilor. În turul disputat la Bucureşti, în care Gascoigne a fost titular, Steaua a câştigat cu 1-0, printr-un gol marcat de regretatul Daniel Prodan, în minutul 85.

La returul de la Glasgow, Paul Gascoigne a deschis scorul, în minutul 32, după ce a primit o pasă de la Brian Laudrup. Meciul avea să se termine cu scorul de 1-1, după ce Adrian Ilie egala în minutul 55. “Fiara” Marius Lăcătuş a dat assist-ul la golul egalizator înscris de “Cobra” Adi Ilie.

Gascoigne a evoluat timp de 10 ani pentru naţionala Angliei, în perioada 1988-1998, adunând 57 de partide şi marcând 10 goluri pentru reprezentativa ţării sale. În anii ’90 a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai naţionalei Angliei, alături de Gary Lineker sau Alan Shearer. Gascoigne a fost protagonistul a numeroase scandaluri, cele mai multe pe fondul consumului de alcool.

Paul Gascoigne
Paul Gascoigne, înainte de startul unui meci.
