Noi modificări în prima etapă din play-off şi play-out. Când se vor disputa Rapid - Dinamo şi FCSB - Metaloglobus - Antena Sport

Liga Profesionistă de Fotbal a modificat din nou programul primei etape din play-off şi din play-out. Program iniţial vineri seară şi apoi sâmbătă de la ora 21:00, meciul de debut al lui Mirel Rădoi, FCSB – Metaloglobus se va disputa sâmbătă, dar de la ora 18:15.
Primul mare derby din play-off, Rapid – Dinamo, se va desfăşura tot sâmbătă, dar de la ora 21:00.
Programul meciurilor din play-off şi play-out din prima etapă
Vineri, 13 martie
- Ora 17.30 UTA Arad – Hermannstadt
- Ora 20.30 Universitatea Craiova – FC Argeş
Sâmbătă, 14 martie
- Ora 18.15 FCSB – Metaloglobus
- Ora 21.00 FC Rapid – Dinamo Bucureşti
Duminică, 15 martie
- Ora 15.00 Oţelul Galaţi – FK Csikszereda
- Ora 20.30 Universitatea Cluj – CFR 1907 Cluj
Luni, 16 martie
- Ora 17.30 FC Botoşani – Unirea Slobozia
- Ora 20.30 Farul Constanţa – Petrolul Ploieşti
