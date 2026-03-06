"Cum comentaţi `Burleanu l-a băgat pe Gică Popescu în puşcărie`"? Răspunsul dat de preşedintele FRF - Antena Sport

Închide meniul
“Cum comentaţi `Burleanu l-a băgat pe Gică Popescu în puşcărie`”? Răspunsul dat de preşedintele FRF

Dan Roșu Publicat: 6 martie 2026, 11:56

Răzvan Burleanu şi Gică Popescu - Profimedia Images

Numele lui Răzvan Burleanu a fost de-a lungul ultimului deceniu asociat cu condamnarea la închisoare a lui Gică Popescu, una venită pe 4 martie 2014, chiar cu o zi înaintea alegerilor FRF, la care cei doi luptau pentru şefie, “Baciul” fiind favorit.

Gică Popescu s-a aflat printre cei condamnaţi în Dosarul Transferurilor, primind 3 ani, o lună şi 10 zile de închisoare cu executare. Întrebat despre posibila legătură cu condamnarea lui Popescu, Răzvan Burleanu nu a oferit un răspuns cu subiect şi predicat.

Răzvan Burleanu, întrebat dacă a avut legătură cu condamnarea lui Gică Popescu

“Când ești tânăr și mai vii și din provincie te pregătești pentru ceea ce e mai rău. Iar eu eram pregătit. Și chiar dacă nu am reușit în fotbal… Ca jucător, da. Experiența pe care am acumulat-o de la șapte ani la nouăsprezece ani, după unsprezece ani fără vreo vacanță de vară sau de iarnă, fiindcă visul meu a fost să ajung fotbalist de top… Ceea ce a însemnat că a trebuit să mă pregătesc suplimentar.

Uneori singur, alteori cu tatăl meu. Fotbalul m-a învățat foarte multe, de aceea și noi încercăm să promovăm fotbalul dincolo de povestea de succes.

M-a învățat să fac parte dintr-o echipă, să mă pot adapta în medii sociale diferite. O greșeală este o oportunitate de a învăța. Așa că nu am simțit că am avut obstacole care să mă oprească. Etichetele care mi-au fost puse sunt ușor de invalidat de către cineva de bună-credință”, a spus Burleanu, citat de iamsport.ro.

În martie 2014, cu o zi înainte de alegerile pentru președinția FRF, la care Gică Popescu candida, “Baciul” a fost condamnat pentru evaziune fiscală și spălare de bani la 3 ani de închisoare cu executare în „Dosarul Transferurilor”.

Gică Popescu a fost eliberat din închisoare în noiembrie 2015.

