Noi modificări în prima etapă din play-off şi play-out. Când se vor disputa Rapid - Dinamo şi FCSB - Metaloglobus - Antena Sport

Noi modificări în prima etapă din play-off şi play-out. Când se vor disputa Rapid - Dinamo şi FCSB - Metaloglobus

Noi modificări în prima etapă din play-off şi play-out. Când se vor disputa Rapid – Dinamo şi FCSB – Metaloglobus

Noi modificări în prima etapă din play-off şi play-out. Când se vor disputa Rapid – Dinamo şi FCSB – Metaloglobus

Dan Roșu Publicat: 10 martie 2026, 15:10

Noi modificări în prima etapă din play-off şi play-out. Când se vor disputa Rapid – Dinamo şi FCSB – Metaloglobus

Rapid - Dinamo - Sport Pictures

Liga Profesionistă de Fotbal a modificat din nou programul primei etape din play-off şi din play-out. Program iniţial vineri seară şi apoi sâmbătă de la ora 21:00, meciul de debut al lui Mirel Rădoi, FCSB – Metaloglobus se va disputa sâmbătă, dar de la ora 18:15.

Primul mare derby din play-off, Rapid – Dinamo, se va desfăşura tot sâmbătă, dar de la ora 21:00.

Programul meciurilor din play-off şi play-out din prima etapă

Vineri, 13 martie

  • Ora 17.30 UTA Arad – Hermannstadt
  • Ora 20.30 Universitatea Craiova – FC Argeş

Sâmbătă, 14 martie

  • Ora 18.15 FCSB – Metaloglobus
  • Ora 21.00 FC Rapid – Dinamo Bucureşti

Duminică, 15 martie

  • Ora 15.00 Oţelul Galaţi – FK Csikszereda
  • Ora 20.30 Universitatea Cluj – CFR 1907 Cluj

Luni, 16 martie

  • Ora 17.30 FC Botoşani – Unirea Slobozia
  • Ora 20.30 Farul Constanţa – Petrolul Ploieşti
