Noi modificări în prima etapă din play-off şi play-out. Când se vor disputa Rapid - Dinamo şi FCSB - Metaloglobus - Antena Sport

Liga Profesionistă de Fotbal a modificat din nou programul primei etape din play-off şi din play-out. Program iniţial vineri seară şi apoi sâmbătă de la ora 21:00, meciul de debut al lui Mirel Rădoi, FCSB – Metaloglobus se va disputa sâmbătă, dar de la ora 18:15.